Kho báu trị giá 1.500 tỷ USD nằm trong một ngọn núi lửa cổ đại khiến Mỹ "nửa mừng nửa lo"
Vật liệu trong miệng núi lửa này nằm trong các tầng đá sét, đòi hỏi các phương pháp khai thác và chế biến khác nhau.
Các nhà địa chất đã xác định được một trong những mỏ lithium lớn nhất ở Mỹ trong lòng chảo núi lửa McDermitt, một lưu vực núi lửa rộng lớn được hình thành cách đây hàng triệu năm gần biên giới Oregon và Nevada. Ước tính ban đầu cho thấy mỏ này có thể chứa từ 20 triệu đến 40 triệu tấn lithium, một nguồn tài nguyên đóng vai trò trung tâm trong công nghệ pin hiện đại.
Nguồn tài nguyên 1.500 tỷ USD
Mỏ quặng này thu hút sự chú ý do giá trị kinh tế tiềm năng và tầm ảnh hưởng đối với chuỗi cung ứng pin của Mỹ. Một số đánh giá cho rằng giá trị tiềm năng của nguồn tài nguyên lithium có thể lên tới hơn 1,5 nghìn tỷ USD, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tính khả thi của việc khai thác. Các cuộc khảo sát địa chất chỉ ra rằng trầm tích đá sét giàu lithium hình thành trong lưu vực núi lửa cổ đại có thể chứa nồng độ kim loại cao bất thường, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Minerals.
Lithium được sử dụng rộng rãi trong pin sạc cho xe điện, thiết bị điện tử tiêu dùng và hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn. Khi nhu cầu về giao thông vận tải điện hóa và cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo tăng lên, các quốc gia đang tìm cách đảm bảo nguồn cung cấp kim loại này ổn định để hỗ trợ sản xuất pin.
Miệng núi lửa McDermitt được hình thành khoảng 16 triệu năm trước trong một thời kỳ hoạt động núi lửa dữ dội. Theo thời gian, tro và trầm tích giàu khoáng chất tích tụ trong lòng chảo, cuối cùng biến thành các trầm tích đất sét hiện chứa lithium. Không giống như các mỏ lithium dạng dung dịch muối thường thấy ở Nam Mỹ, vật liệu trong miệng núi lửa này nằm trong các tầng đá sét, đòi hỏi các phương pháp khai thác và chế biến khác nhau.
Mỹ cần phải vượt qua rất nhiều “rào cản”
Quá trình chế biến lithium từ các mỏ đất sét thường liên quan đến các kỹ thuật chiết xuất hóa học như ngâm tẩm bằng axit để tách lithium khỏi các khoáng chất xung quanh. Các phương pháp này có thể phức tạp về mặt kỹ thuật vì vật liệu đất sét liên kết lithium chặt hơn so với các mỏ nước muối, đòi hỏi nhiệt độ xử lý cao hơn hoặc xử lý hóa học.
Các nhà địa chất nghiên cứu miệng núi lửa lưu ý rằng nồng độ lithium trong các trầm tích này có thể biến địa điểm này thành một trong những nguồn tài nguyên lithium quan trọng nhất ở Bắc Mỹ nếu việc khai thác chứng minh được tính khả thi về mặt kinh tế. Các dự án thăm dò trong khu vực đã tập trung vào việc lập bản đồ phạm vi của các lớp đất sét chứa lithium và phân tích thành phần hóa học của chúng.
Vị trí của mỏ quặng trong môi trường sa mạc khô hạn cũng đặt ra những vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng nước, kiểm soát bụi và quản lý chất thải trong các hoạt động khai thác tiềm năng. Khai thác quy mô lớn có thể sẽ bao gồm khai thác lộ thiên, khoan và các cơ sở chế biến vật liệu được thiết kế để tách lithium khỏi đất sét xung quanh.
Các nhà khoa học môi trường cũng đã nghiên cứu các đặc điểm sinh thái của khu vực này. Lưu vực miệng núi lửa hỗ trợ đời sống hoang dã sa mạc, bao gồm linh dương sừng nhánh và gà gô thảo nguyên, những loài phụ thuộc vào môi trường sống sa mạc cao rộng mở… Quản lý nước ngầm là một yếu tố khác, vì các hoạt động chế biến khoáng sản quy mô lớn có thể đòi hỏi nguồn nước đáng kể.
Bên cạnh những lo ngại về sinh thái, khu vực này còn có ý nghĩa văn hóa và lịch sử đối với một số cộng đồng người bản địa. Các bên liên quan tại địa phương đã nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét và tham vấn môi trường cẩn thận trước khi tiến hành các dự án khai thác mỏ quy mô lớn.
Các đề xuất hiện đang được thảo luận bao gồm các chương trình khoan thăm dò và khảo sát địa chất để xác định quy mô, hàm lượng và khả năng tiếp cận của nguồn tài nguyên lithium trong lưu vực. Các cuộc khảo sát giai đoạn đầu này giúp xác định liệu mỏ có thể được khai thác bằng các kỹ thuật khai thác và chế biến khả thi về mặt kinh tế hay không.
Nếu được chứng minh là khả thi, mỏ quặng McDermitt Caldera có thể đóng góp đáng kể vào sản lượng lithium trong nước và giảm sự phụ thuộc vào vật liệu pin nhập khẩu. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng tiềm năng địa chất không đảm bảo phát triển thương mại, vì các yếu tố kinh tế, môi trường và kỹ thuật cuối cùng sẽ quyết định liệu nguồn tài nguyên này có thể được khai thác hay không.
Bí ẩn loài chim bay suốt mười tháng không hạ cánh: Ăn ngủ trên trời nhưng vẫn sinh con bình thườngChuyện đó đây - 10 giờ trước
Có loài chim gần như sống trọn cuộc đời trên bầu trời, bay liên tục hàng trăm ngày, vừa ăn, uống và ngủ ngay giữa không trung. Điều khiến nhiều người tò mò nhất là trong điều kiện như vậy, chúng sinh sản và duy trì nòi giống ra sao.
Vùng đất kỳ lạ nơi phụ nữ mê mẩm "làm đẹp" với hai chiếc lỗ kinh dị trên mũiChuyện đó đây - 19 giờ trước
Đây là một trong những tục lệ xăm, xâu, đục lỗ trên cơ thể “dị” nhất hành tinh còn hiện hữu trong cuộc sống ngày nay.
Dùng cổ vật hơn 2.000 năm trả tiền vé xe bus mà không hayChuyện đó đây - 1 ngày trước
Cổ vật từ một nền văn minh Địa Trung Hải hơn 2.000 năm trước đã được một cụ ông người Anh tìm thấy khi soạn lại các kỷ vật từ ông nội.
Đang đi dạo, người dân phát hiện cảnh tượng "nổi da gà" giữa đườngChuyện đó đây - 1 ngày trước
Thấy cảnh tượng nổi da gà trước mắt người phụ nữ liền gọi thanh niên làng ra hỗ trợ.
Một quốc gia tại châu Á đang đi trước cả thế giới gần 60 nămChuyện đó đây - 2 ngày trước
Cảnh tượng khi đến quốc gia này có thể khiến nhiều du khách ngỡ ngàng.
Ngư dân tưởng nhìn nhầm khi thấy sinh vật trắng toát giữa biển, chuyên gia xác nhận: Tỷ lệ chỉ 0,0025%Chuyện đó đây - 2 ngày trước
Việc một sinh vật biển cực kỳ quý hiếm vừa được phát hiện đã khiến cộng đồng khoa học đặc biệt chú ý.
Hàng trăm chú chim cánh cụt đồng loạt nhảy từ vách băng 15m xuống: Vì sao có cảnh tượng kỳ lạ này?Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Trên đỉnh của một khối băng Nam Cực, hàng trăm chú chim cánh cụt hoàng đế chen chúc và thay nhau nhảy xuống vực thẳm phía dưới.
Đào móng ngôi nhà cổ, phát hiện kho báu chứa hơn 400 đồng tiền vàngChuyện đó đây - 5 ngày trước
Chủ nhân của kho báu này vẫn là một bí ẩn.
Trái đất bao nhiêu tuổi?Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Đây không phải một câu hỏi dễ trả lời.
Nghe tiếng động bất thường dưới nắp xe, người đàn ông mở ra rồi kinh hoàng phát hiện 'bóng đen' dài 3 métChuyện đó đây - 1 tuần trước
Chỉ một lần mở nắp xe kiểm tra, người đàn ông đã đối mặt với cảnh tượng khiến nhiều người xung quanh cũng phải giật mình.
Trở về sau 3 năm đi làm xa, người đàn ông tá hỏa vì nhà thành 'tổ chim khổng lồ'Chuyện đó đây
Một gia chủ người Nga đi làm ăn xa 3 năm, lúc trở về anh ngỡ ngàng khi thấy ngôi nhà của mình bị chim bồ câu chiếm cứ, lý do chỉ vì quên đóng cửa sổ.