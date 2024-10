Đoạn video được camera an ninh nhà người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 6 giờ 40 phút ngày 18/10, chiếc xe máy do người đàn ông điều khiển, phía sau chở theo 1 bé trai đang từ từ di chuyển sang đường. Lúc này, 1 xe máy do 2 nam thanh niên cầm lái, chạy với tốc độ cao từ phía sau lao tới đã bất ngờ tông thẳng vào xe của người đàn ông.

Va chạm mạnh khiến cả 4 người trên 2 phương tiện đều bị hất văng lên không trung sau đó ngã xuống đường. Trong khi bé trai sau tai nạn có thể đứng dậy, chạy về phía vỉa hè, 3 người còn lại có vẻ bị thương nặng hơn, nằm bất động. Chứng kiến vụ việc, người dân gần đó đã ngay lập tức có mặt, hỗ trợ người bị nạn.

Khoảnh khắc xe máy phóng như 'bay' gây tai nạn khiến 4 người bị thương.

Theo tìm hiểu của PV, vụ tai nạn xảy ra trên QL 39A đoạn qua địa bàn xã Liên Phương, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Các nạn nhân bị thương đã được người dân hỗ trợ gọi xe cấp cứu đưa tới bệnh viện sau đó.

Dù chưa rõ sự việc cụ thể ra sao, thế nhưng đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được hàng ngàn lượt xem và bình luận, đa số ý kiến đều cho rằng, chiếc xe máy do 2 thanh niên điều khiển đã không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát vì vậy đã gây tai nạn.

"Giờ ra đường sợ mấy đứa học sinh cấp 2-3, tuổi đang lớn phóng xe bất chấp, mong cơ quan công an cấm được tình trạng học sinh đi xe máy",

"Sợ thật 2 thanh niên phóng như bay, đầu còn không đội mũ quá đen đủi cho xe máy đang sang đường"

"May quá cháu nhỏ không sao, bọn trẻ giờ sợ thật, bao nhiêu tấm gương rồi mà không chừa, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ", là một số bình luận được người xem để lại.

