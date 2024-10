Hà Nội: Khoảnh khắc vụ tai nạn khiến tài xế xe tải tử vong trên Đại lộ Thăng Long

Theo hình ảnh được camera hành trình của xe tải mang BKS 29H- 631.XX ghi lại cho thấy, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay (13/10), chiếc xe tải đang di chuyển trên Đại lộ Thăng Long hướng trung tâm thành phố đi ngoại thành.

Khi đi qua đoạn đường thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, xe tải bất ngờ từ từ chuyển làn sang phải, sau đó lao thẳng vào đuôi một xe tải khác mang BKS 29K- 136.XX đang đỗ trong làn khẩn cấp.

Khoảnh khắc vụ tai nạn khiến tài xế xe tải tử vong trên đại lộ Thăng Long.

Va chạm mạnh khiến phần đầu xe có gắn camera hành trình biến dạng nặng, tài xế mắc kẹt bên trong cabin.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Đội CSGT đường bộ số 11 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường phối hợp Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm đưa người bị nạn ra bên ngoài.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, tài xế xe tải 29H- 631.XX tử vong. Hiện nguyên nhân vụ việc đang điều tra làm rõ

