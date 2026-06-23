Khởi tố, bắt giam 3 đối tượng giúp đường dây lừa đảo 'rửa' gần 48 tỷ đồng
GĐXH - Vương Văn Minh, Lý Trung Nguyên, Bàn Thị Lứu vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội "Rửa tiền".
hông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 03 đối tượng gồm: Vương Văn Minh (SN 1975, trú thôn Bản Vai, xã Bát Xát); Lý Trung Nguyên (SN 2005, trú thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (SN 2005, trú thôn Tà Lành, xã Gia Hội), cùng tỉnh Lào Cai, để điều tra về tội "Rửa tiền" theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, đầu tháng 4/2026, trong thời gian sang Trung Quốc, Bàn Thị Lứu quen một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh "7 ngón". Người này thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt.
Các đối tượng lừa đảo sử dụng hình thức livestream trên Facebook quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng được quảng cáo lên đến hàng tỷ đồng. Sau khi dụ dỗ người chơi mua thẻ cào và thông báo "trúng thưởng", chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng, sau đó liên tục đưa ra nhiều lý do nhằm buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt liên lạc.
Số tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Theo thỏa thuận, người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả 120 USD/ngày, còn người môi giới được hưởng thêm 20 USD/ngày đối với mỗi trường hợp giới thiệu thành công.
Khoảng giữa tháng 4/2026, Lứu đã lôi kéo Lý Trung Nguyên tham gia. Mặc dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho các đối tượng người Trung Quốc nhưng vì hám lợi, Nguyên vẫn đồng ý.
Đến ngày 21/4/2026, Nguyên tiếp tục lôi kéo Vương Văn Minh tham gia với mức tiền công 2 triệu đồng/ngày. Dù nhận thức rõ nguồn tiền chuyển qua các tài khoản là bất hợp pháp, Minh vẫn đồng ý sang Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội.
Từ ngày 28/4 đến ngày 31/5/2026, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã giúp các đối tượng người Trung Quốc hợp pháp hóa gần 47,8 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT và chuyển đến các ví điện tử theo chỉ định của đối tượng cầm đầu. Qua hoạt động phạm tội, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.
Ngày 19/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bàn Thị Lứu, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh về tội "Rửa tiền" theo quy định của Bộ luật Hình sự.
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