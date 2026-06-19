Đường dây lừa đảo 'sở hữu kỳ nghỉ du lịch': Lãnh đạo công ty lừa đảo đều trình độ cử nhân, có giám đốc mới sinh năm 2000 nhưng tổ chức chiếm đoạt tài sản rất bài bản

Khởi tố vụ buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà đông lạnh, thu giữ trên 2.000 tấn hàng hóa GĐXH - Sáng 19/6, tại buổi họp báo thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn, Công an TP Hà Nội Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu chân gà đông lạnh quy mô lớn, với số lượng tiêu thụ trong nước lên tới hơn 10.000 tấn.

Các giám đốc công ty sở hữu kỳ nghỉ đều có trình độ cử nhân, tuổi trung bình từ 20 - 40, có giám đốc mới sinh năm 2000

Tại buổi họp báo, Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), kiêm Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mua bán, chuyển nhượng các gói "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng người bị hại rất đông và phạm vi hoạt động trải rộng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 25 vụ án với tổng số 201 bị can. Trong đó có ít nhất 34 bị can giữ vai trò lãnh đạo doanh nghiệp như chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và giám đốc các công ty.

"Khó khăn lớn nhất trong quá trình điều tra là việc xác minh số lượng lớn nạn nhân và hợp đồng liên quan. Dữ liệu thu thập từ các đối tượng cho thấy có khoảng 17.000 hợp đồng đã được ký kết. Hiện cơ quan điều tra đã làm việc với khoảng 500 bị hại và bước đầu xác định tổng thiệt hại khoảng 2.700 tỷ đồng", Thượng tá Đỗ Thế Thắng cho hay.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), kiêm Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội cho biết, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mua bán, chuyển nhượng các gói "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng người bị hại rất đông và phạm vi hoạt động trải rộng. Ảnh: Bảo Loan

Cũng theo Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Cơ quan CSĐT đề nghị các cá nhân có liên quan, đặc biệt là những người cho rằng mình là bị hại trong vụ án, chủ động đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng nhấn mạnh: "Độ tuổi của các đối tượng chủ yếu từ 20 - 40 tuổi. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp có trình độ đại học, thậm chí có trường hợp giữ chức danh giám đốc khi còn rất trẻ, sinh năm 2000. Đối với 27 doanh nghiệp đã được làm rõ, cơ quan điều tra ghi nhận tình trạng một số cá nhân sau khi làm việc tại một công ty đã tiếp tục chuyển sang công ty khác trong cùng hệ thống hoặc tham gia thành lập doanh nghiệp mới để tiếp tục thực hiện phương thức hoạt động tương tự".

Theo Thượng tá Đỗ Thế Thắng, các đối tượng cầm đầu thường xuyên thành lập doanh nghiệp mới, thay đổi pháp nhân hoặc thay đổi người đại diện theo pháp luật nhằm tiếp tục triển khai cùng một hình thức lừa đảo và né tránh trách nhiệm đối với khách hàng đã khiếu nại trước đó.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng khẳng định: "Ngay từ giai đoạn đầu điều tra, cơ quan công an đã đặt ra và tiến hành xác minh thông tin có hay không sự tiếp tay của người có chức vụ, quyền hạn. Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng. Nếu phát hiện bất kỳ cá nhân nào có hành vi tiếp tay, bao che hoặc liên quan đến hoạt động phạm tội, cơ quan điều tra sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".

Về hành vi rửa tiền, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định các đối tượng đã sử dụng số tiền có được từ hành vi phạm tội để phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các mục đích khác. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 bị can về tội Rửa tiền và đang tiếp tục làm rõ các hành vi liên quan.

Theo Công an TP Hà Nội, các giám đốc công ty sở hữu kỳ nghỉ đều có trình độ cử nhân, tuổi trung bình từ 20 - 40, có giám đốc mới sinh năm 2000.

Đối với trường hợp người bị hại đã qua đời, Cơ quan điều tra đề nghị thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người đã mất chủ động liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng nhấn mạnh: "Cơ quan điều tra đã khám sát, kê biên, tiền các bị can là hơn 682 tỷ đồng. Liên quan đến vai trò của các văn phòng luật sư và luật sư tham gia soạn thảo, tư vấn đối với các hợp đồng trong vụ án, cơ quan điều tra đã đưa nội dung này vào diện xác minh ngay từ giai đoạn đầu điều tra. Các hợp đồng được sử dụng trong vụ việc có nội dung rất dài, nhiều điều khoản phức tạp và được thiết kế theo hướng gây khó khăn cho việc nhận biết bản chất giao dịch đối với khách hàng. Do đó, cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ quá trình xây dựng, thẩm định và ban hành các hợp đồng này, cũng như vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan".

Thượng tá Đỗ Thế Thắng khẳng định: "Cơ quan điều tra sẽ làm rõ toàn diện vụ án, trong đó có việc xác minh sự tham gia của các đơn vị, cá nhân liên quan đến quá trình xây dựng và tư vấn các hợp đồng được sử dụng trong hoạt động lừa đảo".

Điểm chung là hành vi chiếm đoạt tài sản được tổ chức bài bản, các đối tượng phân vai rõ ràng

Thông tin thêm về vụ án, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho biết, các vụ án lừa đảo liên quan đến hoạt động "sở hữu kỳ nghỉ" đều có điểm chung là hành vi chiếm đoạt tài sản được tổ chức bài bản, có sự phân công vai trò cụ thể giữa các đối tượng.

Theo ông Dũng, các đối tượng đã xây dựng nhiều kịch bản tinh vi liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch nhằm tạo lòng tin và lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch. Quá trình hoạt động, các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, đặc biệt là tâm lý thích nhận quà tặng, ưu đãi miễn phí để tiếp cận nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cho biết, các vụ án lừa đảo liên quan đến hoạt động "sở hữu kỳ nghỉ" đều có điểm chung là hành vi chiếm đoạt tài sản được tổ chức bài bản, có sự phân công vai trò cụ thể giữa các đối tượng. Ảnh: Bảo Loan

Các khách hàng được mời đến trụ sở doanh nghiệp tham dự hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm. Tại đây, nhân viên tư vấn triển khai những kịch bản đã được chuẩn bị sẵn, liên tục đưa ra các cam kết về lợi nhuận, khả năng sinh lời cao hoặc cơ hội chuyển nhượng với giá trị tăng thêm trong tương lai nhằm thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng ngay tại chỗ.

"Nhiều bị hại đã tin vào những lời hứa hẹn về lợi nhuận và khả năng sinh lời của sản phẩm, từ đó ký kết hợp đồng và nộp tiền mà chưa tìm hiểu kỹ nội dung, điều khoản pháp lý của giao dịch", ông Dũng cho biết.

Trước đó, từ tháng 5/2025 đến nay, cơ quan chức năng tiếp nhận nhiều đơn tố giác của người dân phản ánh một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn có dấu hiệu lừa đảo thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Đến nay, cơ quan điều tra xác định khoảng hơn 500 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính khoảng 2.700 tỷ đồng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong giai đoạn 2023-2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận nhằm tổ chức tiếp cận, tư vấn và lôi kéo khách hàng tham gia các chương trình "sở hữu kỳ nghỉ". Các đối tượng sử dụng dữ liệu khách hàng thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, xây dựng kịch bản tư vấn chuyên nghiệp và áp dụng mức hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh nhằm thúc đẩy việc ký kết hợp đồng. Đối tượng khách hàng chủ yếu là người cao tuổi hoặc những người có nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng. Thủ đoạn được sử dụng là mời khách hàng tham gia hội thảo, sự kiện nhận quà tặng hoặc voucher du lịch miễn phí với cam kết không phải mua hàng. Tại các buổi giới thiệu, nhân viên tư vấn quảng bá các gói "sở hữu kỳ nghỉ" có giá từ 200 triệu đến 900 triệu đồng, đồng thời đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn nếu khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay tại sự kiện. Ngoài ra, khách hàng còn được cam kết bằng lời nói về khả năng sinh lời từ việc chuyển nhượng lại kỳ nghỉ trong tương lai. Tin tưởng những lời giới thiệu này, nhiều người đã ký hợp đồng và nộp tiền mà không đọc kỹ các điều khoản. Đối với những khách hàng đã sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ từ trước, các đối tượng tiếp tục đưa ra lời hứa môi giới chuyển nhượng với giá cao hơn nhiều lần giá trị thực tế. Tuy nhiên, để thực hiện giao dịch, khách hàng phải nộp thêm các khoản tiền như phí đặt cọc, phí nâng cấp dịch vụ hoặc phí bảo đảm giao dịch. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thường cam kết sẽ hoàn tất việc chuyển nhượng trong thời gian ngắn, nhưng nội dung hợp đồng lại quy định thời hạn thực hiện lên tới 10 năm. Khi khách hàng yêu cầu thực hiện cam kết hoặc đòi quyền lợi, các công ty liên tục trì hoãn hoặc tìm cách né tránh trách nhiệm. Đáng chú ý, nhóm đối tượng cầm đầu thường xuyên thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi người đại diện pháp luật hoặc thành lập pháp nhân mới để tránh khiếu kiện từ khách hàng cũ, đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động lôi kéo khách hàng mới. Quá trình điều tra, từ ngày 12 đến 17/6/2026, Công an TP Hà Nội đã khám xét 193 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan; thu giữ 11 ô tô, nhiều con dấu doanh nghiệp, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hàng loạt hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, cùng 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng và hơn 17 tỷ đồng tiền mặt. Cơ quan điều tra cũng phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan, đồng thời tạm dừng giao dịch đối với nhiều tài sản đứng tên các công ty trong vụ án. Từ ngày 12 đến 17/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong số này, có 2 bị can bị khởi tố thêm về tội "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.

Chiêu trò 'kỳ nghỉ sinh lời' bị lật tẩy: 187 bị can bị khởi tố, gần 500 người trở thành nạn nhân GĐXH - Từ những lời mời nhận voucher du lịch miễn phí đến cam kết chuyển nhượng kỳ nghỉ với lợi nhuận "không tưởng", hàng trăm người dân đã rơi vào chiếc bẫy tinh vi của các đối tượng lừa đảo. Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can, đồng thời thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản có giá trị lớn phục vụ điều tra.