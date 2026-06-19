Khởi tố 25 vụ án, 201 bị can trong đường dây lừa đảo "sở hữu kỳ nghỉ" quy mô lớn, thiệt hại ban đầu 2.700 tỷ đồng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Khởi tố vụ buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà đông lạnh, thu giữ trên 2.000 tấn hàng hóa GĐXH - Sáng 19/6, tại buổi họp báo thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn, Công an TP Hà Nội Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can liên quan đến đường dây buôn lậu chân gà đông lạnh quy mô lớn, với số lượng tiêu thụ trong nước lên tới hơn 10.000 tấn.

Khởi tố 25 vụ án, 201 bị can trong đường dây lừa đảo "sở hữu kỳ nghỉ"

Công an TP Hà Nội cho biết, từ tháng 5/2025 đến nay, cơ quan chức năng tiếp nhận nhiều đơn tố giác của người dân phản ánh một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn có dấu hiệu lừa đảo thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định khoảng hơn 500 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính khoảng 2.700 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong giai đoạn 2023 - 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận nhằm tổ chức tiếp cận, tư vấn và lôi kéo khách hàng tham gia các chương trình "sở hữu kỳ nghỉ".

Các đối tượng sử dụng dữ liệu khách hàng thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, xây dựng kịch bản tư vấn chuyên nghiệp và áp dụng mức hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh nhằm thúc đẩy việc ký kết hợp đồng.

Công an TP Hà Nội cho biết, từ tháng 5/2025 đến nay, cơ quan chức năng tiếp nhận nhiều đơn tố giác của người dân phản ánh một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn có dấu hiệu lừa đảo thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.

Đối tượng khách hàng chủ yếu là người cao tuổi hoặc những người có nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng.

Thủ đoạn được sử dụng là mời khách hàng tham gia hội thảo, sự kiện nhận quà tặng hoặc voucher du lịch miễn phí với cam kết không phải mua hàng. Tại các buổi giới thiệu, nhân viên tư vấn quảng bá các gói "sở hữu kỳ nghỉ" có giá từ 200 triệu đến 900 triệu đồng, đồng thời đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn nếu khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay tại sự kiện.

Ngoài ra, khách hàng còn được cam kết bằng lời nói về khả năng sinh lời từ việc chuyển nhượng lại kỳ nghỉ trong tương lai. Tin tưởng những lời giới thiệu này, nhiều người đã ký hợp đồng và nộp tiền mà không đọc kỹ các điều khoản.

Đối với những khách hàng đã sở hữu hợp đồng kỳ nghỉ từ trước, các đối tượng tiếp tục đưa ra lời hứa môi giới chuyển nhượng với giá cao hơn nhiều lần giá trị thực tế. Tuy nhiên, để thực hiện giao dịch, khách hàng phải nộp thêm các khoản tiền như phí đặt cọc, phí nâng cấp dịch vụ hoặc phí bảo đảm giao dịch.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thường cam kết sẽ hoàn tất việc chuyển nhượng trong thời gian ngắn, nhưng nội dung hợp đồng lại quy định thời hạn thực hiện lên tới 10 năm. Khi khách hàng yêu cầu thực hiện cam kết hoặc đòi quyền lợi, các công ty liên tục trì hoãn hoặc tìm cách né tránh trách nhiệm.

Đáng chú ý, nhóm đối tượng cầm đầu thường xuyên thay đổi tên doanh nghiệp, thay đổi người đại diện pháp luật hoặc thành lập pháp nhân mới để tránh khiếu kiện từ khách hàng cũ, đồng thời tiếp tục triển khai các hoạt động lôi kéo khách hàng mới.

Quá trình điều tra, từ ngày 12 đến 17/6/2026, Công an TP Hà Nội đã khám xét 193 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan; thu giữ 11 ô tô, nhiều con dấu doanh nghiệp, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hàng loạt hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, cùng 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng và hơn 17 tỷ đồng tiền mặt.

Cơ quan điều tra cũng phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan, đồng thời tạm dừng giao dịch đối với nhiều tài sản đứng tên các công ty trong vụ án.

Từ ngày 12 đến 17/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong số này, có 2 bị can bị khởi tố thêm về tội "Rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi cho các bị hại.

Làm rõ vai trò của các đơn vị pháp lý phía sau những hợp đồng nhiều 'bẫy' điều khoản

Phát biểu mở đầu buổi họp báo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết đến nay cơ quan điều tra đã làm rõ hoạt động của 25 trong tổng số 27 doanh nghiệp liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Đối với 3 doanh nghiệp còn lại, lực lượng chức năng đang tiếp tục tập trung xác minh, điều tra và xử lý theo quy định.

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, các doanh nghiệp này có chung phương thức, thủ đoạn hoạt động. Các đối tượng xây dựng kịch bản bài bản, phân công vai trò cụ thể nhằm tiếp cận, lôi kéo khách hàng tham gia các giao dịch liên quan đến "sở hữu kỳ nghỉ", qua đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt, có sự thay đổi đáng chú ý trong phương thức hoạt động. Nếu trước đây nhiều vụ việc có yếu tố nước ngoài, các đối tượng hoạt động ở nước ngoài hoặc cấu kết với các đối tượng ở nước ngoài, thì hiện nay phần lớn hành vi phạm tội được thực hiện ngay trong nước.

Phát biểu mở đầu buổi họp báo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đến nay, cơ quan điều tra bước đầu xác định số tiền liên quan đến vụ án khoảng 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, số lượng bị hại được ghi nhận mới chỉ là một phần nhỏ so với thực tế, do còn nhiều người chưa đến trình báo cơ quan chức năng.

"Nhận thức pháp luật và mức độ coi thường pháp luật của các đối tượng là không thể chấp nhận được. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe. Thậm chí, cần nghiên cứu đề xuất tăng chế tài xử phạt đối với một số loại tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu quan điểm.

Theo ông, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung tối đa lực lượng, làm việc xuyên ngày đêm để điều tra, làm rõ vụ án. Các cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã thống nhất quan điểm xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo theo đúng quy định của pháp luật.

Đến nay, cơ quan điều tra bước đầu xác định số tiền liên quan đến vụ án khoảng 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, số lượng bị hại được ghi nhận mới chỉ là một phần nhỏ so với thực tế, do còn nhiều người chưa đến trình báo cơ quan chức năng.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị những người bị hại hoặc nghi ngờ mình là bị hại chủ động gửi đơn trình báo đến Công an TP Hà Nội hoặc công an cấp xã, phường nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Việc cung cấp thông tin kịp thời sẽ giúp cơ quan chức năng làm rõ hành vi phạm tội, truy tìm và thu hồi tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

"Công an TP Hà Nội xác định đây là vụ án đặc biệt phức tạp, phương thức thủ đoạn rất tinh vi. Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, chúng tôi sẽ tập trung điều tra làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan và thu hồi tối đa tài sản cho người bị hại", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay.