Bắt hai đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo bán vé cào trúng thưởng qua livestream

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Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức livestream bán vé cào trúng thưởng trên mạng xã hội.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Hoàng Văn Duẩn và Hoàng Văn Duy (cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai) là các đối tượng cầm đầu đường dây. Từ tháng 4/2026, các đối tượng thuê căn hộ tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (thành phố Hà Nội) làm địa điểm tổ chức hoạt động phạm tội.

Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan ANĐT Công an tỉnh (bên trái ảnh) trực tiếp xét hỏi các đối tượng. Ảnh: CACC

Thông qua mạng xã hội, các đối tượng tìm mua, thuê fanpage, tài khoản ngân hàng "rác", ứng dụng ngân hàng giả và số lượng lớn vé cào trúng thưởng. Sau đó, chúng tổ chức livestream bán vé theo 3 gói trị giá 999.000 đồng, 1.999.000 đồng và 3.999.000 đồng.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ảo tương tác, bình luận, dàn dựng cảnh khách hàng trúng thưởng hàng tỷ đồng và nhận tiền ngay trên sóng livestream.

Tang vật các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Bằng thủ đoạn tinh vi này, nhiều người đã tin tưởng chuyển tiền mua vé với hy vọng nhận được các giải thưởng có giá trị lớn. Tuy nhiên, sau khi người dân tham gia, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền với nhiều lý do khác nhau như nộp phí sàn, thuế thu nhập cá nhân, xác minh giao dịch hoặc khắc phục lỗi chuyển khoản nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, chỉ trong khoảng 02 tháng hoạt động, đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.

Đối tượng Hoàng Văn Duẩn cùng tang vật thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: CACC

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 22.600 vé cào cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu và tang vật có liên quan.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.