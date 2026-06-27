Khởi tố thêm 51 đối tượng vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ tại Công ty Metaland

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Theo kết quả điều tra, Công ty Đầu tư Phát triển Metaland, có trụ sở tại số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, được tổ chức và vận hành với phương thức tương tự các doanh nghiệp kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ đã bị Công an Thành phố xử lý trước đó.

Các đối tượng thành lập nhiều pháp nhân hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng nhằm tạo lòng tin với khách hàng và che giấu hành vi phạm tội.

Để tiếp cận người dân, doanh nghiệp xây dựng quy trình hoạt động khép kín từ khâu thu thập dữ liệu khách hàng, mời tham dự các chương trình tri ân, tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí đến tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng.

Các bị can tại cơ quan chức năng.

Tại các buổi tư vấn, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất, đưa ra nhiều cam kết hấp dẫn như cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng, chuyển nhượng dễ dàng, mang lại lợi nhuận cao, đồng thời áp dụng các chương trình ưu đãi có thời hạn để tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng thanh toán.

Kết quả điều tra xác định, sau khi khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền, doanh nghiệp tiếp tục chi trả một khoản tiền dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên" nhằm tạo niềm tin rằng các cam kết đang được thực hiện.

Tuy nhiên, thực tế công ty không triển khai hoạt động cho thuê lại mà sử dụng chính nguồn tiền khách hàng đã thanh toán để chi trả, qua đó kéo dài thời gian phát hiện hành vi lừa đảo và hạn chế khiếu nại.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ các đối tượng cầm đầu đã chuẩn bị sẵn phương án giải thể doanh nghiệp, thay đổi nhân sự hoặc để nhân viên nghỉ việc nhằm đối phó khi vụ việc bị phát hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xác định vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mô hình doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh.