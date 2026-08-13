Phạt tài xế điều khiển xe khách chạy lùi tại đường có biển cấm đi ngược chiều

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Ngày 13/8, Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) cho biết, vừa xử lý tài xế xe khách có hành vi lùi xe tại khu vực có biển báo "Cấm đi ngược chiều".

CSGT làm việc với tài xế. Ảnh: Trạm CSGT Phú Lộc.

Trước đó, Trạm CSGT Phú Lộc xác minh vụ xe khách chạy lùi tại khu vực Bắc hầm Phước Tượng vào ngày 26/7. Qua xác minh, chủ phương tiện là Hợp tác xã vận tải P.Đ., người điều khiển là ông Đ.T.Q. (SN 1978).

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại sự việc.

Trạm CSGT Phú Lộc lập biên bản vi phạm hành chính đối với Q. về hành vi lùi xe ở đường có biển "Cấm đi ngược chiều", quy định tại điểm e khoản 4 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Với vi phạm trên, ông Q. bị phạt 2,5 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe hạng E theo quy định.

CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm hệ thống báo hiệu đường bộ, đặc biệt tại khu vực hầm đường bộ, đường dẫn và các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc lùi xe sai quy định có thể gây nguy hiểm cho bản thân và các phương tiện khác.