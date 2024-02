Không gian đẹp tinh tế sau khi hoàn thiện trong căn nhà Diễm My 9X được bố mẹ chồng tặng

Theo đó, căn bếp của Diễm My có diện tích khoảng 20m2 và được thiết kế theo gam màu be - xám. Toàn bộ bàn và đảo bếp đều được ốp đá cao cấp để mang đến vẻ sang trọng cũng như đảm bảo độ bền với thời gian. Phòng bếp có hệ tủ siêu rộng rãi giúp người đẹp thỏa sức cất chứa các món đồ gia dụng cần thiết. Phần tay kéo được phối màu vàng gold nên trông càng xịn mịn và có điểm nhấn hơn. Có thể nói, không gian nấu nướng của Diễm My tương đối tối giản nhưng vẫn vô cùng sang xịn và tinh tế.