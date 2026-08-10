Không hề thua kém anh trai, con gái Khánh Thi khoe tài năng gây chú ý

Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển ăn ý tuyệt đối, thần thái đỉnh cao trong MV mới của ca sĩ Lệ Quyên GĐXH - Trong MV "Giá như anh là em" của ca sĩ Lệ Quyên, sự kết hợp ăn ý của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển trong những phân đoạn của MV nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ.

Không hề kém cạnh anh trai Kubi, Anna - con gái thứ 2 của Khánh Thi mới đây đã gây ngạc nhiên với khán giả khi quyết định tham gia thi đấu trên sàn diễn. Từng bước nhảy múa trong bộ môn dancesport của cô bé 8 tuổi đã chinh phục được khán giả. Rất nhiều người tin rằng, Anna tương lai cũng là nữ kiện tướng dancesport tài sắc giống mẹ.

Anna - con gái thứ 2 của Khánh Thi nhảy múa trên sân khấu.

Cách đây ít tháng, Khánh Thi xúc động chia sẻ rằng khoảng 8 năm trước, cô và ông xã đã đón cô con gái đặc biệt Anna đến với gia đình. Nữ kiện tướng cho biết, Anna là một em bé sinh non, nhỏ bé khiến ai gặp cũng yêu thương. Khi ấy, điều mà vợ chồng cô mong mỏi nhất là con luôn khỏe mạnh và bình an lớn lên từng ngày.

Con gái Khánh Thi dịu dàng như một đóa hồng chớm nở trong bộ ảnh mừng sinh nhật 8 tuổi.

Khánh Thi chia sẻ, theo thời gian, cô bé nhỏ nhắn ngày nào nay đã trở thành một cô gái đáng yêu, hiểu chuyện và sống giàu tình cảm. Anna không chỉ là em gái của Kubi mà còn là chị gái của Lisa. Cô bé luôn cố gắng trở thành người em ngoan và người chị mẫu mực khi biết nhường nhịn, yêu thương và bảo vệ em gái. Những cử chỉ quan tâm dành cho Lisa, những lần âm thầm giúp đỡ bố mẹ hay những lời hỏi han ngọt ngào của Anna luôn khiến cả gia đình cảm thấy ấm áp.

Khánh Thi cũng tự hào cho biết, con gái không phải là đứa trẻ ồn ào hay đòi hỏi nhiều, nhưng lại là người khiến bố mẹ yên tâm nhất. Anna ham học hỏi, thích khám phá, sống tình cảm và luôn biết nghĩ cho những người xung quanh.

Sở hữu gen trội của bố mẹ nên Anna tạo dáng rất chuyên nghiệp và đáng yêu.

Nữ kiện tướng dancesport bày tỏ rằng, mỗi người con đều là một món quà đặc biệt mà cuộc sống dành tặng cho gia đình cô. Nếu Kubi mang đến niềm tự hào, Lisa mang đến tiếng cười thì Anna chính là cô bé đem đến sự dịu dàng và yêu thương, góp phần gắn kết, sưởi ấm tổ ấm của cả nhà.

Cuối cùng Khánh Thi gửi đến con gái lời yêu: "Cảm ơn con gái đã đến bên cuộc đời của ba Hiển và mẹ Thi. Chúc mừng sinh nhật tuổi lên 8 của cô công chúa nhỏ. Mong con luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, giữ mãi trái tim nhân hậu và nụ cười ngọt ngào ấy. Ba mẹ yêu con nhiều hơn những gì có thể nói thành lời".

Con gái Khánh Thi từ nhỏ đã luôn biết nghe lời và ngoan ngoãn với mọi người.

Anna - con gái Khánh Thi và Phan Hiển từ lúc sinh ra đã nhận được tình yêu thương từ đại gia đình. Đúng như Khánh Thi chia sẻ, cô bé tính dịu dàng, hướng nội nhưng hơn cả là bé biết yêu thương, nhường nhịn và ngoan ngoãn.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

Ảnh: NVCC

Hình ảnh tuyệt đẹp của con trai Khánh Thi bên bạn nhảy 'duyên nợ' GĐXH - Khánh Thi mới đây đã chia sẻ ảnh con trai Kubi và bạn nhảy "duyên nợ" của cậu bé. Những khoảnh khắc đẹp của cặp vũ công nhí nhận được tình cảm yêu mến của khán giả.



