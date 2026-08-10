Phim chiếu rạp dịp Quốc khánh 2/9 có gì hấp dẫn?

"Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" - chuyện về gia đình và lòng biết ơn

"Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" dự kiến ra rạp ngày 21/8, phim do Huỳnh Lập đạo diễn. Bộ phim xoay quanh Trí Bình, một chàng trai Gen Z trở về quê nghỉ hè cùng ông nội là cựu chiến binh. Những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra buộc Trí Bình phải bước vào hành trình khám phá quá khứ của ông Thời, từ đó hiểu hơn về sự hy sinh của thế hệ đi trước cũng như giá trị của hòa bình hôm nay.

Thế mạnh của bộ phim nằm ở khả năng tiếp cận khán giả trẻ bằng một câu chuyện hiện đại nhưng vẫn lồng ghép thông điệp lịch sử và lòng yêu nước. Tác phẩm khai thác khoảng cách giữa các thế hệ, để từ đó tạo nên sự đồng cảm giữa ông và cháu, giữa quá khứ và hiện tại.

Dàn diễn viên gồm: NSƯT Cao Minh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Puka, Cody Nam Võ... mang đến sự kết hợp giữa nghệ sĩ kỳ cựu và gương mặt trẻ.

Cảnh trong phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu".

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh: Phim hành động huyền sử

"Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" khởi chiếu từ 28/8, là bộ phim có quy mô sản xuất và tham vọng lớn nhất. Tác phẩm lấy cảm hứng từ huyền tích tại đền Phủ Khống về hành trình hộ tống 99 cỗ quan tài của Đinh Tiên Hoàng nhằm bảo vệ bí mật nơi an nghỉ của vị hoàng đế đầu tiên đặt nền móng cho quốc gia Đại Cồ Việt.

Thay vì kể lại các sự kiện lịch sử, bộ phim xây dựng một hành trình giàu kịch tính, nơi các tráng sĩ phải đối đầu với những thế lực truy đuổi, vượt qua hiểm nguy để bảo vệ linh thổ và ký ức dân tộc.

Dàn diễn viên quy tụ nhiều tên tuổi như: NSND Tự Long, Johnny Trí Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, Đỗ Thị Hải Yến, Tuấn Trần… Bộ poster vừa công bố với 15 nhân vật cũng cho thấy ê-kíp muốn xây dựng một thế giới điện ảnh có chiều sâu, thay vì chỉ tập trung vào một tuyến chính.

Một trong những cảnh quay đẹp của phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh".

Quý tử vượt giàu: Thông điệp về tình yêu thương

Nhà sản xuất phim "Quý tử vượt giàu" bất ngờ công bố lịch phát hành từ ngày 28/8, gia nhập "đường đua" phim dịp nghỉ lễ 2/9. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khai thác đề tài gia đình bằng phong cách hài hước, kể câu chuyện trưởng thành của cậu bé Phú Quý trong hành trình vượt qua những khác biệt về hoàn cảnh sống và kỳ vọng của cha mẹ.

Các diễn viên phim: Thu Trang, Tiến Luật, Ngân Quỳnh, Ngô Kiến Huy...

Bộ phim quy tụ Thu Trang, Tiến Luật, Ngô Kiến Huy, Hạo Khang cùng nhiều gương mặt quen thuộc, hứa hẹn tạo nên những màn tung hứng hài hước nhưng vẫn truyền tải thông điệp về tình thân, sự giáo dục và trưởng thành của một đứa trẻ.

Một điểm đáng chú ý là phần bối cảnh được đầu tư với hai không gian đối lập - xóm lao động và biệt thự sang trọng - góp phần khắc họa sự khác biệt giàu nghèo cũng như quá trình thay đổi của nhân vật chính.

"Shin - Cậu bé bút chì: Kỳ kỳ quái quái! Kỳ nghỉ yêu quái của tớ": Chuyến phiêu lưu đáng nhớ

Trong dòng phim thiếu nhi, đáng chú ý là bộ phim về Shin - Cậu bé bút chì được khởi chiếu từ ngày 21/8. Bộ phim thuộc thể loại hoạt hình mang yếu tố thần thoại.

Phim của đạo diễn Masaki Watanabe theo chân cậu bé Shin và gia đình trong chuyến về quê ở Akita vào mùa hè. Tuy nhiên, họ lạc vào Xứ sở Yêu quái, nơi con người không được phép đặt chân tới. Gia đình Shin cùng phải đối mặt với nhiều thử thách và chạm trán yêu quái.

"Shin - Cậu bé bút chì" tiếp tục là cuộc hành trình kỳ thú mang đến phút giây thư giãn cho lứa tuổi học sinh.

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