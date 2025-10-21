Không làm gì vẫn có 47 triệu/tháng, cặp đôi nghỉ hưu sớm thú nhận điều khiến dân mạng 'vỡ mộng'

Ở tuổi 36, trong khi nhiều người vẫn đang miệt mài làm việc để tích lũy tài chính, thì vợ chồng blogger Alex ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã lựa chọn con đường khác: nghỉ hưu sớm.

Với số tiền tiết kiệm hơn 1,3 triệu NDT (khoảng 4,3 tỷ đồng) và hai căn hộ trong tay, họ chính thức trở thành "triệu phú thời gian", tự do tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Tích lũy 4 tỷ đồng, mỗi tháng vẫn có 47 triệu đồng "chảy vào tài khoản"

Quyết định nghỉ hưu sớm của vợ chồng Alex không phải bốc đồng mà là kết quả của những tính toán cẩn trọng.

Sau nhiều năm làm việc, họ tích lũy được hơn 1,3 triệu NDT và có thêm một căn hộ cho thuê mỗi tháng thu về 10.000 NDT (hơn 33 triệu đồng). Ngoài ra, tiền lãi từ tiết kiệm và đầu tư cũng mang về khoảng 4.000 NDT (hơn 13 triệu đồng).

Như vậy, dù không còn làm việc, thu nhập thụ động của họ vẫn khoảng 14.000 NDT/tháng (tương đương 47 triệu đồng), đủ để duy trì cuộc sống ổn định tại thành phố lớn như Thượng Hải.

Điều giúp họ đạt được kết quả này là lối sống tiết kiệm, chi tiêu có kế hoạch và thói quen tìm hiểu các kênh đầu tư sinh lời. Alex cho biết, hai vợ chồng luôn ưu tiên chi tiêu hợp lý, không mua sắm xa xỉ, và tập trung vào mục tiêu tự do tài chính từ rất sớm.

Dù có nguồn thu ổn định, Alex thừa nhận "vẫn có cảm giác bấp bênh", bởi một biến cố nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch nghỉ hưu sớm kéo dài 20 năm của họ. Ảnh minh họa

"Triệu phú thời gian" nhưng vẫn lo cuộc sống bấp bênh

Sau khi nghỉ hưu, Alex cảm thấy như bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời. Anh có nhiều thời gian hơn cho gia đình, đưa con gái đi chơi, ngắm cảnh, tận hưởng những điều giản dị mà trước đây vì bận rộn công việc anh từng bỏ lỡ.

"Tôi cuối cùng cũng cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Không còn lo lắng, không vội vàng, chỉ đơn giản là sống chậm lại", Alex chia sẻ.

Tuy nhiên, ngay cả khi có kế hoạch tài chính vững vàng, hai vợ chồng vẫn không tránh khỏi những nỗi lo.

Cuộc sống tại Thượng Hải, một trong những thành phố đắt đỏ nhất Trung Quốc, khiến họ phải cân nhắc nhiều khoản chi như học phí con gái, chi phí sinh hoạt hay các rủi ro sức khỏe trong tương lai.

Hiện chi tiêu hàng tháng của họ gồm 7.000 NDT thuê giúp việc, 1.000 NDT học phí cho con và khoảng 6.000 NDT cho ăn uống, mua sắm.

Dù có nguồn thu ổn định, Alex thừa nhận "vẫn có cảm giác bấp bênh", bởi một biến cố nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch nghỉ hưu sớm kéo dài 20 năm của họ.

Nghỉ hưu sớm: Tự do hay đánh đổi?

Trước khi nghỉ hưu, Alex từng là chủ một cửa hàng thương mại điện tử. Sau khi việc kinh doanh thất bại, anh nhận ra mình không còn đủ sức bắt đầu lại từ đầu.

"Tôi không còn trẻ nữa, sức khỏe giảm sút, và tôi hiểu không phải điều gì muốn làm cũng làm được. Nghỉ hưu sớm giúp tôi có thời gian sống cho bản thân và gia đình", anh nói.

Quyết định này cũng đến từ một nỗi tiếc nuối. Alex từng muốn đưa cha đi du lịch, nhưng khi chưa kịp thực hiện thì ông đã qua đời.

"Tôi không muốn lặp lại điều đó. Nghỉ hưu sớm là cách tôi bù đắp cho những năm tháng đã đánh mất", anh chia sẻ.

Với Alex, hạnh phúc không nằm ở việc có bao nhiêu tiền, mà là biết đủ và sống đúng với điều mình mong muốn. "Tôi nhận ra điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là bạn sở hữu bao nhiêu, mà là mong muốn của bạn dừng ở đâu", anh nói.

Trào lưu FIRE: Sống tối giản để nghỉ hưu sớm

Câu chuyện của vợ chồng Alex không phải cá biệt. Tại Trung Quốc, phong trào FIRE (Financial Independence, Retire Early – tự do tài chính, nghỉ hưu sớm) đang lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng trăm nghìn người trẻ.

FIRE khuyến khích lối sống giảm ham muốn vật chất, tiêu dùng tối giản và tập trung tích lũy tài sản trong những năm đầu sự nghiệp để sớm đạt tự do tài chính. Khi đó, con người có thể nghỉ hưu sớm, làm những việc mình yêu thích mà không phụ thuộc vào thu nhập từ công việc.

Cô gái họ Phí, 30 tuổi, từng làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện với thu nhập 10.000 NDT/tháng, cũng từng lựa chọn nghỉ hưu sớm sau khi kiệt sức vì công việc.

Với 300.000 NDT tiết kiệm, cô sống tiết kiệm đến mức chỉ tiêu khoảng 150 NDT/tuần (hơn 500.000 đồng), tự nấu ăn và hạn chế chi tiêu không cần thiết.

Cô chia sẻ: "Trước đây tôi luôn lo nghĩ về tiền, nhưng giờ tôi thấy tâm trí mình nhẹ nhõm hơn. Tôi không còn quan tâm người khác nói gì, chỉ muốn sống đúng với mình".

Không phải ai cũng phù hợp với nghỉ hưu sớm

Thực tế, nghỉ hưu sớm là lựa chọn đầy hấp dẫn, nhưng không dễ thực hiện. Nó đòi hỏi kỷ luật tài chính, khả năng quản lý rủi ro và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho tương lai.

Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, điều quan trọng là phải hiểu rõ mình muốn gì, có khả năng gì và sẵn sàng đánh đổi điều gì.

Với những ai đang mơ đến tự do tài chính, câu chuyện của vợ chồng Alex là lời nhắc rằng: nghỉ hưu sớm không chỉ là dừng làm việc, mà là bắt đầu một cách sống khác, đơn giản hơn, tỉnh thức hơn và trọn vẹn hơn.

Theo Toutiao