Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là 9 dấu hiệu của người có giáo dưỡng

Có những người chỉ cần tiếp xúc vài lần đã tạo được thiện cảm, không phải vì họ nói hay hay ăn mặc sang trọng, mà bởi từng lời nói và hành động đều khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng. Giáo dưỡng thật sự lại được bộc lộ qua cách một người đối xử với người khác trong từng tình huống rất đời thường.

Đó là những điều không ai bắt buộc phải làm, nhưng họ vẫn tự nguyện thực hiện vì sự tôn trọng và lòng tử tế. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy một người có giáo dưỡng thường sở hữu 9 đặc điểm dưới đây.

Ảnh minh họa: Istock

9 đặc điểm của người có giáo dưỡng

1. Đúng giờ và giữ lời hứa là cách thể hiện sự tôn trọng cơ bản nhất

Muốn người khác coi trọng thời gian của mình, trước hết hãy học cách không để người khác phải chờ đợi. Đi hẹn sớm vài phút, nếu chẳng may có việc đột xuất khiến bạn đến muộn thì hãy chủ động báo trước thay vì để mọi người thấp thỏm đợi.

Tôi từng tham dự một buổi gặp mặt bạn bè. Có một người đến muộn hơn 20 phút vì kẹt xe giờ cao điểm. Khi bước vào, anh không vội ngồi xuống rồi than phiền chuyện đường sá đông đúc, mà lặng lẽ đi một vòng rót thêm trà cho mọi người rồi chân thành nói lời xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ.

Chỉ một hành động nhỏ như vậy cũng đủ xóa tan cảm giác khó chịu của những người có mặt.

Ngược lại, những người thường xuyên trễ hẹn hoặc xem nhẹ lời hứa thực chất đang dần đánh mất sự tin tưởng của người khác. Khi bạn biết coi trọng thời gian, người khác cũng sẽ yên tâm và tin tưởng giao việc cho bạn.

Ảnh minh họa: Istock

2. Lễ phép với mọi người là nền tảng của giáo dưỡng

Một câu "làm ơn", một lời "cảm ơn" đôi khi có sức nặng hơn rất nhiều lời nói hoa mỹ.

Dù đối diện với lãnh đạo công ty hay cô lao công, người có giáo dưỡng luôn giữ thái độ lịch sự và tôn trọng như nhau.

Họ không xem sự thẳng thắn là cái cớ để nói năng cay nghiệt, cũng không lấy việc "tính tôi vậy" để biện minh cho những lời khiến người khác tổn thương.

Giữ cửa thang máy cho người phía sau, đỡ cửa giúp người mẹ đang bế con hay chủ động chào hỏi khi gặp nhau đều là những điều không ai bắt buộc nhưng lại phản ánh rất rõ cách giáo dục của một con người.

Sự lịch thiệp thực sự không phụ thuộc vào đối tượng mà bạn đang tiếp xúc, mà nằm ở việc bạn đối xử tử tế với tất cả mọi người.

3. Biết giữ ranh giới là biểu hiện của sự tôn trọng cao nhất

Nếu không thích người khác hỏi về thu nhập, hôn nhân hay đời tư của mình thì bạn cũng đừng tò mò về cuộc sống của người khác.

Có một đồng nghiệp thường xuyên xin nghỉ để đến bệnh viện. Mọi người trong văn phòng bàn tán đủ điều, chỉ duy nhất một người không hề hỏi han hay dò xét. Thay vào đó, chị lặng lẽ giúp đồng nghiệp chuẩn bị tài liệu và đặt suất ăn mỗi khi phải tăng ca.

Sau này mọi người mới biết mẹ của cô đồng nghiệp mắc ung thư và cô phải tranh thủ đến bệnh viện chăm sóc sau giờ làm.

Đôi khi, sự tinh tế lớn nhất chính là biết điều gì nên hỏi và điều gì không nên hỏi.

Giữ khoảng cách vừa đủ sẽ giúp các mối quan hệ bền vững hơn, đồng thời tạo cho người khác cảm giác an toàn và được tôn trọng.

Ảnh minh họa: Istock

4. Biết đặt mình vào vị trí của người khác

Người có giáo dưỡng luôn nghĩ đến cảm nhận của người xung quanh trước khi hành động.

Khi đi tàu điện, họ giảm âm lượng điện thoại để không làm phiền cả toa xe. Khi lái xe qua điểm chờ xe buýt trong ngày mưa, họ chủ động giảm tốc để tránh làm nước bắn lên người đang đứng đợi. Khi đưa con đến nhà hàng, họ nhắc con giữ trật tự để không ảnh hưởng đến thực khách khác.

Đó không phải là sự yếu đuối mà là lòng đồng cảm và khả năng suy nghĩ cho người khác.

5. Biết lắng nghe là món quà quý giá dành cho người đối diện

Ai cũng mong câu chuyện của mình được lắng nghe. Thế nhưng trong cuộc sống hiện đại, rất nhiều người chỉ chờ người khác nói xong để đến lượt mình lên tiếng, thay vì thật sự lắng nghe.

Một người có giáo dưỡng sẽ cất điện thoại xuống khi người khác đang chia sẻ, không ngắt lời, không vội phản bác, cũng không biến câu chuyện của người khác thành cơ hội để nói về bản thân.

Chính cảm giác được lắng nghe mới là nền tảng tạo nên những mối quan hệ lâu dài.

Ảnh minh họa: Istock

6. Biết ơn và biết đáp lại lòng tốt

Không ai có nghĩa vụ phải giúp bạn. Vì vậy, dù chỉ là một việc nhỏ như được nhường ghế, được giúp mang đồ hay được đồng nghiệp mua hộ bữa trưa, một lời cảm ơn chân thành cũng rất đáng giá.

Biết ơn không có nghĩa là phải trả lại món nợ lớn, mà là biết trân trọng từng sự tử tế mình nhận được.

Mượn đồ thì trả đúng hẹn, đến nhà người khác chơi mang theo một món quà nhỏ hay nhớ nói lời cảm ơn sau khi được giúp đỡ đều là những biểu hiện rất giản dị của giáo dưỡng.

7. Bao dung với sự khác biệt

Người có giáo dưỡng hiểu rằng không phải ai cũng giống mình.

Họ không cười cợt người nói giọng địa phương, không coi thường người lao động chân tay, cũng không cố chứng minh mình đúng trong mọi cuộc tranh luận.

Bạn có thể không đồng ý với quan điểm của người khác nhưng vẫn có thể tôn trọng quyền được khác biệt của họ.

Một xã hội văn minh được tạo nên từ những con người biết chấp nhận sự đa dạng thay vì chỉ khăng khăng bảo vệ cái tôi của mình.

8. Khiêm tốn mới là bản lĩnh thực sự

Người càng giỏi càng ít thích khoe khoang.

Họ không lấy thành công của mình để hạ thấp người khác, cũng không dùng sự thất bại của người khác làm nền cho sự ưu việt của bản thân.

Giống như bông lúa chín luôn cúi đầu, người có năng lực thật sự thường khiêm nhường và điềm tĩnh.

Chính sự khiêm tốn ấy khiến người khác cảm thấy dễ chịu và muốn ở gần họ.

9. Luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể

Một cơn mưa lớn có thể khiến chiếc xe của người giao hàng chết máy giữa đường.

Có người sẽ bấm còi giục giã, nhưng cũng có người sẵn sàng bước xuống xe để giúp đẩy chiếc xe vào nơi an toàn.

Sự tử tế đôi khi chỉ bắt đầu từ những hành động rất nhỏ.

Người biết quan tâm người khác sẽ lan tỏa năng lượng tích cực và khiến cuộc sống trở nên ấm áp hơn.

Ảnh minh họa: Istock

Giáo dưỡng là biết đặt mình vào vị trí của người khác

Giáo dưỡng không phải thứ có thể hình thành trong một sớm một chiều. Nó được tích lũy từ hàng nghìn lựa chọn nhỏ mỗi ngày: biết đúng giờ, biết cảm ơn, biết giữ lời hứa, biết lắng nghe, biết tôn trọng ranh giới và biết nghĩ cho người khác.

Một người có giáo dưỡng chưa chắc là người thành công nhất, nhưng gần như luôn là người khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở bên.

Suy cho cùng, giáo dưỡng không chỉ giúp bạn hoàn thiện chính mình mà còn khiến thế giới xung quanh trở nên tử tế và đáng sống hơn.

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