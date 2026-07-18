10 việc nhỏ ai cũng làm được nhưng lại giúp đời sống tinh thần thay đổi rõ rệt, người càng kiên trì càng an yên

Thứ bảy, 11:30 18/07/2026 | Gia đình
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, việc nuôi dưỡng tâm hồn đôi khi đến từ những thói quen rất nhỏ. Chỉ cần duy trì vài việc đơn giản mỗi ngày, bạn có thể giảm căng thẳng, cân bằng cảm xúc và sống bình yên hơn.

10 việc nhỏ ai cũng làm được nhưng lại giúp đời sống tinh thần thay đổi rõ rệt, người càng kiên trì càng an yên - Ảnh 1.
Muốn cuộc sống nhẹ lòng hơn? Đây là 10 việc nhỏ giúp nuôi dưỡng tâm hồn mỗi ngày - Ảnh 1.Sau tuổi 40, nhìn vào 4 điều này sẽ biết nửa đời còn lại an yên hay nhiều trăn trở

GĐXH - Tuổi 40 là cột mốc để nhiều người nhìn lại những gì đã tích lũy trong cuộc sống. Sức khỏe, các mối quan hệ, cách đối diện với biến cố và sự bình an trong tâm hồn được xem là 4 yếu tố quan trọng quyết định chất lượng của nửa đời còn lại.

 

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