10 việc nhỏ ai cũng làm được nhưng lại giúp đời sống tinh thần thay đổi rõ rệt, người càng kiên trì càng an yên
GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, việc nuôi dưỡng tâm hồn đôi khi đến từ những thói quen rất nhỏ. Chỉ cần duy trì vài việc đơn giản mỗi ngày, bạn có thể giảm căng thẳng, cân bằng cảm xúc và sống bình yên hơn.
Đến tuổi 60, người khôn ngoan không tiêu 3 loại tiền, không đến 3 nơi, không gặp 3 kiểu ngườiGia đình -
GĐXH - Bước vào tuổi 60, để cuộc sống bình yên, ít muộn phiền nhiều người thực hiện nguyên tắc "3 không" gồm không tiêu 3 loại tiền, không đến 3 nơi và không gặp 3 kiểu người.
Càng khác biệt càng thành công: 5 cung hoàng đạo luôn đi ngược đám đôngGia đình -
GĐXH - Có những cung hoàng đạo luôn muốn tự mình khám phá, phá bỏ giới hạn và lựa chọn con đường riêng thay vì đi theo lối mòn.
Vợ cũ nhắn tôi đúng một câu sau 8 năm ly hôn, đọc xong tôi không dám trả lờiGia đình -
Tôi đọc đi đọc lại mà không hiểu cô ấy muốn nói gì.
Hớn hở đi họp lớp 20 năm, người công nhân nghèo chết lặng khi quay lại sau 1 phút ra ngoàiGia đình -
GĐXH - Tham dự buổi họp lớp sau gần 20 năm, người công nhân xây dựng không ngờ mình lại trở thành người duy nhất ở lại thanh toán hóa đơn gần 140 triệu đồng.
Khi con trưởng thành, nhiều cha mẹ mới nhận ra mình đã sai ở 4 điềuNuôi dạy con -
GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ dành cả tuổi trẻ để vun vén cho con, nhưng khi nhìn lại, điều khiến họ tiếc nuối nhất lại là những việc từng tin rằng đó là tốt cho con.
Hai con đều thành đạt ở nước ngoài, cựu bình luận viên thể thao tuổi 87 vẫn chọn sống một mình: Câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫmGia đình -
GĐXH - Từng là giọng bình luận thể thao truyền cảm hứng cho hàng triệu khán giả, nhưng ở tuổi 87, ông lại chọn sống một mình khi các con đều định cư ở nước ngoài. Cuộc sống tuổi già của ông không thiếu điều kiện vật chất, nhưng vẫn gợi lên nhiều suy ngẫm về khoảng cách giữa sự hiếu thảo và việc được ở gần cha mẹ.
7 quy tắc giúp phụ nữ trở nên cuốn hút trong mắt đàn ông: Không cần quá xinh đẹp, điều số 4 mới là điểm cộng lớn nhấtChuyện vợ chồng -
GĐXH - Sức hút không chỉ đến từ ngoại hình mà còn được tạo nên từ cách giao tiếp, sự tự tin và thái độ sống. Dưới đây là 7 quy tắc đơn giản giúp bạn trở nên cuốn hút và tạo ấn tượng tốt trong các mối quan hệ.
5 dấu hiệu trẻ đang khủng hoảng tâm lý nhưng nhiều cha mẹ lại vô tình bỏ qua, đến khi nhận ra thì đã muộnNuôi dạy con -
GĐXH - Không phải đứa trẻ nào gặp vấn đề tâm lý cũng khóc lóc hay nói ra cảm xúc của mình. Nhiều em chỉ âm thầm thay đổi trong cách ăn uống, ngủ nghỉ, học tập và giao tiếp, khiến cha mẹ dễ nhầm là "tuổi dở chứng". Nhận biết sớm 5 dấu hiệu trẻ đang khủng hoảng tâm lý sẽ giúp gia đình kịp thời đồng hành, hỗ trợ con vượt qua giai đoạn khó khăn trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.
Những con giáp dễ gây hiểu lầm trong chuyện tình cảm: Không yêu nhưng lại thích mập mờGia đình -
GĐXH - Theo tử vi, 5 con giáp dưới đây thường vô tình tạo nên những mối quan hệ mập mờ, khiến đối phương càng lún sâu vào cảm xúc.
Ngoại tình với người phụ nữ kém 30 tuổi, cụ ông trả giá đắt vì dùng thuốc hỗ trợ sinh lýGia đình -
GĐXH - Cụ ông ngoại tình đã tử vong ngay trong lúc quan hệ với người tình sau khi sử dụng thuốc hỗ trợ sinh lý để tăng hưng phấn.