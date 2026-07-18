10 việc nhỏ ai cũng làm được nhưng lại giúp đời sống tinh thần thay đổi rõ rệt, người càng kiên trì càng an yên

15 giờ trước

GĐXH - Từng là giọng bình luận thể thao truyền cảm hứng cho hàng triệu khán giả, nhưng ở tuổi 87, ông lại chọn sống một mình khi các con đều định cư ở nước ngoài. Cuộc sống tuổi già của ông không thiếu điều kiện vật chất, nhưng vẫn gợi lên nhiều suy ngẫm về khoảng cách giữa sự hiếu thảo và việc được ở gần cha mẹ.