Dốc hết tiền cho con mua nhà, khi ngã bệnh tôi mới nhận ra sai lầm lớn nhất tuổi già

Dồn hết tiền cho con, tuổi già bất ngờ rơi vào cảnh khó khăn

Nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng hy sinh mọi thứ để con cái có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi già, không phải ai cũng may mắn giữ được sự chủ động về tài chính và cuộc sống. Câu chuyện của bà Vương Tú Lan (67 tuổi, Trung Quốc) là lời nhắc nhở khiến nhiều người suy ngẫm.

Trước đây, vợ chồng bà Vương làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân. Dù có thu nhập ổn định nhưng do đặc thù công việc nên sau khi nghỉ việc, cả hai không có lương hưu.

Chính vì vậy, suốt nhiều năm, họ luôn cố gắng tiết kiệm để chuẩn bị cho cuộc sống sau này.

Thế nhưng, ưu tiên lớn nhất của bà Vương chưa bao giờ là bản thân mà luôn là con trai.

Từ việc đầu tư tiền bạc cho con học hành đến lúc con lập gia đình, bà đều sẵn sàng hỗ trợ. Sau khi chồng qua đời, bà quyết định rút toàn bộ khoản tiết kiệm khoảng 200.000 NDT (tương đương gần 778 triệu đồng) để giúp con trai mua nhà.

Nhờ số tiền này, con trai và con dâu giảm bớt áp lực tài chính, còn bà Vương cũng cảm thấy mãn nguyện vì đã hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ.

Bà nhiều lần tự nhủ, nếu năm xưa không dồn toàn bộ tiền cho con thì có lẽ cuộc sống hiện tại sẽ chủ động và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ảnh minh họa

Biến cố sức khỏe khiến bà nhận ra điều "chí mạng"

Cuộc sống tưởng như yên ổn cho đến khi bà Vương bất ngờ bị ngã, gãy chân rồi để lại di chứng khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, phải sử dụng xe lăn.

Không còn khả năng lao động, cũng không còn khoản tiền tiết kiệm nào để trang trải, bà rơi vào tình cảnh hoàn toàn bị động về tài chính.

Biết mẹ gặp khó khăn, các con đều gửi tiền sinh hoạt hằng tháng và thường xuyên dặn bà giữ gìn sức khỏe. Tuy nhiên, vì công việc bận rộn ở thành phố, họ hiếm khi có thể về thăm mẹ.

Dù không trách con, bà Vương vẫn không tránh khỏi cảm giác cô đơn. Điều khiến bà day dứt nhất không phải là thiếu thốn vật chất mà là việc bản thân đã không giữ lại cho mình một khoản dự phòng khi tuổi già ập đến.

Bà nhiều lần tự nhủ, nếu năm xưa không dồn toàn bộ tiền cho con thì có lẽ cuộc sống hiện tại sẽ chủ động và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Quyết định thay đổi để sống hạnh phúc hơn

Bước ngoặt đến khi bà gặp một người bạn cùng khu phố.

Người bạn kể về cuộc sống năng động sau tuổi nghỉ hưu với những chuyến du lịch, các buổi tập thể dục, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng những điều giản dị mỗi ngày.

Câu chuyện ấy khiến bà Vương thay đổi suy nghĩ. Bà nhận ra rằng hạnh phúc tuổi già không chỉ đến từ sự hy sinh cho con cái mà còn cần biết chăm sóc chính bản thân mình.

Sau nhiều lần cân nhắc, bà quyết định bán căn nhà cũ để lấy tiền chuyển vào viện dưỡng lão.

Tại đây, bà được chăm sóc đầy đủ, kết bạn với nhiều người cùng độ tuổi và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống tập thể.

Những buổi trò chuyện, chia sẻ và động viên nhau mỗi ngày giúp bà cảm thấy tinh thần tích cực hơn, không còn mặc cảm là gánh nặng của con cái.

Bài học đáng suy ngẫm về tuổi già

Nhìn lại chặng đường đã qua, bà Vương cho rằng điều khiến bà tiếc nuối nhất không phải vì đã yêu thương hay giúp đỡ con, mà là vì đã không giữ lại cho mình một "quỹ an toàn" để ứng phó với những rủi ro không thể lường trước.

Theo bà, khi bước vào tuổi già, sức khỏe có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nếu có điều kiện tài chính độc lập, người lớn tuổi sẽ chủ động hơn trong việc chăm sóc bản thân, giảm áp lực cho con cái và cũng dễ lựa chọn cuộc sống phù hợp với mình.

Câu chuyện của bà Vương là lời nhắc rằng tình yêu dành cho con cái rất đáng quý, nhưng cha mẹ cũng cần chuẩn bị một nền tảng tài chính đủ vững để tuổi già được sống an tâm, chủ động và giữ gìn phẩm giá của chính mình.

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Theo Baidu