Hai con đều thành đạt ở nước ngoài, cựu bình luận viên thể thao tuổi 87 vẫn chọn sống một mình: Câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫm

Trong bối cảnh ngày càng nhiều gia đình có con học tập, làm việc và định cư ở nước ngoài, câu chuyện của ông Tống Thế Hùng (Song Shixiong) chọn ở lại Bắc Kinh không chỉ là câu chuyện của một nhân vật nổi tiếng, mà còn phản ánh thực tế mà nhiều gia đình đang đối mặt. Khi cha mẹ già đi, điều họ cần đôi khi không chỉ là tiền bạc hay những cuộc gọi video, mà còn là sự hiện diện của người thân trong những khoảnh khắc đời thường.

Từng là giọng bình luận thể thao huyền thoại, nay lặng lẽ sống tuổi già một mình

Ông Tống Thế Hùng (Song Shixiong) từng là một trong những bình luận viên thể thao nổi tiếng của Trung Quốc. Giọng nói đầy nhiệt huyết của ông từng gắn liền với nhiều sự kiện thể thao, từ ASIAD 1978 đến các kỳ World Cup và hành trình 5 lần vô địch thế giới của đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc.

Ít ai biết rằng thời thơ ấu, ông từng bị gia đình nghĩ là không thể nói vì đến năm 5 tuổi vẫn chưa cất tiếng. Đam mê phát thanh từ năm 14 tuổi, ngay cả khi mắc bệnh lao phải nằm điều trị, ông vẫn luyện giọng mỗi ngày và mạnh dạn viết thư xin theo học những người đi trước.

Sau nhiều năm nỗ lực, ông trở thành bình luận viên thể thao của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Để chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế, ông tự cắt báo, ghi nhớ đặc điểm của từng vận động viên nhằm tránh đọc sai tên khi bình luận trực tiếp.

Sau khi vợ mất, ở tuổi 87, ông chọn trở về quê hương sinh sống, không ở lại với các con ở nước ngoài. Ảnh: ABLW

Các con đều thành đạt ở nước ngoài nhưng khoảng cách địa lý vẫn là điều khó khỏa lấp

Vợ chồng ông Tống Thế Hùng từng có một cuộc hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ. Vợ ông, bà Chung Thụy, cũng làm việc trong lĩnh vực phát thanh và luôn âm thầm hỗ trợ chồng hoàn thiện giọng đọc, cách phát âm.

Hai người kết hôn năm 1965, có một con trai và một con gái. Cả hai người con đều học hành thành đạt, sau này định cư ở nước ngoài. Con trai làm việc trong lĩnh vực công nghệ tại Thung lũng Silicon (Mỹ), còn con gái trở thành người dẫn chương trình tại Vancouver (Canada).

Vợ chồng ông từng nhiều lần sang nước ngoài sống cùng con. Tuy nhiên, họ không quen với môi trường mới, gặp rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa và ẩm thực. Cuối cùng, cả hai đều cảm thấy chỉ có cuộc sống ở Bắc Kinh mới thực sự là nơi thuộc về mình.

Sau khi vợ qua đời, ông chọn trở về quê nhà thay vì ở lại cùng con

Biến cố lớn nhất xảy ra vào cuối năm 2025 khi bà Chung Thụy qua đời ở tuổi 84. Sau tang lễ, các con nhiều lần mong muốn cha ở lại để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, ông từ chối và quyết định trở về Bắc Kinh.

Theo nhiều nguồn tin, ông không muốn trở thành gánh nặng của các con. Trở về căn nhà cũ, ông tiếp tục cuộc sống quen thuộc, chăm sóc chậu cây trầu bà mà người vợ quá cố từng trồng, xem các chương trình thể thao và thỉnh thoảng hồi tưởng về quãng đời làm nghề.

Một số thông tin sau đó cũng cho biết ông chủ động chuyển đến một viện dưỡng lão để thuận tiện hơn trong sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe.

Điều người già cần đôi khi không phải là tiền bạc

Các con của ông vẫn thường xuyên gọi video, hỏi thăm sức khỏe và chu cấp đầy đủ về tài chính. Nhưng như chính câu chuyện của ông gợi ra, những cuộc gọi qua màn hình khó có thể thay thế sự hiện diện của người thân trong cuộc sống hằng ngày.

Ở tuổi ngoài 80, một bữa cơm có người cùng ăn, một cốc nước nóng được đưa tận tay hay đơn giản là có người trò chuyện trực tiếp đôi khi lại là điều quý giá hơn bất cứ khoản tiền nào.

Đó cũng là thực tế của không ít gia đình hiện đại: con cái ra nước ngoài học tập, lập nghiệp là xu hướng tất yếu, nhưng cha mẹ ở quê nhà vẫn phải đối mặt với cảm giác cô đơn khi tuổi ngày một cao.

Dưỡng già không chỉ là nơi ở, mà còn là cảm giác được đồng hành

Câu chuyện của ông Tống Thế Hùng không nhằm trách móc con cái. Trái lại, nó đặt ra một câu hỏi mà nhiều gia đình đang phải tìm lời giải: làm thế nào để cha mẹ có một tuổi già vừa độc lập, vừa không cô đơn?

Có người lựa chọn sống tại nhà, có người chuyển vào viện dưỡng lão, cũng có người sang sống cùng con ở nước ngoài. Mỗi lựa chọn đều có những ưu và nhược điểm riêng.

Điều quan trọng nhất có lẽ không nằm ở việc sống ở đâu, mà là người cao tuổi có được sự quan tâm, kết nối và cảm giác mình vẫn được yêu thương trong cuộc sống hằng ngày.

Đó cũng là điều mà nhiều bậc cha mẹ mong mỏi khi bước vào chặng cuối của cuộc đời.

(Câu chuyện của ông Tống Thế Hùng đang nhận được sự chú ý của nhiều người trên nền tảng Sohu).

Về già mới hiểu: Muốn con cái hiếu thuận, sau tuổi 60 cha mẹ nên giữ 3 nguyên tắc này GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ dành gần như cả cuộc đời để lo cho con. Nhưng khi con trưởng thành và có gia đình riêng, yêu thương không còn đồng nghĩa với hy sinh vô điều kiện. Biết giữ ranh giới, tôn trọng cuộc sống riêng của con và chăm sóc chính mình là những điều giúp tuổi già thanh thản và tình thân thêm bền chặt.