Về già mới hiểu: Không phải tiền bạc, đây mới là nguyên nhân khiến nhiều người càng sống lâu càng mệt mỏi

Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người cảm thấy sống mệt mỏi khi phải hy sinh quá nhiều cho mối quan hệ mà không nhận được sự đền đáp xứng đáng. Việc nhẫn nhịn và tử tế đôi khi lại trở thành gánh nặng khi người khác coi những hy sinh ấy là điều hiển nhiên.

Đến khi nhìn lại, thứ hao mòn nhiều nhất không phải sức lực mà là chính cảm xúc và giá trị của bản thân.

Không phải cuộc sống quá khó, mà bạn đã quen làm người chịu thiệt

Có những người gần như chưa từng biết nói "không".

Đồng nghiệp nhờ việc, họ nhận. Người thân cần giúp, họ gác lại việc riêng. Bạn bè muốn gặp, dù mệt đến đâu họ cũng cố gắng sắp xếp.

Họ luôn nghĩ chỉ cần mình chịu thiệt một chút thì mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn. Nhưng thực tế lại khác.

Khi sự nhường nhịn lặp lại quá nhiều lần, người khác rất dễ xem đó là nghĩa vụ của bạn chứ không còn là sự giúp đỡ.

Điều đáng buồn là càng cố làm hài lòng tất cả, họ lại càng cảm thấy bản thân không được ai thực sự thấu hiểu.

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Thói quen luôn cố làm vừa lòng người khác là nguyên nhân khiến nhiều người sống mệt mỏi

Theo các chuyên gia tâm lý, những người có xu hướng luôn làm hài lòng người khác thường phải chịu áp lực tinh thần lớn hơn.

Họ sợ làm người khác thất vọng, sợ bị đánh giá là ích kỷ, sợ mất đi một mối quan hệ... Vì vậy, họ liên tục điều chỉnh bản thân để phù hợp với mong muốn của mọi người xung quanh.

Nhưng khi phải sống theo kỳ vọng của người khác quá lâu, con người rất dễ đánh mất nhu cầu và cảm xúc thật của chính mình.

Đó cũng là lý do nhiều người dù không gặp biến cố lớn vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi, chán nản và thiếu động lực.

Biết từ chối không khiến bạn trở thành người xấu

Nhiều người nghĩ rằng từ chối đồng nghĩa với vô tình. Thực ra, từ chối đúng lúc lại là cách bảo vệ cả bản thân lẫn các mối quan hệ.

Bạn hoàn toàn có thể lịch sự nói rằng: "Hôm nay tôi chưa thể giúp được", "Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ", "Việc này vượt quá khả năng của tôi"... Những người thực sự tôn trọng bạn sẽ hiểu.

Còn nếu chỉ vì một lời từ chối mà họ thay đổi thái độ, rất có thể mối quan hệ ấy vốn chỉ tồn tại khi bạn luôn hy sinh.

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Đừng quên rằng bạn cũng cần được quan tâm

Nhiều người dành cả thanh xuân chăm sóc cha mẹ, lo cho con cái, hết lòng vì gia đình. Đến khi mọi người đều ổn, họ mới phát hiện bản thân đã cạn kiệt năng lượng.

Họ không còn sở thích, không còn thời gian cho chính mình, không biết điều gì khiến mình thực sự vui.

Trong khi đó, những người sống thanh thản thường có một điểm chung:

Họ vẫn yêu thương người khác nhưng không bỏ quên bản thân.

Họ dành thời gian tập thể dục.

Đọc một cuốn sách.

Đi uống cà phê một mình.

Hay đơn giản là nghỉ ngơi khi cơ thể lên tiếng.

Đó không phải ích kỷ. Đó là biết chăm sóc nguồn năng lượng để còn có thể đồng hành lâu dài với những người mình yêu thương.

Hạnh phúc bắt đầu từ việc ngừng làm khổ chính mình

Cuộc sống vốn đã có rất nhiều áp lực. Nếu ngay cả bản thân cũng luôn ép mình phải hoàn hảo, phải làm hài lòng tất cả mọi người thì sự mệt mỏi sẽ không bao giờ kết thúc.

Đến một độ tuổi nhất định, điều đáng học nhất không phải là cố gắng nhiều hơn, mà là biết buông đúng lúc.

Buông những kỳ vọng không cần thiết.

Buông cảm giác có lỗi mỗi khi từ chối.

Buông thói quen luôn đứng cuối cùng trong danh sách ưu tiên của chính mình.

Khi biết trân trọng bản thân, bạn sẽ nhận ra cuộc sống không hề nhẹ nhàng hơn, nhưng lòng mình lại bình yên hơn rất nhiều.

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Có một nghịch lý mà nhiều người chỉ nhận ra sau nửa đời người: càng cố làm vừa lòng tất cả, bạn càng dễ đánh mất chính mình.

Sự tử tế là điều đáng quý Nhưng sự tử tế chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó không khiến bạn phải kiệt sức.

Từ hôm nay, hãy thử ưu tiên bản thân thêm một chút. Không phải để sống ích kỷ hơn mà để có đủ bình an và năng lượng đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời.

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