Có hơn 26 tỷ đồng vẫn không yên tâm nghỉ hưu: Điều cụ ông U70 lo lắng hóa ra rất phổ biến

Có hơn 24 tỷ đồng vẫn lo không đủ tiền khi nghỉ hưu

Nhiều người cho rằng chỉ cần tích lũy được khối tài sản lớn là có thể yên tâm tận hưởng tuổi già sau khi nghỉ hưu. Thế nhưng, một người đàn ông 65 tuổi tại Mỹ lại mang nỗi lo ngược lại.

Ông cho biết đang sở hữu khoảng 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng) trong quỹ hưu trí 401(k), đồng thời nhận 2.500 USD/tháng từ An sinh xã hội, tương đương khoảng 65 triệu đồng. Dù nguồn thu nhập khá ổn định, ông vẫn tìm đến chuyên gia tài chính với câu hỏi: Liệu số tiền này có đủ để nghỉ hưu thoải mái trong nhiều thập kỷ tới?

Theo các chuyên gia, câu trả lời không chỉ nằm ở tổng tài sản đang có mà còn phụ thuộc vào cách quản lý dòng tiền, mức chi tiêu và kế hoạch tài chính dài hạn.

Các chuyên gia tài chính cho rằng cách đơn giản nhất để đánh giá khả năng nghỉ hưu là so sánh nguồn thu nhập hằng tháng với chi phí thực tế. Ảnh minh họa

Muốn nghỉ hưu an nhàn, hãy bắt đầu từ bài toán "tiền vào - tiền ra"

Các chuyên gia tài chính cho rằng cách đơn giản nhất để đánh giá khả năng nghỉ hưu là so sánh nguồn thu nhập hằng tháng với chi phí thực tế.

Đối với phần lớn mọi người, khoản tiết kiệm 1 triệu USD cùng thu nhập khoảng 2.500 USD mỗi tháng từ An sinh xã hội là nền tảng khá vững chắc để duy trì cuộc sống thoải mái. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng khi người nghỉ hưu xây dựng được kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Chuyên gia Bryan M. Kuderna khuyến nghị mọi người nên nhìn nhận trung thực về mức chi tiêu của bản thân trước khi nghỉ hưu.

Ông cho rằng nhiều người lầm tưởng khi về già sẽ tự nhiên tiêu ít tiền hơn. Trên thực tế, một số khoản chi như nuôi con hay học phí có thể không còn, nhưng các khoản khác như chăm sóc sức khỏe, du lịch, giải trí hoặc sửa chữa nhà cửa lại có xu hướng tăng lên.

Vì vậy, mỗi người nên lập ngân sách rõ ràng, xác định khoản chi cố định mỗi tháng và dành thêm một quỹ dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh.

Những khoản chi không nên bỏ sót trong kế hoạch nghỉ hưu

Để tránh rơi vào tình trạng "tiêu quá tay", người chuẩn bị nghỉ hưu cần tính toán đầy đủ các khoản chi quan trọng.

Đó là chi phí nhà ở, sinh hoạt hằng ngày, thực phẩm và nhu yếu phẩm, bảo hiểm y tế, các khoản chăm sóc sức khỏe, thuế cũng như những khoản phát sinh ngoài dự kiến.

Việc dự trù đầy đủ ngay từ đầu sẽ giúp hạn chế nguy cơ phải rút tiền từ quỹ hưu trí nhiều hơn kế hoạch ban đầu.

Đừng đánh giá thấp tuổi thọ của chính mình

Một sai lầm phổ biến là nhiều người cho rằng mình sẽ chỉ sống đến khoảng 75-80 tuổi nên lập kế hoạch tài chính quá ngắn.

Theo các chuyên gia, nếu nghỉ hưu ở tuổi 65, mỗi người nên chuẩn bị nguồn tài chính đủ cho ít nhất 30 năm, thậm chí lâu hơn nếu điều kiện cho phép.

Việc lên kế hoạch với thời gian dài sẽ giúp giảm nguy cơ cạn kiệt tài sản khi tuổi thọ ngày càng tăng.

Đầu tư hợp lý để tiền tiếp tục sinh lời

Bên cạnh việc rút tiền phục vụ chi tiêu, nhiều chuyên gia khuyến khích người nghỉ hưu tiếp tục duy trì một phần danh mục đầu tư nhằm tạo thêm nguồn thu nhập.

Một lựa chọn phổ biến là đầu tư vào trái phiếu. Với mức lợi suất khoảng 4,3%/năm, danh mục trị giá 1 triệu USD có thể tạo ra khoảng 43.000 USD mỗi năm, tương đương khoảng 3.500 USD/tháng. Khi cộng thêm khoản An sinh xã hội, tổng thu nhập có thể đạt khoảng 6.000 USD mỗi tháng, đủ đáp ứng mức sống tại nhiều khu vực.

Ngoài ra, một số người lựa chọn đầu tư vào các quỹ chỉ số theo S&P 500. Về dài hạn, thị trường chứng khoán Mỹ từng mang lại mức sinh lời trung bình khoảng 10% mỗi năm. Tuy nhiên, đây chỉ là mức bình quân lịch sử và lợi nhuận thực tế có thể biến động mạnh theo từng giai đoạn.

Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị người sắp nghỉ hưu nên tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính để xây dựng danh mục đầu tư phù hợp với mục tiêu, khả năng chịu rủi ro và nhu cầu chi tiêu của bản thân.

Có nhiều tiền chưa chắc đã nghỉ hưu an tâm

Theo các chuyên gia, câu hỏi "bao nhiêu tiền là đủ để nghỉ hưu" không có đáp án chung cho tất cả mọi người.

Điều quan trọng hơn là xây dựng kế hoạch tài chính thực tế, kiểm soát chi tiêu và để tài sản tiếp tục tạo ra thu nhập.

Ngay cả khi sở hữu hơn 24 tỷ đồng trong quỹ hưu trí và nguồn thu hàng chục triệu đồng mỗi tháng, nhiều người vẫn tìm đến chuyên gia tài chính không phải vì thiếu tiền, mà để đảm bảo số tiền đó có thể đồng hành cùng họ trong suốt quãng đời còn lại.

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Theo Market Watch