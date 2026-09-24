Nghỉ hưu 5 năm tôi mới hiểu: Đến tuổi này, có những điều đáng sống hơn cả tiền bạc

Năm nay tôi 60 tuổi, tôi chọn nghỉ hưu sớm, đến nay đã được 5 năm. Cả một đời, tôi từng sống vì công việc, vì trách nhiệm và vì những mong đợi của người khác. Đến khi nghỉ hưu, tôi mới cho phép mình sống cho bản thân một cách tử tế và thong thả hơn.

Nếu được chọn lại, có lẽ tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho những điều tưởng nhỏ bé nhưng lại làm nên một tuổi già bình yên.

Ảnh minh họa.

Nghỉ hưu rồi tôi mới biết mình đã vội vã suốt nửa đời người

Năm đầu tiên sau khi nghỉ hưu, tôi từng thấy mình như người thừa. Hơn 30 năm đi làm, sáng nào tôi cũng thức dậy đúng giờ, ăn vội bữa sáng rồi ra khỏi nhà. Ngày nào cũng có những cuộc họp, công việc phải hoàn thành, điện thoại liên tục có tin nhắn. Tôi quen với cảm giác bận rộn đến mức từng nghĩ chỉ cần một ngày không có việc là sẽ buồn chán.

Vậy mà khi nghỉ hưu thật, mọi thứ đột nhiên chậm lại.

Buổi sáng không còn ai gọi điện giục tôi đến cơ quan. Không còn những ngày cuối tháng phải chạy cho kịp công việc. Tôi có rất nhiều thời gian nhưng lại không biết dùng thời gian ấy cho điều gì.

Có những buổi sáng tôi ngồi bên cửa sổ uống hết một tách trà mà chẳng cần nhìn đồng hồ. Lúc đầu tôi thấy mình đang lãng phí thời gian. Sau này, tôi mới hiểu đó cũng là một cách sống.

Cả tuổi trẻ tôi đã quá quen với việc phải làm một điều gì đó mới cảm thấy ngày hôm ấy có ý nghĩa. Đến tuổi 60, tôi mới nhận ra đôi khi một ngày bình thường, không có chuyện gì xảy ra, lại chính là một ngày đáng quý.

Nếu được chọn lại, điều đầu tiên tôi muốn giữ là sức khỏe

Có một người bạn nghỉ hưu cùng thời điểm với tôi. Trước đây, anh ấy rất thích tụ tập, ăn uống và thường nói: "Còn trẻ cứ tận hưởng, về già rồi tính."

Nhưng chỉ vài năm sau, sức khỏe của anh giảm rõ rệt. Những cuộc hẹn với bạn bè thưa dần vì anh không còn đủ sức tham gia như trước.

Nhìn bạn, tôi mới thấm thía một điều mà khi còn trẻ chúng ta thường xem nhẹ: có thời gian chưa chắc đã có sức khỏe để tận hưởng thời gian ấy.

Từ khi nghỉ hưu, tôi bắt đầu đi bộ mỗi sáng, tập vài bài thể dục nhẹ và chú ý hơn đến ăn uống. Tôi không đặt mục tiêu phải khỏe như người trẻ, chỉ mong mỗi ngày vẫn có thể tự đi lại, tự chăm sóc mình, có thể xách một chiếc ba lô lên và đi đâu đó khi muốn.

Tuổi già, với tôi bây giờ, có sức khỏe đã là một dạng tự do.

Tôi cũng học cách dành thời gian cho gia đình

Ảnh minh họa.

Khi còn đi làm, tôi vẫn nghĩ mình là người rất quan tâm gia đình. Nhưng nhìn lại, phần lớn thời gian tôi dành cho gia đình lại là để làm việc: kiếm tiền, trả các khoản chi tiêu, sửa sang nhà cửa, lo cho con cái học hành.

Tôi hiếm khi có một buổi chiều thật sự ngồi xuống nói chuyện với vợ. Cũng có những năm con cái còn nhỏ, tôi bận đến mức cuối tuần đưa con đi chơi nhưng trong đầu vẫn nghĩ về công việc.

Nghỉ hưu rồi, tôi ăn cơm cùng vợ lâu hơn. Có những tối hai vợ chồng đi bộ quanh khu nhà, nói với nhau những chuyện rất nhỏ. Con cái thỉnh thoảng đưa cháu về, cả nhà ngồi ăn một bữa cơm, tôi không còn vừa ăn vừa nhìn điện thoại như trước.

Tôi cũng bắt đầu đi du lịch cùng gia đình nhiều hơn. Ngày trước, tôi luôn nghĩ phải có thật nhiều tiền mới đi được. Sau này tôi hiểu, đôi khi một chuyến đi không cần quá xa hay quá sang trọng. Quan trọng là mình còn sức khỏe, còn người muốn đi cùng và còn tâm trạng háo hức trước một nơi chưa từng đến.

Sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu điều gì thực sự quan trọng

Sau 5 năm nghỉ hưu, tôi mới hiểu rằng khi còn trẻ, đừng nghĩ mình còn nhiều thời gian. Tiền có thể kiếm dần, công việc có thể tiếp tục cố gắng, nhưng sức khỏe, cha mẹ, gia đình, bạn bè và những năm tháng đã đi qua thì không thể lấy lại.

Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ làm việc, vẫn kiếm tiền và hoàn thành trách nhiệm của mình. Nhưng tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho những người mình yêu thương, chăm sóc sức khỏe và cho bản thân một cuộc sống riêng ngoài công việc.

Ở tuổi 60, tôi không còn mong có thật nhiều tiền. Tôi chỉ mong mỗi sáng thức dậy thấy mình khỏe, vợ chồng còn ngồi ăn sáng cùng nhau, bạn bè vẫn gọi nhau đi cà phê, con cái bình an và bản thân vẫn còn điều muốn học, nơi muốn đi.

Bởi cuối cùng, tuổi già đáng sống không nằm ở việc có bao nhiêu tiền, mà ở chỗ ta vẫn có người để thương, có bạn để chuyện trò, có điều để mong chờ và những ngày bình thường đủ bình yên để tận hưởng.

Nguyên Linh