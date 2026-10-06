Sau nghỉ hưu, chúng tôi đã 'hâm nóng' tình cảm bằng những điều rất nhỏ

| Tâm sự

GĐXH - Chỉ đến khi cả hai cùng nghỉ hưu, tôi mới nhận ra muốn đi cùng nhau lâu dài, đôi khi vợ chồng cũng cần học lại cách yêu thương từ những điều rất nhỏ.

2 vợ chồng cùng nghỉ hưu, hứa hẹn cuộc sống lãng mạn

Tôi 58 tuổi, chồng 63 tuổi, cả hai vợ chồng tôi đều vừa nghỉ hưu được 1 năm. Trước ngày nghỉ, chúng tôi từng háo hức tính đủ thứ. Tôi nghĩ từ nay hai vợ chồng sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn, cùng nhau đi đánh pickleball, có điều kiện sẽ đi nghỉ dưỡng, du lịch cùng nhau...

Kế hoạch ban đầu của vợ chồng tôi nghe thật lãng mạn. Nhưng chỉ vài tuần sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu cuộc sống không giống những gì mình tưởng tượng.

Cả hai cùng ở nhà từ sáng đến tối. Chồng tôi bỗng có rất nhiều thời gian, còn tôi cũng không còn những lịch trình riêng như trước. Chúng tôi bắt đầu để ý đến nhau nhiều hơn, nhưng không phải lúc nào cũng theo chiều hướng tốt.

Vợ chồng tôi vừa nghỉ hưu đã cãi nhau vì một chuyện không ngờ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nghỉ hưu rồi, vợ chồng tôi bắt đầu cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ

Trước đây, chồng đi làm cả ngày, tôi cũng có công việc riêng. Hai người chỉ gặp nhau vào buổi tối nên mỗi người đều có khoảng thời gian của mình.

Sau khi nghỉ hưu, mọi thứ đảo lộn. Chồng tôi thường dậy sớm, nhưng thay vì đi tập như đã dự định, ông ngồi uống trà rồi đọc báo. Đến gần trưa, ông lại hỏi tôi hôm nay ăn gì, sao chưa nấu cơm. Có hôm tôi đang nghỉ, ông nhắc chuyện nhà cửa chưa dọn. Tôi bắt đầu khó chịu vì cảm giác mình vừa nghỉ hưu đã trở thành người phục vụ trong nhà.

Lúc đó tôi cảm giác tủi thân và có phần hờn trách. Ngày qua ngày, hai vợ chồng tôi thường giận nhau vì những chuyện rất nhỏ và cả hai đều đang thất vọng về nhau.

Để hết tẻ nhạt sau nghỉ hưu, chúng tôi hâm nóng tình cảm bằng những điều rất nhỏ

Sau những lần mâu thuẫn, chúng tôi thống nhất rằng mỗi người cần có một khoảng thời gian riêng. Tôi có thể đi tập, gặp bạn bè hoặc làm những việc mình yêu thích. Chồng cũng có thể chơi thể thao, gặp bạn bè hoặc dành một buổi trong tuần cho sở thích riêng.

Sau hơn 30 năm sống chung, chúng tôi từng nghĩ rằng đã hiểu nhau quá rõ nên chẳng cần nói những lời tình cảm nữa. Nhưng giờ đây, tôi đã nghĩ khác.

Tôi nhận ra mình không nên chỉ nhìn vào những điều chồng làm chưa tốt. Thay vào đó, tôi tập nhìn nhận nhiều hơn những điều anh làm cho gia đình, cho tôi và biết trân trọng những điều ấy để không còn bận lòng vì những chuyện vụn vặt.

Tôi hiểu rằng nghỉ hưu không có nghĩa là hai vợ chồng phải ở cạnh nhau 24 giờ mỗi ngày. Đây là một giai đoạn mới, khi cả hai cần học lại cách sống cùng nhau: có những việc chung, có khoảng riêng, có trách nhiệm nhưng cũng có những niềm vui và sở thích của riêng mình.

Sau nhiều năm bận rộn với công việc và con cái, có lẽ món quà lớn nhất của tuổi nghỉ hưu không phải là chúng tôi đã đi được bao nhiêu nơi, mà là vẫn có một người bên cạnh để cùng nhau bắt đầu lại cuộc sống theo một cách nhẹ nhàng và bình yên hơn.

Minh Khuê

Vợ chồng tôi vừa nghỉ hưu đã cãi nhau vì một chuyện không ngờ - Ảnh 2.Nghỉ hưu sau 2 năm tôi mới thấm lời chị: Cuộc sống chưa bao giờ hết lo toan!

GĐXH - Ngày ấy tôi không thông cảm được cho chị. Chỉ đến khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu những điều chị nói đều là kinh nghiệm chị đã tự mình trải qua.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

Tâm sự -

GĐXH - Con trai đi xuất khẩu lao động, vợ chồng tôi ở nhà được con dâu chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. Nhưng rồi một ngày, con trai gọi điện báo rằng nó đã có một người phụ nữ khác và người đó đang mang thai. Đứng giữa một bên là con trai và đứa cháu chưa chào đời, một bên là người con dâu tôi luôn coi như con gái, tôi không biết mình phải làm thế nào mới đúng...

Lên thành phố trông cháu nội, tôi ngậm ngùi trở về quê vì chiếc camera phòng ngủ

Lên thành phố trông cháu nội, tôi ngậm ngùi trở về quê vì chiếc camera phòng ngủ

Tâm sự -

GĐXH - Thương các con bận rộn công việc, tôi gạt bỏ những bất tiện của người lớn tuổi để lên Hà Nội trông cháu nội suốt nửa năm. Những tưởng sự đỡ đần của mình sẽ giúp các con yên tâm công tác, cho đến một ngày, dòng tin nhắn và chiếc camera ở góc phòng đã cho tôi thấy một khoảng cách thầm lặng.

Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm

Vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trên giá sách của bố, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông cất giấu hàng chục năm

Tâm sự -

GĐXH - Tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ về bố mẹ. Cho đến một ngày, trong lúc dọn lại giá sách cũ, tôi vô tình tìm thấy một tấm ảnh bé gái được kẹp trong một cuốn sách đã lâu không ai mở. Dòng chữ phía sau tấm ảnh khiến tôi sững người. Một bí mật bố cất giấu hàng chục năm bỗng nhiên được hé lộ, kéo theo câu hỏi mà đến giờ tôi vẫn không biết phải trả lời thế nào.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.