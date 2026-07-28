Không phải tiền bạc, đây mới là những điều nhiều cặp vợ chồng hối tiếc khi về già

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Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Nhiều người dành cả tuổi trẻ để mải miết kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp và chăm lo cho con cái, với hy vọng một ngày nào đó sẽ có thời gian tận hưởng hạnh phúc bên người bạn đời. Thế nhưng, khi bước vào tuổi xế chiều, điều khiến không ít cặp vợ chồng day dứt lại không phải là tiền bạc hay vật chất, mà là những năm tháng đã vô tình bỏ lỡ.

1. Nhiều cặp vợ chồng hối tiếc đã dành quá ít thời gian thật sự cho nhau

Với nhiều cặp vợ chồng, cả tuổi trẻ là chuỗi ngày tất bật, đi làm từ sáng đến tối. Lo từng bữa cơm, từng đồng tiền học cho con; lo cha mẹ hai bên; lo đủ thứ chuyện trong cuộc sống. Hai người sống chung một mái nhà nhưng nhiều khi chỉ gặp nhau vào cuối ngày, ai cũng mệt mỏi nên chẳng còn đủ kiên nhẫn để hỏi nhau hôm nay thế nào. Rồi cứ tự nhủ: "Đợi sau này rảnh sẽ dành thời gian cho nhau". 

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng có chữ "sau này". Đến khi con cái trưởng thành, căn nhà trở nên yên tĩnh hơn, cả hai mới có thời gian ngồi cạnh nhau thì mái tóc đã bạc, sức khỏe cũng không còn như trước.

2. Đã quá quen với sự hiện diện của người bạn đời

Con người thường chỉ nhận ra giá trị của một điều khi nó không còn nữa. Người vẫn nấu cho mình bữa cơm mỗi ngày; người luôn nhắc mình mặc thêm áo khi trời lạnh; người lặng lẽ chờ mình về mỗi tối. Tất cả những điều ấy, khi còn có nhau, đôi khi lại bị xem là chuyện hiển nhiên.

Chỉ đến khi một người nằm viện, hoặc một chiếc ghế trên bàn ăn bỗng trống đi, người ở lại mới hiểu rằng hạnh phúc không phải là những điều lớn lao. Hạnh phúc là còn có một người để cùng mình già đi.

3. Đã nói quá nhiều lời trách móc, nhưng quá ít lời yêu thương

Có những cặp vợ chồng sống với nhau 40, 50 năm nhưng chưa từng nói một câu: "Cảm ơn vì vợ/chồng đã vất vả" hay một lời rất giản dị: "Có em ở bên, anh thấy yên lòng". Họ nghĩ sống với nhau lâu rồi thì đâu cần nói nữa nhưng con người, dù ở độ tuổi nào, cũng luôn cần được yêu thương và ghi nhận. Có những lời nếu không nói hôm nay, có thể sẽ không còn cơ hội để nói vào ngày mai.

Không phải tiền bạc, đây mới là những điều nhiều cặp vợ chồng hối tiếc khi về già - Ảnh 1.Từ tuổi 50 đến tuổi 75: Càng sống lâu càng thấm thía những điều tuổi trẻ thường vô tình bỏ lỡ

GĐXH - Có người nói rằng, tuổi 50 là lúc con người bắt đầu đi chậm lại. Còn tuổi 75 là lúc nhìn lại gần như cả một chặng đường đời...

Không phải tiền bạc, đây mới là những điều nhiều cặp vợ chồng hối tiếc khi về già - Ảnh 2.3 câu cha mẹ từng dặn, ngày trẻ không thích nghe, càng nhiều tuổi càng thấy đúng

GĐXH - Có những lời cha mẹ từng nhắc đi nhắc lại khiến chúng ta thấy phiền, thậm chí cho rằng đã lỗi thời. Nhưng khi bước qua nhiều thăng trầm của cuộc sống và nhìn người thân ngày một già đi, nhiều người mới hiểu đó không chỉ là lời dạy mà là những bài học được đúc kết từ cả một đời người.

Không phải tiền bạc, đây mới là những điều nhiều cặp vợ chồng hối tiếc khi về già - Ảnh 3.Đi hơn nửa đời người mới hiểu: Có những điều tuổi trẻ theo đuổi, tuổi già lại mỉm cười buông xuống

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ rằng hạnh phúc nằm ở phía trước. Chỉ cần cố gắng thêm một chút, kiếm nhiều tiền hơn một chút, cuộc sống rồi sẽ viên mãn. Nhưng thời gian trôi qua, những điều từng khiến ta miệt mài theo đuổi lại dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuổi già không lấy đi khát vọng của con người, mà giúp chúng ta hiểu điều gì thật sự đáng để giữ và điều gì có thể mỉm cười buông xuống.

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