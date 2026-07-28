Không phải tiền bạc, đây mới là những điều nhiều cặp vợ chồng hối tiếc khi về già

1. Nhiều cặp vợ chồng hối tiếc đã dành quá ít thời gian thật sự cho nhau

Với nhiều cặp vợ chồng, cả tuổi trẻ là chuỗi ngày tất bật, đi làm từ sáng đến tối. Lo từng bữa cơm, từng đồng tiền học cho con; lo cha mẹ hai bên; lo đủ thứ chuyện trong cuộc sống. Hai người sống chung một mái nhà nhưng nhiều khi chỉ gặp nhau vào cuối ngày, ai cũng mệt mỏi nên chẳng còn đủ kiên nhẫn để hỏi nhau hôm nay thế nào. Rồi cứ tự nhủ: "Đợi sau này rảnh sẽ dành thời gian cho nhau".

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng có chữ "sau này". Đến khi con cái trưởng thành, căn nhà trở nên yên tĩnh hơn, cả hai mới có thời gian ngồi cạnh nhau thì mái tóc đã bạc, sức khỏe cũng không còn như trước.

2. Đã quá quen với sự hiện diện của người bạn đời

Con người thường chỉ nhận ra giá trị của một điều khi nó không còn nữa. Người vẫn nấu cho mình bữa cơm mỗi ngày; người luôn nhắc mình mặc thêm áo khi trời lạnh; người lặng lẽ chờ mình về mỗi tối. Tất cả những điều ấy, khi còn có nhau, đôi khi lại bị xem là chuyện hiển nhiên.

Chỉ đến khi một người nằm viện, hoặc một chiếc ghế trên bàn ăn bỗng trống đi, người ở lại mới hiểu rằng hạnh phúc không phải là những điều lớn lao. Hạnh phúc là còn có một người để cùng mình già đi.

3. Đã nói quá nhiều lời trách móc, nhưng quá ít lời yêu thương

Có những cặp vợ chồng sống với nhau 40, 50 năm nhưng chưa từng nói một câu: "Cảm ơn vì vợ/chồng đã vất vả" hay một lời rất giản dị: "Có em ở bên, anh thấy yên lòng". Họ nghĩ sống với nhau lâu rồi thì đâu cần nói nữa nhưng con người, dù ở độ tuổi nào, cũng luôn cần được yêu thương và ghi nhận. Có những lời nếu không nói hôm nay, có thể sẽ không còn cơ hội để nói vào ngày mai.

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