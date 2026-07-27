Về già mới hiểu: Có 3 khoản tiền càng giữ khư khư càng thiệt thân

Tiền ăn uống là khoản không nên cắt giảm khi về già

Không ít bậc cha mẹ có thói quen sống tằn tiện, luôn dành những gì tốt nhất cho con cháu nhưng lại dễ dãi với chính bản thân mình. Họ sẵn sàng ăn uống qua loa, mua thực phẩm rẻ tiền hoặc cắt giảm bữa ăn chỉ để tiết kiệm thêm vài đồng.

Tuy nhiên, khi tuổi càng cao, cơ thể càng cần được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để duy trì sức khỏe, hạn chế suy nhược và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Tiết kiệm tiền ăn trong giai đoạn này không phải là khôn ngoan mà có thể khiến sức khỏe xuống dốc nhanh hơn.

Một cơ thể khỏe mạnh giúp người cao tuổi tận hưởng cuộc sống, ít phụ thuộc vào con cháu và cũng giảm đáng kể các khoản chi phí điều trị về sau. Vì thế, đầu tư cho những bữa ăn chất lượng chính là khoản đầu tư mang lại lợi ích lâu dài.

Thực tế, điều người già cần nhất lại là một quỹ dự phòng đủ để chủ động trước mọi biến cố. Ảnh minh họa

Đừng tiếc tiền khám sức khỏe định kỳ

Nhiều người lớn tuổi vẫn giữ suy nghĩ phải tiết kiệm từng đồng vì tiền kiếm được không hề dễ dàng. Thế nhưng, điều quý giá nhất ở tuổi xế chiều không còn là số tiền trong tài khoản mà là sức khỏe.

Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm ngay từ khi chưa có triệu chứng rõ ràng. Việc điều trị sớm thường hiệu quả hơn, ít tốn kém hơn và tránh được nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, người cao tuổi cũng nên mạnh dạn chi tiền cho những sản phẩm, thiết bị hoặc dịch vụ phục vụ sức khỏe nếu thực sự cần thiết. Một khoản chi hôm nay có thể giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí và nỗi lo trong tương lai.

Sức khỏe luôn là tài sản quý giá nhất. Khi cha mẹ khỏe mạnh, con cháu cũng yên tâm hơn và không phải gánh vác quá nhiều áp lực chăm sóc.

Đừng ngừng tích lũy cho chính mình

Nhiều người sau khi nghỉ hưu vẫn cố gắng dành dụm toàn bộ tài sản để sau này cho con cháu, thậm chí ngại sử dụng khoản tiền đã tích lũy suốt nhiều năm. Thực tế, điều người già cần nhất lại là một quỹ dự phòng đủ để chủ động trước mọi biến cố.

Tuổi già luôn tiềm ẩn những rủi ro bất ngờ như bệnh tật, tai nạn hoặc những khoản chi phát sinh không thể lường trước. Một khoản tiền dự phòng sẽ giúp người cao tuổi tự chủ tài chính, không phải phụ thuộc hay làm phiền con cái mỗi khi cần.

Điều đó không có nghĩa là tiêu xài hoang phí, mà là biết sử dụng đồng tiền đúng lúc, đúng mục đích. Song song với việc duy trì quỹ dự phòng, người cao tuổi cũng nên mạnh dạn dùng một phần để nâng cao chất lượng cuộc sống, tận hưởng những năm tháng nghỉ hưu theo cách mình mong muốn.

Có tiền tích lũy trong tay cũng đồng nghĩa với việc có thêm sự an tâm và quyền chủ động trước mọi biến cố của cuộc sống.

Biết chi đúng chỗ mới là cách tiết kiệm thông minh

Tiền bạc luôn giữ vai trò quan trọng, nhưng không phải khoản nào cũng nên tiết kiệm bằng mọi giá. Đặc biệt ở tuổi già, việc đầu tư cho dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và duy trì một khoản dự phòng tài chính chính là ba khoản chi mang lại giá trị lớn nhất.

Một người nghỉ hưu biết sử dụng tiền hợp lý sẽ có sức khỏe tốt hơn, cuộc sống chủ động hơn và tinh thần cũng thoải mái hơn.

Với con cháu, món quà quý giá nhất không phải là số tiền cha mẹ để lại, mà là việc cha mẹ sống khỏe mạnh, vui vẻ và có thể tận hưởng trọn vẹn những năm tháng tuổi già của mình.

3 việc cha mẹ làm khi về già có thể khiến con cái tuổi trung niên kiệt sức GĐXH - Nhiều người cho rằng tiền bạc là nỗi lo lớn nhất của tuổi trung niên. Thực tế, việc cha mẹ vẫn duy trì 3 thói quen này khi về già mới là nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn.

Theo Toutiao