Đi hơn nửa đời người mới hiểu: Có những điều tuổi trẻ theo đuổi, tuổi già lại mỉm cười buông xuống

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Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ rằng hạnh phúc nằm ở phía trước. Chỉ cần cố gắng thêm một chút, kiếm nhiều tiền hơn một chút, cuộc sống rồi sẽ viên mãn. Nhưng thời gian trôi qua, những điều từng khiến ta miệt mài theo đuổi lại dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuổi già không lấy đi khát vọng của con người, mà giúp chúng ta hiểu điều gì thật sự đáng để giữ và điều gì có thể mỉm cười buông xuống.

Tuổi trẻ theo đuổi sự hơn thua, tuổi già chọn sự bình yên

Khi còn trẻ, ai cũng muốn mình giỏi hơn; muốn chứng minh bản thân; muốn thắng trong những cuộc tranh luận; muốn người khác phải công nhận mình. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, con người dần hiểu rằng thắng một cuộc tranh cãi chưa chắc đã giữ được một mối quan hệ. Có những chuyện nếu im lặng một chút, mỉm cười một chút, mọi thứ lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Đến một độ tuổi nào đó, người ta không còn muốn hơn thua nữa. Không phải vì yếu đi mà vì hiểu rằng bình yên trong lòng còn quý hơn việc ai đúng, ai sai.

Tuổi trẻ theo đuổi tiền bạc, tuổi già hiểu giá trị của sức khỏe

Tiền bạc luôn cần thiết, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng khi còn trẻ, nhiều người sẵn sàng đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền. Thức khuya, ăn uống thất thường, làm việc không biết mệt. Họ luôn tự nhủ rằng sau này sẽ nghỉ ngơi. Chỉ tiếc rằng, có những điều không thể đợi đến "sau này". 

Đến khi tuổi tác lớn hơn, cơ thể bắt đầu lên tiếng: Đầu gối đau khi trái gió trở trời; lưng mỏi sau một quãng đường ngắn; mỗi lần khám sức khỏe lại thêm vài chỉ số cần phải lưu ý... lúc ấy mới hiểu, tiền có thể kiếm lại nhưng sức khỏe một khi mất đi sẽ rất khó lấy lại như ban đầu. Và hạnh phúc lớn nhất đôi khi chỉ là một buổi sáng thức dậy, thấy mình vẫn khỏe mạnh để bắt đầu một ngày mới.

Tuổi trẻ luôn nghĩ hạnh phúc ở phía trước, tuổi già mới biết hạnh phúc ở ngay hiện tại

Có lẽ đây là điều nhiều người nhận ra muộn nhất. Khi còn trẻ, chúng ta luôn nghĩ: "Đợi con lớn rồi sẽ nghỉ ngơi"; "Đợi về hưu sẽ sống cho mình". Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng chờ chúng ta. Thời gian cứ thế trôi, con cái lớn lên, cha mẹ già đi, bạn bè thưa dần. Có những người từng hẹn nhau "khi nào rảnh sẽ gặp", rồi mãi mãi không còn dịp gặp nữa.

Đến tuổi già, nhiều người mới hiểu, hạnh phúc không nằm ở một ngày nào đó trong tương lai. Hạnh phúc là hôm nay. Là bữa cơm có đủ người thân; là một buổi chiều ngồi uống trà cùng bạn cũ; là còn đủ sức khỏe để đi dạo dưới ánh nắng sớm; là mỗi sáng thức dậy vẫn còn được nghe tiếng chim hót ngoài hiên và biết rằng mình vẫn có thêm một ngày để yêu thương.

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