Nhiều người càng hiền càng bị bắt nạt: Người thực sự có bản lĩnh đều giữ 2 nguyên tắc này

| Thâm cung bí sử
Hà Anh
Hà Anh
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GĐXH - Trong cuộc sống, không ít người thường xuyên bị xem nhẹ, bị lợi dụng hoặc bị bắt nạt, dù họ không hề kém cỏi hay thiếu năng lực. Điều khiến họ rơi vào tình cảnh ấy đôi khi chỉ là vì quá nhẫn nhịn, quá dễ thỏa hiệp và không biết giữ giới hạn cho bản thân. Theo tâm lý học, người thực sự khiến người khác nể trọng không phải là người nóng nảy hay hung hăng, mà là người biết mềm mỏng đúng lúc và cứng rắn đúng chỗ.

Có một thực tế khá phổ biến: càng chiều theo người khác vô điều kiện, bạn càng dễ bị xem là người "dễ bắt nạt". Trong các mối quan hệ, sự tôn trọng hiếm khi đến từ việc bạn hy sinh quá nhiều, mà được xây dựng từ việc biết bảo vệ ranh giới của mình. Những người không ai dám coi thường thường không phải vì họ dữ dằn hơn người, mà bởi họ sở hữu hai phẩm chất rất đáng học hỏi dưới đây.

Nhiều người càng hiền càng bị bắt nạt: Người thực sự có bản lĩnh đều giữ 2 nguyên tắc này - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: iStock

2 phẩm chất của người không dễ bị bắt nạt, biết để bảo vệ chính mình

Thứ nhất: Có thể đối xử ôn hòa, nhưng tuyệt đối không dung túng cho sự lấn lướt

Trong mọi mối quan hệ, giới hạn giữa người với người không tự nhiên mà có. Nó được hình thành qua cách mỗi người phản ứng trước những lần bị thử thách.

Người quá mềm mỏng thường có xu hướng nhẫn nhịn khi bị xúc phạm, nhượng bộ khi người khác đòi hỏi và luôn chọn cách chịu thiệt để giữ hòa khí. Lâu dần, mọi người mặc nhiên cho rằng họ không có nguyên tắc, có thể bị ép buộc hoặc lợi dụng bất cứ lúc nào.

Ngược lại, những người bản lĩnh vẫn giữ sự tử tế và lịch thiệp trong cách đối nhân xử thế. Họ biết đặt mình vào vị trí của người khác, cư xử chân thành và không chủ động gây xung đột.

Tuy nhiên, khi có người cố tình vượt qua giới hạn, liên tục thử thách lòng kiên nhẫn hoặc có hành vi thiếu tôn trọng, họ sẽ lập tức thay đổi thái độ. Họ không ngần ngại nói "không", sẵn sàng phản đối và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Đó không phải là hiếu thắng hay thích gây chuyện, mà là biết dừng đúng lúc để người khác hiểu rằng sự tử tế của mình không đồng nghĩa với việc ai cũng có thể tùy tiện chèn ép.

Người như vậy luôn tạo ra cảm giác vừa gần gũi vừa đáng nể. Họ có thể rất ôn hòa, nhưng cũng đủ cứng rắn khi cần thiết. Chính sự cân bằng ấy khiến người khác tự nhiên biết chừng mực trong cách cư xử.

Sự mềm mỏng là biểu hiện của giáo dưỡng, còn biết phản kháng đúng lúc mới là cách tự bảo vệ bản thân. Đây cũng là một trong những biểu hiện của sự trưởng thành trong các mối quan hệ.

Nhiều người càng hiền càng bị bắt nạt: Người thực sự có bản lĩnh đều giữ 2 nguyên tắc này - Ảnh 3.

Ảnh minh họa: iStock

Thứ hai: Có thể bao dung, nhưng tuyệt đối không để bản thân rơi vào vòng xoáy tự tiêu hao

Nhiều người sau khi bị đối xử bất công thường không chỉ chịu thiệt một lần, mà còn tiếp tục tự làm khổ mình bằng cách suy nghĩ mãi về chuyện đã qua.

Họ bị người khác hiểu lầm thì liên tục giải thích để mong được công nhận. Bị tính toán thì ôm mãi cảm giác uất ức. Chỉ một lời nói vô tình của người khác cũng đủ khiến họ mất ngủ nhiều ngày.

Nhìn bề ngoài, đó có vẻ là sự cẩn trọng, nhưng thực chất lại là biểu hiện của việc tự tiêu hao năng lượng.

Trong khi đó, những người có khí chất mạnh mẽ lại có cách xử lý hoàn toàn khác. Họ hiểu rằng không phải ai cũng xứng đáng để mình dành thời gian giải thích. Không phải mọi mâu thuẫn đều cần phân định thắng thua. Và cũng không phải mọi tổn thương đều đáng để giữ mãi trong lòng.

Khi gặp người độc hại, họ chủ động giữ khoảng cách thay vì dây dưa.

Khi bị hiểu lầm, họ chỉ giải thích khi cần thiết, còn nếu đối phương cố tình không muốn hiểu, họ sẵn sàng bỏ qua.

Khi bị tổn thương, họ tập trung chữa lành bản thân thay vì dành toàn bộ thời gian để oán trách người khác.

Cái "mạnh" của họ không nằm ở việc làm tổn thương người khác, mà ở khả năng không để người khác tiếp tục làm tổn thương mình.

Họ không lãng phí cảm xúc cho những chuyện vô nghĩa, không chìm trong tiếc nuối hay oán giận, mà dành năng lượng để phát triển bản thân và xây dựng cuộc sống của chính mình.

Chính sự bình tĩnh, tỉnh táo và ổn định ấy tạo nên một khí chất khiến người khác phải dè chừng.

Nhiều người càng hiền càng bị bắt nạt: Người thực sự có bản lĩnh đều giữ 2 nguyên tắc này - Ảnh 4.

Ảnh minh họa: iStock

Khí chất của bạn quyết định cách người khác đối xử với bạn

Không ít người cho rằng muốn người khác nể thì phải mạnh miệng hơn, dữ dằn hơn hoặc luôn sẵn sàng đối đầu.

Thực tế lại hoàn toàn khác. Điều khiến người khác tôn trọng không phải là cơn nóng giận, mà là sự điềm tĩnh, ranh giới rõ ràng và nội tâm đủ vững vàng.

Nhẫn nhịn vô điều kiện hiếm khi đổi lại được sự tôn trọng. Ngược lại, càng dây dưa với những người và những chuyện tiêu cực, bạn càng dễ đánh mất sự bình yên của chính mình.

Khi biết giữ sự tử tế nhưng không đánh mất nguyên tắc, biết bao dung nhưng không tự làm khổ bản thân, bạn sẽ dần hình thành một khí chất khiến người khác không dám tùy tiện vượt quá giới hạn.

Người thực sự mạnh mẽ luôn dịu dàng nhưng có sức mạnh nội tâm. Họ sống tử tế nhưng không dễ bị lợi dụng.

Người bản lĩnh chưa bao giờ là người luôn lớn tiếng hay thích hơn thua.

Họ biết bảo vệ giới hạn của mình nhưng không nuôi dưỡng sự thù ghét.

Họ biết buông bỏ những chuyện không đáng nhưng không từ bỏ nguyên tắc sống.

Khi rèn luyện được hai phẩm chất ấy, bạn sẽ có thêm sự tự tin, sự bình tĩnh và một khí chất khiến người khác tự nhiên dành cho bạn sự tôn trọng. Đó cũng là cách để sống nhẹ nhõm hơn, ít bị tổn thương hơn và không còn dễ dàng trở thành đối tượng để người khác coi thường hay bắt nạt.

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