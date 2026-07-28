Những con giáp nữ nặng tình nhất: Yêu một người, đau cả một đời

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Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
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GĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp nữ dưới đây thường được cho là sống thiên về cảm xúc, dễ lụy tình và khó bước qua những đổ vỡ trong chuyện yêu đương.

Con giáp Mùi: Dịu dàng, sống tình cảm nhưng dễ hy sinh quá nhiều

Những con giáp nữ nặng tình nhất: Yêu một người, đau cả một đời - Ảnh 1.

Chính sự giàu lòng trắc ẩn khiến con giáp Mùi luôn sẵn sàng chăm sóc, bao dung và đặt hạnh phúc của người mình yêu lên trên lợi ích cá nhân. Ảnh minh họa

Phụ nữ con giáp Mùi thường mang vẻ ngoài điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng bên trong lại sở hữu một trái tim vô cùng nhạy cảm. Họ khao khát một mối quan hệ bình yên, chân thành hơn là cuộc sống giàu sang hay hào nhoáng.

Chính sự giàu lòng trắc ẩn khiến con giáp Mùi luôn sẵn sàng chăm sóc, bao dung và đặt hạnh phúc của người mình yêu lên trên lợi ích cá nhân. Một khi đã trao trọn niềm tin, họ rất khó nghi ngờ đối phương, thậm chí chấp nhận nhẫn nhịn và hy sinh chỉ để giữ gìn tình cảm.

Tuy nhiên, đây cũng là điểm yếu khiến con giáp này dễ bị tổn thương. Khi tình yêu không được đáp lại xứng đáng, họ thường cố chấp níu kéo thay vì dũng cảm buông bỏ. Những vết thương tình cảm vì thế cũng mất rất nhiều thời gian mới có thể chữa lành.

Con giáp Sửu: Chung thủy tuyệt đối, dễ tha thứ dù bị tổn thương

Những con giáp nữ nặng tình nhất: Yêu một người, đau cả một đời - Ảnh 2.

Ngay cả khi bị phản bội hoặc làm tổn thương, phụ nữ con giáp Sửu vẫn có xu hướng mềm lòng. Ảnh minh họa

Trong tử vi 12 con giáp, nữ tuổi Sửu nổi tiếng là người chăm chỉ, chân thành và sống có trách nhiệm. Họ coi trọng tình nghĩa hơn vật chất nên khi yêu thường đặt cảm xúc lên hàng đầu.

Đối với con giáp Sửu, yêu là cho đi. Họ không ngại hy sinh thời gian, công sức hay lợi ích cá nhân để người mình yêu được hạnh phúc. Sự tận tâm ấy giúp họ trở thành người bạn đời đáng tin cậy, nhưng cũng khiến họ dễ rơi vào trạng thái yêu mù quáng.

Ngay cả khi bị phản bội hoặc làm tổn thương, phụ nữ con giáp Sửu vẫn có xu hướng mềm lòng. Chỉ cần vài lời xin lỗi chân thành hoặc những lời hứa hẹn ngọt ngào, họ rất dễ lựa chọn tha thứ và cho đối phương thêm cơ hội.

Sau mỗi cuộc chia tay, con giáp Sửu thường khó dứt khỏi ký ức cũ. Họ mất nhiều thời gian để cân bằng cảm xúc và bắt đầu một hành trình mới, bởi luôn trân trọng những gì mình từng vun đắp.

Con giáp Tỵ: Mạnh mẽ trong cuộc sống nhưng yếu lòng khi yêu

Những con giáp nữ nặng tình nhất: Yêu một người, đau cả một đời - Ảnh 3.

Khi mối quan hệ đổ vỡ, con giáp Tỵ rất khó chấp nhận thực tế, dễ chìm trong tiếc nuối và mất nhiều thời gian mới có thể mở lòng với người mới. Ảnh minh họa

Phụ nữ con giáp Tỵ vốn thông minh, bản lĩnh và quyết đoán trong công việc. Họ biết mình muốn gì và thường tạo được dấu ấn nhờ khả năng lãnh đạo cũng như tư duy sắc bén.

Thế nhưng khi bước vào tình yêu, con giáp này lại có sự thay đổi rõ rệt. Họ dễ để cảm xúc dẫn lối, dành phần lớn thời gian và sự quan tâm cho người mình yêu.

Con giáp Tỵ luôn mong muốn cả hai gắn bó khăng khít, thường xuyên chia sẻ mọi việc trong cuộc sống. Vì quá coi trọng mối quan hệ nên đôi khi họ nảy sinh tâm lý muốn kiểm soát hoặc chiếm hữu đối phương, khiến người kia cảm thấy bị ràng buộc.

Bản mệnh cũng có xu hướng tự thu hẹp các mối quan hệ xã hội để toàn tâm toàn ý cho tình yêu. Khi mối quan hệ đổ vỡ, họ rất khó chấp nhận thực tế, dễ chìm trong tiếc nuối và mất nhiều thời gian mới có thể mở lòng với người mới.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Những con giáp nữ nặng tình nhất: Yêu một người, đau cả một đời - Ảnh 4.Muốn hôn nhân bền lâu, những cặp con giáp này tuyệt đối đừng giữ cái tôi quá lớn

GĐXH - Theo tử vi, có những cặp con giáp thường xuyên bất đồng về tính cách, nhưng nếu biết nhường nhịn, bù trừ điểm yếu và thấu hiểu đối phương, họ vẫn có thể xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền vững.

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