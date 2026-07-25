Từ tuổi 50 đến tuổi 75: Càng sống lâu càng thấm thía những điều tuổi trẻ thường vô tình bỏ lỡ
GĐXH - Có người nói rằng, tuổi 50 là lúc con người bắt đầu đi chậm lại. Còn tuổi 75 là lúc nhìn lại gần như cả một chặng đường đời...
Trong khoảng thời gian ấy, có người mất đi cha mẹ, có người tiễn bạn bè, có người chứng kiến con cái trưởng thành rồi rời khỏi vòng tay mình.
Chính những đổi thay ấy khiến con người dần hiểu ra rằng, hạnh phúc không nằm ở việc mình đã kiếm được bao nhiêu tiền, sở hữu bao nhiêu thứ hay từng hơn ai điều gì. Hạnh phúc đôi khi chỉ là mỗi sáng thức dậy vẫn còn khỏe mạnh, còn người để gọi một tiếng người thân, còn một mái nhà để trở về và còn những ngày bình yên để sống, để yêu thương.
Có lẽ, điều mà tuổi trẻ thường mải miết đi tìm, thì từ tuổi 50 đến tuổi 75, con người ta mới thật sự thấm thía: Điều quý giá nhất trong cuộc đời vốn luôn ở rất gần, chỉ là ngày trẻ chúng ta đã vô tình đi quá nhanh để nhận ra.