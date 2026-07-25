Từ tuổi 50 đến tuổi 75: Càng sống lâu càng thấm thía những điều tuổi trẻ thường vô tình bỏ lỡ

| Gia đình
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Có người nói rằng, tuổi 50 là lúc con người bắt đầu đi chậm lại. Còn tuổi 75 là lúc nhìn lại gần như cả một chặng đường đời...

Trong khoảng thời gian ấy, có người mất đi cha mẹ, có người tiễn bạn bè, có người chứng kiến con cái trưởng thành rồi rời khỏi vòng tay mình. 

Chính những đổi thay ấy khiến con người dần hiểu ra rằng, hạnh phúc không nằm ở việc mình đã kiếm được bao nhiêu tiền, sở hữu bao nhiêu thứ hay từng hơn ai điều gì. Hạnh phúc đôi khi chỉ là mỗi sáng thức dậy vẫn còn khỏe mạnh, còn người để gọi một tiếng người thân, còn một mái nhà để trở về và còn những ngày bình yên để sống, để yêu thương.

Có lẽ, điều mà tuổi trẻ thường mải miết đi tìm, thì từ tuổi 50 đến tuổi 75, con người ta mới thật sự thấm thía: Điều quý giá nhất trong cuộc đời vốn luôn ở rất gần, chỉ là ngày trẻ chúng ta đã vô tình đi quá nhanh để nhận ra.

Từ tuổi 50 đến tuổi 75: Càng sống lâu càng thấm thía những điều tuổi trẻ thường bỏ lỡ - Ảnh 1.Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

GĐXH - Ở tuổi 70, khi nhìn lại chặng đường đã qua, người phụ nữ ấy không tiếc những tháng năm vất vả, cũng không ước mình có một cuộc đời khác. Chỉ có vài điều rất bình dị mà phải mất 30 năm, bà mới thật sự thấm thía. Đó là những điều bà muốn kể lại, như một lời thủ thỉ gửi đến những ai vẫn đang tất bật giữa cuộc sống.

Từ tuổi 50 đến tuổi 75: Càng sống lâu càng thấm thía những điều tuổi trẻ thường bỏ lỡ - Ảnh 2.Sau tuổi 70, có những điều càng ít lại càng hạnh phúc

GĐXH - Bước qua tuổi 70, nhiều người không còn mong có thêm thật nhiều. Họ chỉ mong bớt đi những điều khiến lòng mình nặng nề. Bởi đến cuối cùng, hạnh phúc không phải là có nhiều hơn mà là sống nhẹ nhàng hơn.

Từ tuổi 50 đến tuổi 75: Càng sống lâu càng thấm thía những điều tuổi trẻ thường bỏ lỡ - Ảnh 3.Đi hơn nửa đời người mới hiểu: Có những điều tuổi trẻ theo đuổi, tuổi già lại mỉm cười buông xuống

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ rằng hạnh phúc nằm ở phía trước. Chỉ cần cố gắng thêm một chút, kiếm nhiều tiền hơn một chút, cuộc sống rồi sẽ viên mãn. Nhưng thời gian trôi qua, những điều từng khiến ta miệt mài theo đuổi lại dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuổi già không lấy đi khát vọng của con người, mà giúp chúng ta hiểu điều gì thật sự đáng để giữ và điều gì có thể mỉm cười buông xuống.

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