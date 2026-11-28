“Có ai năm nay không về quê ăn Tết không ạ? 5 năm rồi rằm tháng Giêng em mới về. Mỗi năm tiết kiệm được khoảng 40 triệu đồng cho một cái Tết”, 1 topic khá viral trên diễn đàn Vén khéo.

Một câu hỏi được chia sẻ trên mạng xã hội đã mở ra cuộc thảo luận với nhiều quan điểm trái chiều. Có người cho rằng về quê ăn Tết là điều đáng làm nhất sau một năm làm việc, bởi cha mẹ ngày càng già, con cái cũng lớn dần và những lần đoàn tụ không thể chờ đợi mãi. Nhưng cũng có người thừa nhận, mỗi lần trở về quê, khoản tiền dành cho vé tàu xe, quà cáp, biếu xén, ăn uống và những chi phí phát sinh có thể khiến cả năm tích cóp gần như trở về con số ban đầu.

Khi một chuyến về quê có thể tiêu hết khoản tích lũy cả năm

Với người sống xa quê, chi phí Tết thường không dừng ở tiền vé. Một gia đình có thể phải tính cả vé khứ hồi cho nhiều thành viên, tiền di chuyển tại quê nhà, quà biếu hai bên, lì xì, ăn uống, thăm họ hàng và những khoản chi khó từ chối khi đã trở về.

Anh A. (Hà Nội) cho biết hai vợ chồng tiết kiệm được khoảng 60 triệu đồng mỗi năm. Khi kiểm tra giá vé máy bay khứ hồi về quê dịp Tết, riêng gia đình bốn người đã phải chi khoảng 44 triệu đồng, chưa tính taxi, quà cáp và các khoản phát sinh. Cuối cùng, người này quyết định ở lại nơi đang sinh sống vì không muốn dùng gần hết khoản tích lũy cho vài ngày nghỉ. Đây là câu chuyện cá nhân, không đại diện cho tất cả người lao động, nhưng phản ánh một tình huống có thật mà nhiều gia đình xa quê phải cân nhắc.

Cũng trong dịp Tết 2026 báo chí ghi nhận những gia đình lao động xa quê phải tính toán từng khoản trước khi quyết định trở về. Với một số người, chi phí đi lại và quà cáp có thể chiếm phần lớn số tiền dành dụm trong một đến hai năm. Trong hoàn cảnh ấy, lựa chọn ở lại thành phố không hẳn xuất phát từ sự thờ ơ, mà đôi khi là cách để gia đình tránh rơi vào cảnh thiếu hụt sau kỳ nghỉ.

Điều đáng nói là khoản tiền tiết kiệm được khi không về quê không chỉ có giá trị trên giấy. Với người đang trả tiền thuê nhà, nuôi con, trả nợ hoặc xây dựng cuộc sống tại nơi lập nghiệp, 30-40 triệu đồng có thể là tiền học, tiền dự phòng khi ốm đau, một khoản trả nợ đáng kể hoặc vốn để bắt đầu công việc mới. Nếu phải vay mượn để về quê ăn Tết rồi sau đó tiếp tục chật vật, niềm vui đoàn viên có thể bị phủ bóng bởi áp lực tài chính kéo dài.

Tuy nhiên, nhìn Tết hoàn toàn bằng phép tính tiền bạc cũng chưa đủ. Bởi có những thứ không thể quy đổi thành số tiền tiết kiệm, đặc biệt là thời gian được ở bên cha mẹ khi họ còn khỏe mạnh.

Không về quê không có nghĩa là không thương gia đình

Một trong những áp lực lớn nhất của người xa quê đôi khi không nằm ở giá vé, mà ở câu hỏi: “Tết này có về không?”. Người không trở về có thể phải đối diện với sự hụt hẫng của cha mẹ, lời trách móc từ họ hàng hoặc cảm giác mình đang bỏ lỡ một dịp quan trọng trong đời sống gia đình.

Trong văn hóa Việt Nam, Tết gắn với sự sum họp, tưởng nhớ tổ tiên và lòng hiếu thảo. Một nghiên cứu về mối liên hệ giữa hạnh phúc và lòng hiếu thảo trong gia đình Việt Nam cũng đề cập rằng hiếu thảo có thể đem lại niềm vui, sự gắn kết, nhưng đồng thời trở thành áp lực đối với con cái khi trách nhiệm ấy được cảm nhận như một nghĩa vụ nặng nề.

Bởi vậy, cần phân biệt giữa mong muốn được gặp con và việc dùng sự vắng mặt của con để đánh giá tình cảm. Cha mẹ nhớ con là điều tự nhiên. Nhưng nếu mỗi lần con không về đều bị quy thành “không biết nghĩ”, “chỉ biết tiền” hay “lấy chồng lấy vợ rồi quên nhà”, tình thân có thể bị biến thành một cuộc kiểm tra lòng hiếu thảo.

Ở chiều ngược lại, người con cũng cần hiểu rằng cha mẹ không chỉ mong nhận được tiền gửi về. Nhiều khi, điều họ chờ đợi là một bữa cơm đủ mặt, một cuộc trò chuyện không vội vàng, hoặc được nhìn thấy con cháu trong những ngày đầu năm. Nếu không thể trở về, việc chủ động gọi điện, hỏi thăm, sắp xếp một chuyến thăm vào thời điểm khác và nói rõ lý do có thể giúp người ở nhà bớt cảm giác bị bỏ lại.

Theo khảo sát Tết 2026 của Ipsos trên 500 người Việt từ 18 đến 55 tuổi tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, 62% cho biết họ chọn dành kỳ nghỉ tại nhà cùng gia đình. Con số này không đồng nghĩa với 62% người về quê, nhưng cho thấy thời gian bên gia đình vẫn là một giá trị quan trọng trong dịp Tết, ngay cả khi người tiêu dùng ngày càng cân nhắc chi tiêu.

Tình thân không nên được đo bằng số tiền đã tiêu trong một cái Tết

Vậy nên giải quyết thế nào khi một người muốn về quê, còn người kia cho rằng chi phí quá lớn? Câu trả lời không nằm ở việc bên nào phải thắng, mà ở cách gia đình thống nhất một phương án phù hợp với hoàn cảnh thực tế.

Trước hết, các thành viên nên cùng lập ngân sách Tết từ sớm, bao gồm vé xe, quà biếu, tiền ăn uống và khoản dự phòng. Khi đã xác định được mức chi có thể chịu đựng, gia đình sẽ tránh được tình trạng về quê rồi mới phát sinh những khoản vượt quá khả năng. Nếu tiền vé dịp cao điểm quá đắt, có thể cân nhắc về trước Tết vài ngày, trở lại sau cao điểm hoặc chọn thời điểm khác để thăm nhà.

Với những gia đình ở xa, việc luân phiên về quê ăn Tết cũng là một phương án. Năm nay về quê nội, năm sau về quê ngoại; hoặc một năm đón Tết tại quê, năm tiếp theo dành kỳ nghỉ cho gia đình nhỏ. Những lựa chọn ấy cần được bàn bạc công bằng, tránh để một người luôn phải hy sinh công việc, tiền bạc hay thời gian nghỉ ngơi.

Quan trọng hơn, cha mẹ và con cái nên thống nhất rằng việc trở về không phải cuộc thi xem ai mang nhiều quà hơn, biếu nhiều tiền hơn hay tổ chức Tết lớn hơn. Nếu con đang khó khăn, một cái Tết giản dị vẫn có thể trọn vẹn. Nếu con chưa thể về, gia đình có thể hẹn một ngày đoàn tụ khác thay vì biến sự vắng mặt thành nỗi tổn thương kéo dài.

Tết vốn là dịp để người ta trở về với những điều thân thuộc. Nhưng đôi khi, để giữ được sự bình yên cho gia đình, người ta phải lựa chọn cách trở về khác đi. Có người về đúng ngày đầu năm, có người đến rằm tháng Giêng mới có mặt, cũng có người đành ở lại nơi xa thêm một mùa Tết.

Điều đáng quý không phải là mọi người đều phải có mặt trong cùng một ngày bằng mọi giá, mà là dù ở đâu, mỗi người vẫn biết mình được yêu thương và có một nơi để trở về. Tình thân không nên được đo bằng số tiền đã tiêu trong một cái Tết, cũng không nên bị phủ nhận chỉ vì một chuyến về quê phải dời lại. Khi gia đình biết lắng nghe hoàn cảnh của nhau, Tết sẽ bớt là gánh nặng phải hoàn thành và trở lại đúng nghĩa là dịp đoàn viên.