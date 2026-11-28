Cách duy trì nguồn sữa mẹ sau thời gian nghỉ thai sản Quay lại công việc sau kỳ nghỉ thai sản là thử thách lớn đối với mẹ bỉm sữa nhưng với kế hoạch khoa học, việc duy trì nguồn sữa mẹ cho con yêu hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Những sai lầm dễ khiến nguồn sữa mẹ suy giảm

Chiều 28/11, Tạp chí Trẻ em Việt Nam phối hợp với Momtech tổ chức Ngày hội "Sữa mẹ Diệu kỳ 2026" với chủ đề "Kết nối chuyên gia, lan tỏa kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ".

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Bùi Văn Khương, Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam nhấn mạnh, sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tự nhiên quý giá, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của trẻ trong những năm tháng đầu đời. Tuy nhiên, hành trình nuôi con bằng sữa mẹ không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nhiều người mẹ gặp tình trạng ít sữa, tắc tia sữa, áp lực tâm lý hoặc thiếu kiến thức và sự hỗ trợ cần thiết.

TS.BS Vũ Thị Kim Hoa - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Trẻ em cho rằng, nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ là lựa chọn chăm sóc dinh dưỡng mà còn gắn với quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển toàn diện của trẻ em. Việc khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ không thể chỉ dừng ở tuyên truyền mà cần sự chung tay của gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức.

"Người mẹ cần được cung cấp thông tin chính xác, khoa học, đồng thời được tạo điều kiện nghỉ ngơi, chăm sóc dinh dưỡng và duy trì việc cho con bú khi trở lại làm việc. Sự hỗ trợ cũng cần xuất phát từ thấu hiểu, tránh tạo thêm áp lực hay cảm giác có lỗi cho những người mẹ gặp khó khăn" – TS.BS Vũ Kim Hoa chia sẻ.

PGS.TS.BS Phạm Văn Phú cùng các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm "Giọt sữa vàng cho 6 tháng đầu đời". Ảnh PT

Tại phiên tọa đàm "Giọt sữa vàng cho 6 tháng đầu đời", PGS.TS.BS Phạm Văn Phú, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng nhi khoa, Đại học Y Hà Nội chỉ ra sai lầm dễ khiến nguồn sữa mẹ suy giảm. Đó là việc bà mẹ vội bổ sung sữa công thức khi thấy ngực chưa căng hoặc lượng sữa những ngày đầu sau sinh chưa nhiều.

Sữa non trong những ngày đầu thường tiết ra với lượng nhỏ nhưng có giá trị dinh dưỡng quan trọng. Việc người mẹ lo lắng, cho rằng mình chưa có sữa rồi lập tức cho trẻ bú bình có thể khiến trẻ giảm nhu cầu bú mẹ. Khi trẻ bú ít đi, kích thích tạo sữa cũng giảm, lâu dần ảnh hưởng đến nguồn sữa của người mẹ.

PGS.TS.BS Phạm Văn Phú giải thích, cơ chế tạo sữa hoạt động theo nguyên tắc cung cầu. Trẻ bú thường xuyên sẽ kích thích cơ thể mẹ sản xuất sữa. Vì vậy mà việc cho trẻ bú sớm, tốt nhất trong vòng một giờ đầu sau sinh có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình tạo và duy trì nguồn sữa.

Ông ví trẻ dưới 1 tuổi như một "bào thai bên ngoài bụng mẹ". Nếu trong bụng mẹ, trẻ nhận dinh dưỡng qua dây rốn thì sau khi chào đời, những giọt sữa mẹ chính là những giọt vàng. Sữa mẹ tiếp tục là nguồn dinh dưỡng quan trọng giúp trẻ phát triển nên cần bảo vệ và tận dụng nguồn sữa quý giá này.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, trẻ nên được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời, sau đó tiếp tục bú mẹ kết hợp ăn bổ sung phù hợp đến 2 tuổi hoặc lâu hơn. Người mẹ cần tin tưởng rằng mình có sữa và cho con bú thật tích cực.

Một vấn đề khác được chuyên gia lưu ý là việc duy trì các cữ bú đêm. Theo PGS.TS.BS Phạm Văn Phú, Prolactin là hormone có vai trò kích thích sản xuất sữa, trong khi Oxytocin giúp sữa được giải phóng khi trẻ bú. Hoạt động tiết Prolactin tăng vào ban đêm nên các mẹ cần cho con bú đều đặn.

Bên cạnh việc cho bú trực tiếp, hút sữa cũng là giải pháp cần thiết trong những trường hợp mẹ phải đi làm hoặc trẻ chưa thể bú hiệu quả. Tuy nhiên, các bà mẹ cần điều chỉnh lượng sữa hút phù hợp với nhu cầu của trẻ, tránh hút quá mức.

BS Nguyễn Hoàng Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm điều trị tắc tia sữa, viêm và áp-xe vú cũng cho biết, lượng sữa mẹ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó có tần suất trẻ bú, khả năng bú của trẻ và việc sử dụng máy hút sữa khi cần thiết. Nếu trẻ sinh non, mắc bệnh hoặc có bất thường ở miệng khiến việc bú trực tiếp gặp khó khăn, người mẹ có thể phối hợp hút sữa để duy trì nguồn sữa.

Ngoài ra, căng thẳng, thiếu ngủ, chế độ ăn uống thiếu chất và không nhận được sự hỗ trợ từ gia đình cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình tiết sữa. Nếu đã điều chỉnh cách cho bú, dinh dưỡng và nghỉ ngơi nhưng vẫn ít sữa, người mẹ nên tìm đến bác sĩ để được kiểm tra, xác định nguyên nhân. Đặc biệt, khi mắc bệnh và cần sử dụng thuốc trong thời gian cho con bú, người mẹ không nên tự ý ngừng cho trẻ bú hoặc tự quyết định loại thuốc. Cần hỏi ý kiến bác sĩ về mức độ an toàn của từng loại thuốc đối với trẻ.

Lưu ý giúp mẹ chăm sóc con tốt hơn

Về dinh dưỡng để tăng nguồn sữa, các chuyên gia cho rằng, việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ cần được bắt đầu từ khi người mẹ chuẩn bị mang thai. Trong thai kỳ, chế độ dinh dưỡng đầy đủ giúp người mẹ dự trữ các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi.

Nhiều kiến thức về chăm sóc con đã được các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm.

Sau sinh, cơ thể người mẹ tiếp tục cần được cung cấp đủ năng lượng và các nhóm chất để vừa phục hồi sức khỏe, vừa sản xuất sữa. Khẩu phần ăn cần có thịt, cá, trứng, chất béo, tinh bột, rau xanh và trái cây để bảo đảm protein, năng lượng, vitamin và khoáng chất.

Đặc biệt, người mẹ cần chú ý bổ sung canxi thông qua chế độ ăn đa dạng, trong đó có các thực phẩm giàu canxi. Việc duy trì giấc ngủ và tinh thần thoải mái cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của mẹ và quá trình nuôi con bằng sữa mẹ.

Gia đình cần chia sẻ việc chăm sóc trẻ, tạo điều kiện để người mẹ có thời gian nghỉ ngơi, tránh tình trạng vừa chăm con vừa chịu áp lực quá lớn về công việc và sinh hoạt. Ngoài ra, để hỗ trợ mẹ chăm con thuận tiện hơn có thể tận dụng các thiết bị như bình bú sữa, túi trữ sữa, khăn sữa, miếng dán tai chống nước, túi trữ sữa hai đầu rót và khăn che bú kèm quạt hướng…

Nhận biết sớm tắc tia sữa, tránh biến chứng áp xe vú

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại ngày hội là cách phòng ngừa và xử lý tắc tia sữa sau sinh. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Nam cho rằng, tắc tia sữa có thể xảy ra ở nhiều giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ, không chỉ trong những ngày đầu sau sinh. Tình trạng này thường biểu hiện bằng những cục cứng ở bầu ngực, đau tức và cảm giác sữa không thoát ra được dù trẻ đã bú hoặc mẹ đã hút sữa.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Nam chia sẻ về tắc tia sữa, tránh biến chứng áp xe vú.

Những ngày đầu sau sinh, hiện tượng cương sữa sinh lý có thể khiến hai bầu ngực căng hơn. Tuy nhiên, nếu trẻ không được bú sớm, bú không hiệu quả hoặc người mẹ không hút sữa khi trẻ chưa thể bú trực tiếp, tình trạng ứ sữa có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Khi gặp tình trạng căng tức, người mẹ cần xử lý nhẹ nhàng, duy trì việc cho trẻ bú hoặc hút sữa phù hợp. Không nên dùng lực mạnh để day, bóp hoặc massage bầu ngực khi bị tắc tia sữa. Những động tác tác động quá mạnh có thể khiến mô vú tổn thương, làm tình trạng đau và sưng nặng hơn. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường như sốt, ớn lạnh, vùng ngực sưng đỏ, đau tăng hoặc tình trạng không cải thiện, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Việc sử dụng các phương pháp dân gian hoặc thuốc có nguồn gốc thảo dược để xử lý tắc tia sữa cần thận trọng, không tự ý sử dụng kéo dài hoặc thay thế việc thăm khám, điều trị y tế.