Khung cảnh "đường phân chia âm dương" đẹp đến nín thở, hai mùa cách nhau chỉ một sợi chỉ

Thứ năm, 06:29 27/11/2025 | Tiêu điểm
Trời đất đã dệt nên một bức màn mộng mơ, "thế gian và tiên cảnh chỉ cách nhau một ranh giới mong manh".

Gần đây, một hiện tượng "ranh giới âm dương" ngoạn mục đã xuất hiện trên núi Lão Quân, tỉnh Hà Nam. Chỉ cách nhau một đường ranh giới mỏng manh, hai mùa được chia cắt: một nửa ngọn núi ngập tràn ánh nắng, nửa còn lại chìm trong sương mù. Khung cảnh nên thơ này đã thu hút hàng ngàn du khách dừng chân chụp ảnh. Nhiều du khách đã chia sẻ những bức ảnh tuyệt đẹp của mình lên mạng và thốt lên: "Giống như chốn bồng lai tiên cảnh, đẹp đến nghẹt thở!".

Theo tờ Qilu Evening News, núi Lão Quân nổi tiếng với vi khí hậu độc đáo, được mô tả là "bốn mùa trên một ngọn núi và thời tiết khác nhau sau mỗi mười dặm", khiến nơi đây trở thành một trong những khu vực ở Trung Quốc có hiện tượng "thời tiết âm dương" phổ biến nhất.

Khung cảnh &quot;đường phân chia âm dương&quot; đẹp đến nín thở, hai mùa cách nhau chỉ một sợi chỉ- Ảnh 1.

Khung cảnh &quot;đường phân chia âm dương&quot; đẹp đến nín thở, hai mùa cách nhau chỉ một sợi chỉ- Ảnh 2.

Khung cảnh &quot;đường phân chia âm dương&quot; đẹp đến nín thở, hai mùa cách nhau chỉ một sợi chỉ- Ảnh 3.

Hiện tượng "ranh giới âm dương" hiếm gặp đã xuất hiện trên núi Lão Quân.

Cảnh quay từ hiện trường cho thấy một đường phân chia rõ ràng trên đỉnh chính của dãy núi Phù Ngưu, chia ngọn núi thành hai thế giới. Phía nắng, mây tan và ánh sáng vàng óng chiếu xuống, còn phía râm mát, mây cuồn cuộn và sương mù cuộn tròn, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, tạo nên sự tương phản ấn tượng. Cư dân mạng mô tả cảnh tượng này là "hai mùa trên một ngọn núi, một đường phân chia âm dương" tráng lệ và ngoạn mục.

Du khách bình luận: "Trời đất đã dệt nên một bức màn mộng mơ, phô bày những kỳ quan của tạo hóa, thực sự đáng kinh ngạc", "Mây và sương mù bao quanh đỉnh núi Lão Quân, tạo thành một tán cây tự nhiên che phủ đỉnh núi", "Núi Lão Quân chắc chắn đáng để ghé thăm", "Một nửa bầu trời trong xanh, nửa còn lại bị mây mù bao phủ, tựa như trời đất bị một chiếc rìu khổng lồ chém ngang", và "Những kỳ quan của thiên nhiên thật ngoạn mục; liệu đây có phải là rào cản của chốn thần tiên trong truyền thuyết không?"

Khung cảnh &quot;đường phân chia âm dương&quot; đẹp đến nín thở, hai mùa cách nhau chỉ một sợi chỉ- Ảnh 4.

Cảnh tượng chìm trong sương mù và mây mù.

Khung cảnh &quot;đường phân chia âm dương&quot; đẹp đến nín thở, hai mùa cách nhau chỉ một sợi chỉ- Ảnh 5.

Theo dõi từ các trạm khí tượng, hiện tượng thiên nhiên này thường xảy ra sau một đợt mưa liên tục, sau đó là bầu trời quang đãng. Gần quần thể chùa Đạo giáo Kim Đỉnh, ở độ cao khoảng 2.217 mét, các khối khí nóng và lạnh gặp nhau trên sườn núi, tạo thành một ranh giới rõ rệt. Các chuyên gia chỉ ra rằng ba điều kiện cần phải đồng thời được đáp ứng để hình thành "đường âm dương": chênh lệch độ cao đủ lớn, chênh lệch độ ẩm (độ ẩm tương đối dưới 60% ở phía nắng và trên 85% ở phía râm mát), và hướng gió thay đổi đột ngột.

Ở khu vực Mã Tông Lĩnh của núi Lão Quân, con đường núi đóng vai trò như một ranh giới phân chia: phía nam vẫn xanh tươi, ngập tràn sắc thu, trong khi phía bắc phủ đầy sương giá và lấp lánh những cột băng, tựa như bước qua mùa thu và mùa đông chỉ trong một bước chân. Nhiều du khách đã nhận xét: "Chỉ khi tận mắt chứng kiến, bạn mới thực sự hiểu được sự kỳ diệu của thiên nhiên."

Khung cảnh &quot;đường phân chia âm dương&quot; đẹp đến nín thở, hai mùa cách nhau chỉ một sợi chỉ- Ảnh 6.

Khung cảnh &quot;đường phân chia âm dương&quot; đẹp đến nín thở, hai mùa cách nhau chỉ một sợi chỉ- Ảnh 7.

Núi Lão Quân phủ đầy tuyết cũng được nhiều người yêu thích.

Dữ liệu cho thấy núi Lão Quân là đỉnh chính của dãy núi Phù Ngưu, một nhánh của dãy núi Tần Lĩnh, có độ cao tối đa 2.200 mét và tổng diện tích 2.666 ha. Nằm cách huyện Loan Xuyên, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc khoảng 3 km về phía đông nam. Địa hình khu vực chủ yếu là núi thấp và núi trung bình xen kẽ với các thung lũng sông, với tỷ lệ che phủ rừng lên tới 97%. Nơi đây có khí hậu gió mùa lục địa ôn đới ấm áp, nhiệt độ trung bình năm khoảng 12,4 độ C.

Núi Lão Quân không chỉ là thánh địa Đạo giáo nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh tiêu biểu như Vườn Văn hóa Lão Tử, Vách đá Xá Thần và Bình phong Tranh Thập Lý, mà còn là bối cảnh quay phim nổi tiếng của nhiều bộ phim viễn tưởng và phim truyền hình. Hàng năm, nơi đây thu hút vô số du khách đến leo núi, thưởng ngoạn phong cảnh và trải nghiệm vẻ đẹp tráng lệ của "thế gian và tiên cảnh chỉ cách nhau một ranh giới mong manh".

Nguồn: ETtoday

Thanh Huyền
Nhân chứng kể vụ cháy chung cư kinh hoàng như 'ngày tận thế' ở Hong Kong

Nhân chứng kể vụ cháy chung cư kinh hoàng như 'ngày tận thế' ở Hong Kong

Tiêu điểm - 56 phút trước

GĐXH - Nhân chứng miêu tả vụ cháy chiều 26/11 là cơn ác mộng, khói đen cuộn lên từ một tòa nhà cao tầng và ngọn lửa lan rộng với tốc độ khiến nhiều người không kịp trở tay.

Hé lộ nguyên nhân khiến đám cháy ở Hong Kong lan rộng khắp 8 toà nhà 31 tầng làm ít nhất 44 người tử vong

Hé lộ nguyên nhân khiến đám cháy ở Hong Kong lan rộng khắp 8 toà nhà 31 tầng làm ít nhất 44 người tử vong

Tiêu điểm - 3 giờ trước

GĐXH - Tính đến sáng sớm 27/11, 44 người đã thiệt mạng và 279 người khác mất tích sau khi một đám cháy dữ dội thiêu rụi một khu nhà ở tại khu Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc) từ chiều 26/11.

Toàn cảnh vụ cháy thảm họa nhất 3 thập kỷ ở Hong Kong (Trung Quốc): Số người tử vong chạm mốc 36, 10 tiếng cả thành phố vật lộn trong kinh hoàng

Toàn cảnh vụ cháy thảm họa nhất 3 thập kỷ ở Hong Kong (Trung Quốc): Số người tử vong chạm mốc 36, 10 tiếng cả thành phố vật lộn trong kinh hoàng

Tiêu điểm - 4 giờ trước

Hơn 140 xe cứu hỏa và hơn 800 lính cứu hỏa cùng nhân viên y tế đã được triển khai để dập tắt đám cháy.

Người đàn ông lẻn vào đám cưới trộm 1,4 tỷ đồng với chiêu thức ít ai ngờ tới

Người đàn ông lẻn vào đám cưới trộm 1,4 tỷ đồng với chiêu thức ít ai ngờ tới

Tiêu điểm - 16 giờ trước

Các chuyên gia và cảnh sát cảnh báo, việc các gia đình có đám cưới khoe khoang sự xa hoa, linh đình lên mạng xã hội có thể khiến họ thành mục tiêu của tội phạm.

Một sinh vật Trái Đất có thể sống trên Sao Hỏa hiện tại

Một sinh vật Trái Đất có thể sống trên Sao Hỏa hiện tại

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một thí nghiệm độc đáo của các nhà khoa học Ấn Độ cho thấy sự sống trên Sao Hỏa có thể vẫn chưa biến mất.

Vật thể làm khoa học bối rối nửa thế kỷ tiếp tục có "hành vi" lạ

Vật thể làm khoa học bối rối nửa thế kỷ tiếp tục có "hành vi" lạ

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Vật thể Chiron đã gây hoang mang nhiều năm vì vừa giống hành tinh vi hình, vừa hoạt động như sao chổi. Giờ đây, nó lại tiếp tục "cải trang" Sao Thổ.

Thực hư đàn 'phượng hoàng trắng' bất ngờ xuất hiện, bay lượn giữa trời: Ở Việt Nam cũng có loài này

Thực hư đàn 'phượng hoàng trắng' bất ngờ xuất hiện, bay lượn giữa trời: Ở Việt Nam cũng có loài này

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh đàn chim bay giữa trời khiến nhiều người liên tưởng đến loài chim phượng hoàng trong truyền thuyết.

Vì sao không thể dùng máy bay để bay vào vũ trụ?

Vì sao không thể dùng máy bay để bay vào vũ trụ?

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Nhiều người tưởng rằng chỉ cần bay cao mãi, máy bay sẽ đến được vũ trụ nhưng thật ra, vũ trụ không bắt đầu bằng một “rào cản” rõ rệt.

Hàng triệu con cua đỏ tràn ra đường trong cuộc di cư

Hàng triệu con cua đỏ tràn ra đường trong cuộc di cư

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Cuộc di cư hàng năm của loài cua đỏ trên Đảo Giáng Sinh đã bắt đầu khi hàng triệu con cua đồng loạt chui ra khỏi hang để tìm bạn tình.

Tàu NASA sắp rơi vào "lưới điện" của vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất

Tàu NASA sắp rơi vào "lưới điện" của vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Đường đi của một tàu NASA đã bị cắt ngang bởi một vùng đầy hạt tích điện, giải phóng bởi vật thể 3I/ATLAS.

Vì sao không thể dùng máy bay để bay vào vũ trụ?

Vì sao không thể dùng máy bay để bay vào vũ trụ?

Tiêu điểm

GĐXH - Nhiều người tưởng rằng chỉ cần bay cao mãi, máy bay sẽ đến được vũ trụ nhưng thật ra, vũ trụ không bắt đầu bằng một “rào cản” rõ rệt.

Hé lộ nguyên nhân khiến đám cháy ở Hong Kong lan rộng khắp 8 toà nhà 31 tầng làm ít nhất 44 người tử vong

Hé lộ nguyên nhân khiến đám cháy ở Hong Kong lan rộng khắp 8 toà nhà 31 tầng làm ít nhất 44 người tử vong

Tiêu điểm
Tỉnh dậy sau cơn đột quỵ ở Thổ Nhĩ Kỳ, cô gái người Anh bất ngờ nói được giọng Thái Lan

Tỉnh dậy sau cơn đột quỵ ở Thổ Nhĩ Kỳ, cô gái người Anh bất ngờ nói được giọng Thái Lan

Tiêu điểm
Thực hư đàn 'phượng hoàng trắng' bất ngờ xuất hiện, bay lượn giữa trời: Ở Việt Nam cũng có loài này

Thực hư đàn 'phượng hoàng trắng' bất ngờ xuất hiện, bay lượn giữa trời: Ở Việt Nam cũng có loài này

Tiêu điểm
Người đàn ông lẻn vào đám cưới trộm 1,4 tỷ đồng với chiêu thức ít ai ngờ tới

Người đàn ông lẻn vào đám cưới trộm 1,4 tỷ đồng với chiêu thức ít ai ngờ tới

Tiêu điểm

