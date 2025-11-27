Khung cảnh "đường phân chia âm dương" đẹp đến nín thở, hai mùa cách nhau chỉ một sợi chỉ

Gần đây, một hiện tượng "ranh giới âm dương" ngoạn mục đã xuất hiện trên núi Lão Quân, tỉnh Hà Nam. Chỉ cách nhau một đường ranh giới mỏng manh, hai mùa được chia cắt: một nửa ngọn núi ngập tràn ánh nắng, nửa còn lại chìm trong sương mù. Khung cảnh nên thơ này đã thu hút hàng ngàn du khách dừng chân chụp ảnh. Nhiều du khách đã chia sẻ những bức ảnh tuyệt đẹp của mình lên mạng và thốt lên: "Giống như chốn bồng lai tiên cảnh, đẹp đến nghẹt thở!".

Theo tờ Qilu Evening News, núi Lão Quân nổi tiếng với vi khí hậu độc đáo, được mô tả là "bốn mùa trên một ngọn núi và thời tiết khác nhau sau mỗi mười dặm", khiến nơi đây trở thành một trong những khu vực ở Trung Quốc có hiện tượng "thời tiết âm dương" phổ biến nhất.

Hiện tượng "ranh giới âm dương" hiếm gặp đã xuất hiện trên núi Lão Quân.

Cảnh quay từ hiện trường cho thấy một đường phân chia rõ ràng trên đỉnh chính của dãy núi Phù Ngưu, chia ngọn núi thành hai thế giới. Phía nắng, mây tan và ánh sáng vàng óng chiếu xuống, còn phía râm mát, mây cuồn cuộn và sương mù cuộn tròn, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, tạo nên sự tương phản ấn tượng. Cư dân mạng mô tả cảnh tượng này là "hai mùa trên một ngọn núi, một đường phân chia âm dương" tráng lệ và ngoạn mục.

Du khách bình luận: "Trời đất đã dệt nên một bức màn mộng mơ, phô bày những kỳ quan của tạo hóa, thực sự đáng kinh ngạc", "Mây và sương mù bao quanh đỉnh núi Lão Quân, tạo thành một tán cây tự nhiên che phủ đỉnh núi", "Núi Lão Quân chắc chắn đáng để ghé thăm", "Một nửa bầu trời trong xanh, nửa còn lại bị mây mù bao phủ, tựa như trời đất bị một chiếc rìu khổng lồ chém ngang", và "Những kỳ quan của thiên nhiên thật ngoạn mục; liệu đây có phải là rào cản của chốn thần tiên trong truyền thuyết không?"

Cảnh tượng chìm trong sương mù và mây mù.

Theo dõi từ các trạm khí tượng, hiện tượng thiên nhiên này thường xảy ra sau một đợt mưa liên tục, sau đó là bầu trời quang đãng. Gần quần thể chùa Đạo giáo Kim Đỉnh, ở độ cao khoảng 2.217 mét, các khối khí nóng và lạnh gặp nhau trên sườn núi, tạo thành một ranh giới rõ rệt. Các chuyên gia chỉ ra rằng ba điều kiện cần phải đồng thời được đáp ứng để hình thành "đường âm dương": chênh lệch độ cao đủ lớn, chênh lệch độ ẩm (độ ẩm tương đối dưới 60% ở phía nắng và trên 85% ở phía râm mát), và hướng gió thay đổi đột ngột.

Ở khu vực Mã Tông Lĩnh của núi Lão Quân, con đường núi đóng vai trò như một ranh giới phân chia: phía nam vẫn xanh tươi, ngập tràn sắc thu, trong khi phía bắc phủ đầy sương giá và lấp lánh những cột băng, tựa như bước qua mùa thu và mùa đông chỉ trong một bước chân. Nhiều du khách đã nhận xét: "Chỉ khi tận mắt chứng kiến, bạn mới thực sự hiểu được sự kỳ diệu của thiên nhiên."

Núi Lão Quân phủ đầy tuyết cũng được nhiều người yêu thích.

Dữ liệu cho thấy núi Lão Quân là đỉnh chính của dãy núi Phù Ngưu, một nhánh của dãy núi Tần Lĩnh, có độ cao tối đa 2.200 mét và tổng diện tích 2.666 ha. Nằm cách huyện Loan Xuyên, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc khoảng 3 km về phía đông nam. Địa hình khu vực chủ yếu là núi thấp và núi trung bình xen kẽ với các thung lũng sông, với tỷ lệ che phủ rừng lên tới 97%. Nơi đây có khí hậu gió mùa lục địa ôn đới ấm áp, nhiệt độ trung bình năm khoảng 12,4 độ C.

Núi Lão Quân không chỉ là thánh địa Đạo giáo nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh tiêu biểu như Vườn Văn hóa Lão Tử, Vách đá Xá Thần và Bình phong Tranh Thập Lý, mà còn là bối cảnh quay phim nổi tiếng của nhiều bộ phim viễn tưởng và phim truyền hình. Hàng năm, nơi đây thu hút vô số du khách đến leo núi, thưởng ngoạn phong cảnh và trải nghiệm vẻ đẹp tráng lệ của "thế gian và tiên cảnh chỉ cách nhau một ranh giới mong manh".

Nguồn: ETtoday