Khung giờ cúng Tết Trùng Cửu năm 2026 và mâm lễ cần chuẩn bị để đón tài lộc

Xem ngày giờ tuần mới 12/10 - 18/10/2026 để thu hút tài lộc, làm việc may mắn GĐXH – Cùng chuyên gia phong thủy xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 12/10 - 18/10/2026 để tham khảo chọn ngày và khung giờ đẹp tiến hành các công việc được thuận lợi, thu hút tài lộc.

Vì sao ngày 9 tháng 9 âm lịch được gọi là Tết Trùng Cửu?

Tết Trùng Cửu còn gọi là Tết Trùng Dương, diễn ra vào ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch hằng năm. Tên gọi này bắt nguồn từ quan niệm trong văn hóa phương Đông, theo đó số 9 thuộc số dương. Ngày có hai số 9 trùng nhau được gọi là Trùng Cửu hoặc Trùng Dương.

Trong quan niệm truyền thống, số 9 còn gắn với ý nghĩa lâu dài, bền vững. Vì vậy, ngày lễ này thường được gửi gắm những mong ước về sức khỏe, tuổi thọ và cuộc sống bình an.

Tại một số quốc gia Đông Á, Tết Trùng Cửu gắn với phong tục lên cao ngắm cảnh, thưởng hoa cúc và uống rượu hoa cúc. Ngày lễ cũng có ý nghĩa tôn kính người cao tuổi trong đời sống văn hóa hiện đại.

Năm 2026, ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch rơi vào Chủ nhật, ngày 18/10 dương lịch.

Ảnh minh họa.





Khung giờ cúng Tết Trùng Cửu năm 2026

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, các gia đình có thể tham khảo những khung giờ cúng Tết Trùng Cửu năm 2026 sau:

+ Giờ Mão (5h–7h): Giờ Bảo Quang.

+ Giờ Tỵ (9h–11h): Giờ Ngọc Đường.

+ Giờ Thân (15h–17h): Giờ Tư Mệnh.

Đây là các khung giờ theo quan niệm phong thủy được chuyên gia gợi ý để tham khảo. Các gia đình nên cân nhắc điều kiện sinh hoạt thực tế, không cần quá câu nệ về thời gian.

"Khi cúng Tết Trùng Dương tại Việt Nam cần lưu ý thời gian cúng nên làm lễ trước 19 giờ. Lý do là bởi người xưa cho rằng các linh hồn cúng sau 19 giờ sẽ "vội vàng", không kịp hưởng lộc đã phải về địa phủ" – chuyên gia chia sẻ.

Mâm lễ cúng Tết Trùng Cửu gồm những gì?

Theo phong tục được lưu truyền, mâm lễ cúng Tết Trùng Cửu có thể được chuẩn bị tùy theo điều kiện kinh tế và tập quán của từng gia đình. Điều quan trọng là sự thành tâm, không nhất thiết phải sắm sửa cầu kỳ hoặc tốn kém.

Các lễ vật có thể tham khảo gồm:

+ Hương, hoa tươi, nến hoặc đèn.

+ Gạo, muối, trầu cau.

+ Xôi nấu từ gạo mới.

+ Các món chay như chè kê, chè trôi nước, rau củ xào, canh rau củ, cơm chay hoặc canh nấm.

Tùy phong tục địa phương, các gia đình có thể gia giảm lễ vật cho phù hợp. Không có một mâm cúng thống nhất bắt buộc áp dụng cho tất cả các gia đình Việt Nam.

Điều quan trọng mọi người cần nhớ, Tết Trùng Cửu không phải là ngày để cầu xin tài lộc một cách mê tín, càng không nên đốt vàng mã tràn lan hay làm những lễ cúng tốn kém, rườm rà. Nếu công việc quá bận không thể chuẩn bị mâm lễ cúng, gia đình có thể chỉ cần thắp một nén hương thơm trên bàn thờ, làm điều thiện lành là được.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.