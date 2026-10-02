Cách dùng muối tẩy uế nhà cũ, dọn về nhà mới không phải ai cũng biết

Càng tích trữ 4 thứ này trong nhà càng tổn hại, khó hanh thông GĐXH - Trong quá trình sinh hoạt, chúng ta thường vô tình tích trữ những vật cản khiến dòng khí này bị ứ đọng. Theo chuyên gia, 4 thứ này trong nhà cần kiểm tra, xử lý ngay để trả lại sự hanh thông cho tổ ấm.

Vì sao muối thường được dùng để tẩy uế nhà?

Muối từ lâu đã xuất hiện trong nhiều phong tục và nghi lễ của các nền văn hóa. Trong quan niệm dân gian người Việt, muối được xem là vật có khả năng xua đuổi những điều không tốt, mang lại sự sạch sẽ và may mắn.

Theo chuyên gia phong thủy Phùng Phương, sử dụng muối là một trong những cách đơn giản được nhiều người lựa chọn khi muốn thực hiện nghi thức xả xui, đón may. Với những gia đình vừa mua nhà cũ, chuyển sang nhà mới xây hoặc đưa văn phòng, cửa hàng vào sử dụng… xông nhà thường được thực hiện trước khi bắt đầu sinh hoạt, làm việc tại nơi mới.

Nghi thức này theo quan niệm mang ý nghĩa làm mới không gian, loại bỏ những điều không thuận lợi được cho là còn lưu lại từ người ở trước hoặc quá trình xây dựng. Điều này cũng xuất phát từ mong muốn tạo tâm lý yên tâm cho gia chủ.

Muối là một trong những nguyên liệu được dùng nhiều trong tẩy uế. Ảnh TL

Nếu gia chủ muốn thực hiện nghi thức tẩy uế bằng muối, theo chuyên gia phong thủy có thể tham khảo cách làm đơn giản sau: Chuẩn bị một nồi hoặc chảo kim loại nhỏ rồi cho muối vào, đổ cồn phủ trên bề mặt muối. Sau đó châm lửa và để cồn cháy hết. Khi thực hiện, gia chủ cần lưu ý đặt nồi, chảo ở vị trí an toàn, tránh xa rèm cửa, giấy, đồ gỗ, các vật liệu dễ bắt lửa… Sau khi đã hoàn tất, phần muối đã sử dụng được cho vào túi và mang bỏ ở bên ngoài nhà, chẳng hạn tại khu vực ngã ba. Cuối cùng, mở cửa chính và các cửa sổ để không khí lưu thông, giúp không gian trong nhà thông thoáng.

Theo chuyên gia, việc đốt cồn trong nhà có nguy cơ cháy và tạo hơi cồn dễ bắt lửa. Bởi vậy, gia chủ cần đặc biệt chú ý an toàn phòng cháy chữa cháy và không thực hiện ở không gian kín, để trẻ nhỏ ở bên cạnh…

3 bước nên làm trước khi tiến hành việc tẩy uế về nhà mới

Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ

Đây là việc nên thực hiện trước tiên, nhất là ở những nhà cũ, nhà lâu không có người ở. Gia chủ nên vệ sinh sàn, tường, cửa, nhà bếp và các khu vực thường tích bụi. Với nhà mới xây, cần xử lý mùi sơn, bảo đảm không gian thông thoáng trước khi đưa vào sử dụng. Việc dọn dẹp giúp loại bỏ bụi bẩn, mùi khó chịu và tạo môi trường sống sạch sẽ.

Mở cửa, tạo sự thông thoáng

Sau khi dọn dẹp, nên mở cửa chính, cửa sổ và các khu vực có thể thông gió để lưu thông không khí. Những nhà mới xây, nhà vừa sửa chữa… cần chú ý thông gió để giảm mùi sơn, keo, vật liệu xây dựng và các chất bay hơi trong không khí.

Xông nhà

Sau khi nhà đã được vệ sinh và thông thoáng, gia chủ có thể thực hiện nghi thức xông nhà theo phong tục hoặc quan niệm phong thủy. Việc xông nhà mang ý nghĩa thanh lọc không gian, xua đi những điều không may và đón nguồn năng lượng mới. Cách thức thực hiện như trên.

Ngoài muối, một số nguyên liệu thường được lựa chọn gồm trầm hương, bồ kết hoặc các loại thảo mộc, hương liệu tự nhiên.

Có cần chọn ngày giờ khi tẩy uế nhà?

Theo phong tục và phong thủy, thời gian xông nhà mới nên chọn ngày giờ hoàng đạo là tốt nhất. Nếu không, gia đình lựa chọn ngày, giờ được cho là phù hợp với gia chủ để thực hiện các nghi thức chuyển nhà, nhập trạch hoặc xông nhà.

Điều quan trọng trước khi chuyển vào nhà vẫn là hoàn tất việc vệ sinh, kiểm tra điện nước, hệ thống gas, thiết bị phòng cháy chữa cháy và bảo đảm căn nhà đủ an toàn để sinh hoạt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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