Xem ngày giờ tuần mới 5/10 - 11/10/2026 để khởi sự các việc thuận lợi, thu hút tài lộc

Cách dùng muối tẩy uế nhà cũ, dọn về nhà mới không phải ai cũng biết GĐXH - Theo quan niệm dân gian và phong thủy, muối thường được sử dụng trong các nghi thức thanh tẩy với ý nghĩa loại bỏ điều không may, giúp gia chủ an tâm trước khi vào nơi ở mới.

1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 5/10/2026

Âm lịch: 25/08/2026 tức ngày Nhâm Tý, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết các khung giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Quý Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Bính Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Mậu Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Tý; tức Can Chi tương đồng (Thủy) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.

Theo chuyên gia, trong ngày 5/10 nên chọn hướng xuất hành tốt là hướng Nam và hướng Tây có thể mang lại những may mắn, niềm vui và tài lộc. Cùng với đó, chọn các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để thực hiện các việc thuận lợi hơn: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

Vào ngày 5/10 theo chuyên gia, thực hiện các việc đều tốt. Trong đó, tốt nhất là chôn cất, cưới gả, trổ cửa dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng. Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học.

Ảnh minh họa: AI





2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 6/10/2026

Âm lịch: 26/08/2026 tức ngày Quý Sửu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Giáp Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Ất Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Đinh Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Canh Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Nhâm Tuất (19h-21h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Sửu; tức Chi khắc Can (Thổ, Thủy) – ngày xấu.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục. Xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi. Tam Sát kị mệnh tuổi Dần, Ngọ, Tuất.

Theo chuyên gia, trong ngày 6/10 có Sao Chủy không tốt nên nếu khởi công làm những công việc trọng đại cần chọn sang ngày khác.

Để thực hiện các công việc trong ngày thuận lợi nên chọn hướng xuất hành tốt trong là hướng Đông Nam và hướng Tây Bắc, cần tránh xuất hành hướng xấu Đông Bắc. Ngoài ra, chuyên gia khuyên nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 7/10/2026

Âm lịch: 27/08/2026 tức ngày Giáp Dần, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Mậu Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Kỷ Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Tân Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Dần; tức Can Chi tương đồng (Mộc) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Trong ngày 7/10, mọi người nên xuất hành các hướng tốt là Đông Bắc và Đông Nam; đồng thời chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ). Trong ngày thực hiện nhiều việc tốt như: xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước đào mương.

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 8/10/2026

Âm lịch: 28/08/2026 tức ngày Ất Mão, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Mậu Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Kỷ Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Quý Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Mão; tức Can Chi tương đồng (Mộc)- ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và Hợi thành Mộc cục. Xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 8/10 là hướng Tây Bắc và Đông Nam, cần tránh xuất hành hướng xấu là hướng Đông. Ngoài ra, mọi người xuất hành nên chọn giờ xuất hành Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

Chuyên gia cho biết, trong ngày 8/10 thực hiện được nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng, nhậm chức, nhập học, đi thuyền.

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 9/10/2026

Âm lịch: 29/08/2026 tức ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Canh Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Nhâm Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Quý Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Bính Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Bính Thìn; tức Can sinh Chi (Hỏa, Thổ) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và Thân thành Thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Tam Sát kị mệnh tuổi Tỵ, Dậu, Sửu.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 9/10 là hướng Tây Nam và hướng Đông. Cùng với đó, xuất hành nên chọn vào các giờ theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 10/10/2026

Âm lịch: 01/09/2026 tức ngày Đinh Tỵ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Giáp Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Bính Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Đinh Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Tỵ; tức Can Chi tương đồng (Hỏa) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Tỵ lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục. Xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý.

Trong ngày 10/10 nên chọn hướng xuất hành tốt là hướng Nam và hướng Đông. Ngoài ra, xuất hành nên chọn: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, trong ngày 10/10 lại có sao Liễu là sao xấu. Nếu thực hiện các công việc trọng đại, nhất là xây đắp, trổ cửa dựng cửa, tháo nước… nên chọn sang ngày khác thuận lợi hơn.

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 11/10/2026

Âm lịch: 02/09/2026 tức ngày Mậu Ngọ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Ất Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Canh Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Ngọ; tức Chi sinh Can (Hỏa, Thổ) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 11/10 là hướng Đông Nam, hướng Bắc để gặp may mắn và tài lộc. Bên cạnh đó, chuyên gia khuyên mọi người nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong tốt trong ngày để thực hiện các việc thuận lợi hơn: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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