Vận khí trong tiết Hàn Lộ 2026: Những mệnh nào được cho là gặp thuận lợi?

Từ hôm nay bước vào tiết khí Hàn Lộ 2026, làm ngay 6 điều này để thu hút may mắn và tài lộc GĐXH – Từ 08/10/2026 bước vào tiết khí Hàn Lộ là một trong những tiết khí đặc biệt của năm. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, gia chủ nên làm ngay 6 điều này để thu hút may mắn và tài lộc.

Vận khí Hàn Lộ 2026 và những điều cần biết để đón nhận may mắn

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tiết Hàn Lộ là tiết khí thứ 17 trong hệ thống 24 tiết khí. Năm 2026, tiết Hàn Lộ bắt đầu vào khoảng 13h29 ngày 8/10 và kéo dài đến trước thời điểm chuyển sang tiết Sương Giáng ngày 23/10.

Từ thời điểm bắt đầu tiết Hàn Lộ năm 2026, tháng Can Chi chuyển sang Mậu Tuất. Trong quan niệm ngũ hành, Tuất thuộc hành Thổ. Theo nguyên lý mệnh lý Bát tự, người có dụng thần là Thổ hoặc Hỏa được cho là có thể gặp thuận lợi hơn trong giai đoạn này. Ngược lại, người có mệnh lý kỵ Thổ hoặc Hỏa có thể gặp những yếu tố bất lợi.

Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào năm sinh hoặc một yếu tố ngũ hành riêng lẻ để kết luận vận mệnh của một người. Việc luận giải theo Bát tự cần xem xét đầy đủ ngày, giờ, tháng, năm sinh và mối quan hệ giữa các yếu tố trong tứ trụ.

Với những người có nhu cầu cần nguồn năng lượng khí Thổ, Hỏa, giai đoạn Hàn Lộ có thể được diễn giải theo hướng thuận lợi hơn về tâm lý, công việc và các mối quan hệ. Theo cách lý giải này, người có mệnh cục phù hợp với khí Thổ được cho là có xu hướng phát huy sự điềm tĩnh, thận trọng, kiên trì và chắc chắn trong hành động. Trong khi đó, hành Hỏa thường gắn với sự nhiệt tình, chủ động và khả năng thúc đẩy công việc.

Khi những yếu tố này được cho là tương hỗ với mệnh cục, người thuộc nhóm trên có thể được luận giải là thuận lợi hơn trong việc duy trì sự tập trung, xử lý công việc và xây dựng các mối quan hệ.

Ngược lại, với những người bát tự có các thiên can địa chi mà kị hành Thổ và Hỏa do đã có nhật trụ chứa Mậu, Kỷ, Bính, Đinh, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Tị, Ngọ hay tại các trụ khác đều có nhiều Mậu, Kỷ, Bính, Đinh, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, Tị, Ngọ thì vào tiết Hàn Lộ công việc, tài vận hoặc các mối quan hệ giảm sút. Một số biểu hiện về tính cách như bảo thủ, cố chấp, chủ quan và thiếu linh hoạt…

Từ góc nhìn thực tế, mỗi người nên chủ động rà soát kế hoạch công việc, cân nhắc kỹ trước những quyết định quan trọng và tránh để bất đồng quan điểm ảnh hưởng đến mọi việc.

Ngoài ra, theo chuyên gia phong thủy, mùa thu thường được gắn với hành Kim. Kim tượng trưng cho sự thu liễm, tính nguyên tắc, sự quyết đoán và khả năng phân định. Người có nhiều yếu tố Kim trong Bát tự thường được mô tả là có tính cách cứng rắn, cương trực, quyết đoán và coi trọng nguyên tắc. Một số luận giải còn cho rằng họ có thể thiên về sự độc lập, ít bộc lộ cảm xúc hoặc khó thay đổi quan điểm.

Ngược lại, người có ít yếu tố Kim trong tứ trụ đôi khi được cho là có thể hưởng lợi khi gặp thời điểm khí Kim vượng.

Trong phương pháp Bát tự, việc xác định dụng thần, hỷ thần hay kỵ thần phụ thuộc vào tổng thể mệnh cục và cách luận giải được sử dụng. Vì vậy, cùng sinh vào một thời điểm nhưng những người khác nhau vẫn có thể được đưa ra nhận định khác nhau.

Vận mệnh người sinh vào tiết Hàn Lộ theo quan niệm truyền thống

Theo chuyên gia Song Hà, người sinh vào tiết Hàn Lộ thường được mô tả là có tính cách điềm tĩnh, kín đáo, độc lập và có khả năng kiểm soát cảm xúc.

Về tính cách

Những người này sở hữu sự điềm tĩnh, thư thái trong tính cách và biết kiểm soát cảm xúc khá tốt. Chính vì vậy, họ dễ dàng tạo được thiện cảm đối với mọi người xung quanh.

Người sinh thời điểm này có trạng thái chững chạc, điềm tĩnh và luôn biết cách cân bằng mọi sự kiện xảy ra trong đời mình. Họ có cái tôi rất khác biệt như một thế giới riêng nên hồi nhỏ rất hay bất đồng ý kiến với cha mẹ, có vẻ cứng đầu và thích độc lập một mình.

Họ thường có hành động mang tính cảm tính, thiên về tình cảm nhiều. Họ là người có vẻ ngoài cứng rắn nhưng ẩn sâu bên trong là trái tim dễ tổn thương và tâm hồn nhạy cảm.

Về sự nghiệp và tình duyên

Người sinh vào tiết Hàn Lộ được cho là có xu hướng thể hiện tình cảm qua hành động hơn lời nói, coi trọng sự ổn định và cần thời gian để xây dựng niềm tin trong các mối quan hệ.

Trong công việc, sự thận trọng, khả năng quan sát và tinh thần trách nhiệm có thể được xem là những phẩm chất tích cực. Tuy nhiên, nếu quá dè dặt hoặc cứng nhắc, một người có thể bỏ lỡ cơ hội hoặc gặp khó khăn khi thích ứng với thay đổi.

Vì vậy, thay vì mặc định người sinh vào tiết Hàn Lộ phù hợp với một số nghề nghiệp nhất định, cần đánh giá năng lực, sở thích, kinh nghiệm và điều kiện thực tế của từng người.

Về tài lộc và hậu vận

Người sinh vào tiết khí Hàn Lộ thường có tuổi trẻ vất vả hơn so với các tháng sinh khác. Tuy nhiên, họ lại được hưởng hậu vận rất tốt về sau. Nhìn chung những người này họ có một tuổi già an nhàn, bình an.

Chuyên gia phong thủy nhấn mạnh, tài chính và chất lượng cuộc sống phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có năng lực, thói quen quản lý tiền bạc, điều kiện gia đình, cơ hội nghề nghiệp và những quyết định cá nhân. Bởi vậy, những điều trên chỉ mang tính tham khảo.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.