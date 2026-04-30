Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 3 âm lịch 2026 để khẩn cầu linh ứng, đón phước lành
GĐXH- Ngày mai 1/5 dương lịch là 15/3 âm lịch năm 2026. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người nên chọn giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 3 âm lịch 2026 vào hai khung giờ và văn khấn chuẩn sau để đón phước lành.
Giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 3 âm lịch 2026
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Rằm tháng 3 âm lịch 2026 sẽ vào ngày mai – ngày 1/5 dương lịch. Để lựa chọn giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 3 âm lịch 2026, mọi người nên chọn các giờ hoàng đạo này để đắc cát lành, vạn sự như ý:
+ Giờ Thìn (7H - 9H)
+ Giờ Mùi (13H - 15H)
Vào ngày Rằm hàng tháng, ngoài chọn thời khắc đẹp lên hương để phần âm dương thông suốt, gia chủ nên lưu ý đến việc sửa soạn mâm lễ chu toàn giúp sở nguyện từ gia chủ tới chư vị thần linh gia tiên thêm phần linh ứng.
Lễ vật cúng Rằm thường là lễ chay: Hương, loa, trầu cau, quả, tiền vàng. Ngoài lễ chay cũng có thể cúng thêm lễ mặn gồm các món: Rượu, thịt gà luộc, các món mặn.
Ngày Rằm, dân gian vẫn thường gọi là ngày Vọng, là ngày Mặt trăng và Trái đất gần như cùng nằm trên một đường thẳng. Trong cả quan niệm dân gian cũng như nhiều nghiên cứu khoa học, đây là ngày dễ có nhiều xáo trộn về khí trường và các xung lực năng lượng này dễ tiềm ẩn những việc ngoài mong muốn. Chính vì vậy, việc chọn thời gian và hướng xuất hành tốt được xem giúp đón điều lành, tránh điều dữ.
Theo đó, trong ngày Rằm tháng 3 âm lịch nên chọn hướng xuất hành Tây Bắc, Đông Nam. Các hướng xuất hành Hỷ Thần và Tài Thần này sẽ đem lại niềm vui, tâm lý thoải mái, giúp mọi việc được diễn ra thuận lợi hơn và có cơ hội tăng nguồn thu tài chính.
Trong trường hợp di chuyển xa, mọi người nên lưu ý chọn các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để mang tới nhiều may mắn: 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ); 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát).
Văn khấn ngày Rằm tháng 3 âm lịch 2026
(Nam mô a di Đà Phật!) 3 lần 3 lạy
- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
- Con Kính lạy Ngài hành khiển Bính Ngọ niên ngài Đại Vương Tấn Vương Hành Khiển, Thiên Hao chi Thần, Nhân Tào Phán quan.
- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.
- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.
- Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ
- Thúc bá đệ huynh cô di tỉ muội và các hương linh nội, ngoại.
Hôm nay là ngày ... tháng ....năm .....
Tín chủ con là ....Ngụ tại .... cùng toàn thể gia quyến.
Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án
Chúng con thành tâm kính mời:
- Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.
- Hương hồn Gia tiên nội, ngoại
Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ
Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật
Phù trì tín chủ chúng con:
Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông
Người người được chữ bình an,
Nhị thập tứ tiết vinh khang thịnh vượng,
Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang
Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Cẩn cáo!
(Nam mô a di Đà Phật!) 3 lần 3 lạy
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Yếu tố phong thủy khi xây dựng nhà ở, nhằm đảm bảo vận khí, tài lộc cho người mệnh MộcPhong thủy - 5 giờ trước
GĐXH - Phong thủy nhà ở là vấn đề rất được quan tâm. Trước khi xây nhà hầu như ai cũng tìm hiểu và xem xét bố trí sao cho hợp phong thủy. Hãy cùng hiểu xem phong thủy nhà ở cho người mệnh Mộc như thế nào qua bài viết này.
Cây phong thủy tuổi Mùi hút tài lộc, mang may mắnPhong thủy - 9 giờ trước
GĐXH - Đối với người tuổi Mùi, việc lựa chọn cây phong thủy phù hợp không chỉ giúp trang trí không gian sống mà còn giúp thu hút tài lộc, gia tăng vận may và hỗ trợ phát triển sự nghiệp.
Bật mí tiêu chí quan trọng khi chọn ngày đại cát làm nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo phong thủy, chọn ngày khởi công không chỉ là tín ngưỡng mà còn là cách đón dòng năng lượng thuận lợi cho công trình và gia đạo. Vậy, trước khi động thổ, gia chủ nên đối chiếu những tiêu chí quan trọng này để chọn được ngày đại cát.
Bạc có trừ tà được không và tác dụng kỳ diệu của bạc trong đời sốngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bạc đặc biệt quan trong trong phong thủy cũng như trong đời sống ngày thường. Hầu như, ai cũng mang bên mình 1 chiếc vòng, 1 vật bằng bạc để giúp bảo vệ bản thân. Công dụng của bạc trong phong thủy như thế nào, cùng tham khảo bài viết này.
Vật phẩm phong thủy dành riêng cho người mệnh Hỏa mang năng lượng tốt lành, may mắn, thịnh vượngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Vật phẩm phong thủy là sản phẩm có tính bổ trợ cao, mang đến cho chủ nhân những điều may mắn và tích cực trong công việc cũng như tài lộc, gia đạo.
Các điểm vui chơi đẹp và ý nghĩa dịp 30/4 tại Hà NộiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Dịp nghỉ lễ giải phóng miền Nam sắp đến nên nhiều người đang tìm kiếm địa điểm chơi lễ 30/4 tại Hà Nội. Hãy khám phá ngay top những địa chỉ thú vị và mang đậm nét lịch sử với bài viết dưới đây.
Hoa hậu phố cổ sống viên mãn trong không gian biệt thự 6 tầng trên 'đất vàng' Hà NộiỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang sinh sống cùng gia đình chồng trong căn biệt thự 6 tầng tại khu vực trung tâm Hà Nội.
Khi xây dựng nhà ở, người mệnh Hỏa nên lưu ý điều gì để sinh tài lộc, không ảnh hưởng sức khỏeỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Phong thủy nhà ở là yếu tố quan trọng khi xây dựng nhà. Đối với nhiều người họ phải tích góp cả đời mới có thể xây một ngôi nhà. Do đó cần tìm hiểu thật kỹ để tránh những sai lầm không đáng có.
Vị trí nên đặt tượng Quan Âm Bồ Tát trong nhàỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Tượng Quan Âm từ bi hỷ xả thích hợp thờ cúng tại nhà nhằm mang lại phước lành và bình an cho gia chủ.
Những yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phúc họa của con người?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Phong thủy là một quan niệm đã được nghiên cứu từ lâu đời. Những sự ảnh hưởng của địa lý, của gió và nước là các yếu tố tạo nên phong thủy. Và theo phong thủy, những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống phúc họa của con người.
Các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn 30/4 -1/5Ở
GĐXH - 30/4 đi đâu không đông hay đi du lịch đâu dịp nghỉ lễ... đang được nhiều du khách quan tâm hiện nay. Bài viết này gợi ý cho bạn các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn nhé.