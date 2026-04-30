Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 3 âm lịch 2026 để khẩn cầu linh ứng, đón phước lành

Giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 3 âm lịch 2026

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Rằm tháng 3 âm lịch 2026 sẽ vào ngày mai – ngày 1/5 dương lịch. Để lựa chọn giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 3 âm lịch 2026, mọi người nên chọn các giờ hoàng đạo này để đắc cát lành, vạn sự như ý:

+ Giờ Thìn (7H - 9H)

+ Giờ Mùi (13H - 15H)

Vào ngày Rằm hàng tháng, ngoài chọn thời khắc đẹp lên hương để phần âm dương thông suốt, gia chủ nên lưu ý đến việc sửa soạn mâm lễ chu toàn giúp sở nguyện từ gia chủ tới chư vị thần linh gia tiên thêm phần linh ứng.

Lễ vật cúng Rằm thường là lễ chay: Hương, loa, trầu cau, quả, tiền vàng. Ngoài lễ chay cũng có thể cúng thêm lễ mặn gồm các món: Rượu, thịt gà luộc, các món mặn.

Ngày Rằm, dân gian vẫn thường gọi là ngày Vọng, là ngày Mặt trăng và Trái đất gần như cùng nằm trên một đường thẳng. Trong cả quan niệm dân gian cũng như nhiều nghiên cứu khoa học, đây là ngày dễ có nhiều xáo trộn về khí trường và các xung lực năng lượng này dễ tiềm ẩn những việc ngoài mong muốn. Chính vì vậy, việc chọn thời gian và hướng xuất hành tốt được xem giúp đón điều lành, tránh điều dữ.

Theo đó, trong ngày Rằm tháng 3 âm lịch nên chọn hướng xuất hành Tây Bắc, Đông Nam. Các hướng xuất hành Hỷ Thần và Tài Thần này sẽ đem lại niềm vui, tâm lý thoải mái, giúp mọi việc được diễn ra thuận lợi hơn và có cơ hội tăng nguồn thu tài chính.

Trong trường hợp di chuyển xa, mọi người nên lưu ý chọn các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để mang tới nhiều may mắn: 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ); 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát).

Văn khấn ngày Rằm tháng 3 âm lịch 2026

(Nam mô a di Đà Phật!) 3 lần 3 lạy

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con Kính lạy Ngài hành khiển Bính Ngọ niên ngài Đại Vương Tấn Vương Hành Khiển, Thiên Hao chi Thần, Nhân Tào Phán quan.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

- Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

- Thúc bá đệ huynh cô di tỉ muội và các hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày ... tháng ....năm .....

Tín chủ con là ....Ngụ tại .... cùng toàn thể gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án

Chúng con thành tâm kính mời:

- Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

- Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật

Phù trì tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an,

Nhị thập tứ tiết vinh khang thịnh vượng,

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Cẩn cáo!

(Nam mô a di Đà Phật!) 3 lần 3 lạy

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.