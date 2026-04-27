Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

4 góc trong nhà càng ‘để trống’ đúng cách càng hút tài lộc, vận may

Thứ hai, 15:35 27/04/2026 |
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Trong phong thủy, không phải cứ bày biện nhiều mới thể hiện sự sung túc. Những khoảng trống hợp lý mới là yếu tố giúp dòng khí lưu thông, giữ tài lộc ở lại lâu dài. 4 góc trong nhà này càng ‘để trống’ đúng cách càng hút tài lộc, vận may.

Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 27/4 - 3/5/2026 cho công việc thuận lợi

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 27/4 - 3/5/2026. Mọi người có thể theo dõi để chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành, thu hút tài lộc.

Khu vực trước cửa chính thoáng đãng giúp góc trong nhà hút tài lộc hiệu quả hơn

Cửa chính được xem là nơi đón khí, cũng là "miệng" hút tài lộc vào nhà. Nếu khu vực này quá bừa bộn, bị che chắn bởi giày dép, đồ đạc hay tủ kệ cồng kềnh, luồng khí tốt sẽ khó đi sâu vào bên trong. Người xưa vẫn nói "tài không vào cửa bẩn" chính là vì vậy.

Ngược lại, một khoảng trống vừa đủ trước cửa sẽ giúp dòng khí lưu thông tốt mang theo vận may. Không gian sáng, dễ chịu ngay khi bước vào cũng giúp kích hoạt năng lượng tích cực.

4 góc trong nhà càng ‘để trống’ đúng cách càng hút tài lộc, vận may - Ảnh 2.

Khu vực cửa chính cần bố trí gọn gàng

Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, để trống không có nghĩa là trống hoàn toàn. Một chậu cây nhỏ, tấm thảm sạch hoặc vật trang trí tinh gọn sẽ giúp giữ khí tốt mà không gây bừa bộn. Từ đó, tài lộc ở lại lâu hơn thay vì trôi tuột ra ngoài.

Không gian dưới gầm cầu thang

Nhiều gia đình tận dụng gầm cầu thang để chứa đồ, nhưng đây lại là vị trí dễ tích tụ năng lượng tù đọng. Nếu chất đầy đồ đạc sẽ khiến không gian trở nên bí bách, tạo cảm giác nặng nề, thiếu sinh khí.

Người giàu thường để trống tối đa hoặc nếu cần dùng thì bố trí thật gọn và sạch. Càng ít đồ ở không gian này càng hạn chế năng lượng xấu tích tụ và giúp luồng khí trong nhà không bị đứt gãy.

Một khoảng trống đúng chỗ sẽ giúp luồng khí lưu thông liền mạch, tạo cảm giác nhẹ nhàng cho toàn bộ không gian sống.

Bếp gọn gàng giữ năng lượng sống cho gia đình

Bếp không chỉ là nơi nấu ăn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tài vận. Một gian bếp bừa bộn, nhiều dầu mỡ dễ tích tụ vi khuẩn, trong khi khu bếp sạch và thoáng sẽ giúp nấu nướng thuận lợi, tăng cảm giác ấm cúng, góp phần giữ tài lộc ổn định.

4 góc trong nhà càng ‘để trống’ đúng cách càng hút tài lộc, vận may - Ảnh 3.

Sau mỗi lần nấu ăn cần lau dọn khu bếp sạch sẽ

Lưu ý đơn giản là sau mỗi lần nấu ăn, bạn nên dọn dẹp, lau chùi bề mặt, bồn rửa, các dụng cụ nấu nướng… để hạn chế dầu mỡ, mảng bám tích tụ. Đồng thời, cần sắp xếp thực phẩm gọn gàng, tách sống – chín, tránh để đồ đạc dư thừa trên mặt bếp, từ đó duy trì sự cân bằng năng lượng trong bếp, giúp gia đình luôn khỏe mạnh.

Góc làm việc

Không gian làm việc phản ánh trực tiếp đến sự tập trung và khả năng nắm bắt cơ hội, ra quyết định. Một chiếc bàn chất đầy giấy tờ, đồ dùng dư thừa dễ khiến đầu óc rối loạn, giảm hiệu suất và bỏ lỡ những cơ hội quan trọng.

4 góc trong nhà càng ‘để trống’ đúng cách càng hút tài lộc, vận may - Ảnh 4.

Bàn làm việc cần phải có 'khoảng thở'

Ngược lại, bàn làm việc có "khoảng thở" sẽ giúp tư duy rõ ràng, xử lý công việc nhanh hơn, tăng khả năng nắm bắt cơ hội. Đây là cách gián tiếp "kích hoạt tài lộc" bền vững, thay vì trông chờ may mắn.

Nguyên tắc đơn giản là chỉ giữ lại những thứ thực sự cần thiết, dọn gọn sau mỗi ngày làm việc.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

4 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà "lỗi phong thủy": Nhìn bình thường nhưng càng ở càng bí bách, khó phất lên

GĐXH - Ngôi nhà bạn có thể đang gặp vấn đề phong thủy với 4 dấu hiệu dễ nhận biết dưới đây. Nhìn bình thường nhưng càng ở càng bí bách, khó phất lên. Cùng tìm hiểu cách cải thiện không gian sống, tăng cường sinh khí và tài lộc cho gia đình.

4 loại cây đặt phòng khách dễ trồng vừa đẹp hiện đại, vừa hút tài lộc ai cũng nên có

GĐXH – 4 loại cây dưới đây vừa đẹp, dễ chăm, vừa mang ý nghĩa phong thủy tích cực, phù hợp với nhiều không gian phòng khách hiện đại.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lễ hội Bình Đà 2026: Trang nghiêm nghi lễ Quốc Tổ, lan tỏa tinh thần “Con Rồng Cháu Tiên”

Xem ngày giờ tuần mới 20/4 - 26/4/2026 để gia chủ làm việc, động thổ, khai trương nhiều tài lộc

4 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà “lỗi phong thủy”: Nhìn bình thường nhưng càng ở càng bí bách, khó phất lên

Giờ đẹp thắp hương ngày mai mùng 1 tháng 3 âm lịch 2026: Làm đúng để cả tháng hanh thông, tài lộc gõ cửa

Điều đặc biệt của Tết Hàn Thực 2026 và khung giờ đẹp cúng mang lại may mắn

Cùng chuyên mục

Người mệnh Thủy để cây gì trên bàn khơi thông dòng chảy tài lộc

- 1 giờ trước

GĐXH - Với những người mang mệnh Thủy, việc lựa chọn cây cảnh hợp mệnh có thể giúp tăng cường vận khí, khơi thông dòng chảy tài lộc và mang lại sự hanh thông trong công việc.

Vật phẩm phong thủy theo ngũ hành cho gia chủ mệnh Thủy 2026 hóa giải sát khí

- 3 giờ trước

GĐXH - Để có thể làm chủ vận khí của mình, việc tìm ra và chủ động sử dụng các vật phẩm phong thủy cho gia chủ mệnh Thủy năm 2026 chính là chìa khóa để thuận theo tự nhiên và hóa giải sát khí.

Phong thuỷ phòng ngủ cho mệnh Thuỷ để tài lộc hanh thông, tâm an khỏe mạnh

- 6 giờ trước

GĐXH - Khi bố trí đúng hướng, chọn màu sắc và vật phẩm phù hợp bản mệnh, không gian nghỉ ngơi sẽ trở thành nơi tái tạo năng lượng, giúp gia chủ mệnh Thuỷ duy trì sự ổn định và hanh thông trong cuộc sống.

Công dụng tuyệt vời của Bột Trừ Tà Khai Vận xua đuổi tà khí mang lại phúc, lộc, thọ cho gia chủ

- 20 giờ trước

GĐXH - Việc sử dụng Bột Trừ Tà Khai Vận giúp đem một năng lượng mới, may mắn cho bạn. Không chỉ là một vật phẩm mang ý nghĩa về phong thủy mà còn là một vật phẩm hỗ trợ sức khỏe của bạn.

Người mệnh sau nên trồng cây này giúp tăng cường vượng khí, mang lại may mắn và tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những lợi ích về mặt phong thủy, cây phú quý còn có mối liên hệ đặc biệt với các mệnh trong ngũ hành. Việc chọn cây hợp mệnh không chỉ giúp tăng cường vượng khí mà còn mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn 30/4 -1/5

- 1 ngày trước

GĐXH - 30/4 đi đâu không đông hay đi du lịch đâu dịp nghỉ lễ... đang được nhiều du khách quan tâm hiện nay. Bài viết này gợi ý cho bạn các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn nhé.

Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 27/4 - 3/5/2026 cho công việc thuận lợi

- 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 27/4 - 3/5/2026. Mọi người có thể theo dõi để chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành, thu hút tài lộc.

Cách chọn màu sắc cho ngôi nhà hợp mệnh hóa giải vận xui, hướng nhà xấu trong phong thuỷ

- 2 ngày trước

GĐXH - Làm sao để biết chúng ta thuộc mệnh nào chọn hướng nhà nào là thích hợp? Mà nếu lỡ chọn hướng không hợp với mình thì phải làm sao? Dưới đây là bí quyết dùng màu sắc để hóa giải những điều không hợp về mệnh và hướng.

Vì sao nhà giàu thường đặt 2 chậu cây trước cửa?

- 2 ngày trước

GĐXH - Nếu từng bước vào những ngôi nhà được thiết kế chỉn chu – từ nhà phố hiện đại đến biệt thự cao cấp – bạn sẽ dễ dàng nhận ra một chi tiết lặp lại đầy dụng ý: hai chậu cây đặt đối xứng ở khu vực cửa ra vào.

Những hướng nhà tuyệt đối không nên xây năm 2026

- 3 ngày trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 là năm có nhiều sát tinh lớn đáo đến, trong đó một số hướng nhà bị xem là hung hiểm tuyệt đối – nếu cố tình xây mới có thể dễ gặp xui xẻo..

Xem nhiều

Vì sao nhà giàu thường đặt 2 chậu cây trước cửa?

Cây kim tiền có độc không? Những lợi ích mà cây kim tiền mang lại cho sức khỏe

Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 27/4 - 3/5/2026 cho công việc thuận lợi

Các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn 30/4 -1/5

Cây kim tiền ra hoa và những điềm báo tài lộc trong năm 2026

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top