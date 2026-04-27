4 góc trong nhà càng ‘để trống’ đúng cách càng hút tài lộc, vận may
GĐXH – Trong phong thủy, không phải cứ bày biện nhiều mới thể hiện sự sung túc. Những khoảng trống hợp lý mới là yếu tố giúp dòng khí lưu thông, giữ tài lộc ở lại lâu dài. 4 góc trong nhà này càng ‘để trống’ đúng cách càng hút tài lộc, vận may.
Khu vực trước cửa chính thoáng đãng giúp góc trong nhà hút tài lộc hiệu quả hơn
Cửa chính được xem là nơi đón khí, cũng là "miệng" hút tài lộc vào nhà. Nếu khu vực này quá bừa bộn, bị che chắn bởi giày dép, đồ đạc hay tủ kệ cồng kềnh, luồng khí tốt sẽ khó đi sâu vào bên trong. Người xưa vẫn nói "tài không vào cửa bẩn" chính là vì vậy.
Ngược lại, một khoảng trống vừa đủ trước cửa sẽ giúp dòng khí lưu thông tốt mang theo vận may. Không gian sáng, dễ chịu ngay khi bước vào cũng giúp kích hoạt năng lượng tích cực.
Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, để trống không có nghĩa là trống hoàn toàn. Một chậu cây nhỏ, tấm thảm sạch hoặc vật trang trí tinh gọn sẽ giúp giữ khí tốt mà không gây bừa bộn. Từ đó, tài lộc ở lại lâu hơn thay vì trôi tuột ra ngoài.
Không gian dưới gầm cầu thang
Nhiều gia đình tận dụng gầm cầu thang để chứa đồ, nhưng đây lại là vị trí dễ tích tụ năng lượng tù đọng. Nếu chất đầy đồ đạc sẽ khiến không gian trở nên bí bách, tạo cảm giác nặng nề, thiếu sinh khí.
Người giàu thường để trống tối đa hoặc nếu cần dùng thì bố trí thật gọn và sạch. Càng ít đồ ở không gian này càng hạn chế năng lượng xấu tích tụ và giúp luồng khí trong nhà không bị đứt gãy.
Một khoảng trống đúng chỗ sẽ giúp luồng khí lưu thông liền mạch, tạo cảm giác nhẹ nhàng cho toàn bộ không gian sống.
Bếp gọn gàng giữ năng lượng sống cho gia đình
Bếp không chỉ là nơi nấu ăn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tài vận. Một gian bếp bừa bộn, nhiều dầu mỡ dễ tích tụ vi khuẩn, trong khi khu bếp sạch và thoáng sẽ giúp nấu nướng thuận lợi, tăng cảm giác ấm cúng, góp phần giữ tài lộc ổn định.
Lưu ý đơn giản là sau mỗi lần nấu ăn, bạn nên dọn dẹp, lau chùi bề mặt, bồn rửa, các dụng cụ nấu nướng… để hạn chế dầu mỡ, mảng bám tích tụ. Đồng thời, cần sắp xếp thực phẩm gọn gàng, tách sống – chín, tránh để đồ đạc dư thừa trên mặt bếp, từ đó duy trì sự cân bằng năng lượng trong bếp, giúp gia đình luôn khỏe mạnh.
Góc làm việc
Không gian làm việc phản ánh trực tiếp đến sự tập trung và khả năng nắm bắt cơ hội, ra quyết định. Một chiếc bàn chất đầy giấy tờ, đồ dùng dư thừa dễ khiến đầu óc rối loạn, giảm hiệu suất và bỏ lỡ những cơ hội quan trọng.
Ngược lại, bàn làm việc có "khoảng thở" sẽ giúp tư duy rõ ràng, xử lý công việc nhanh hơn, tăng khả năng nắm bắt cơ hội. Đây là cách gián tiếp "kích hoạt tài lộc" bền vững, thay vì trông chờ may mắn.
Nguyên tắc đơn giản là chỉ giữ lại những thứ thực sự cần thiết, dọn gọn sau mỗi ngày làm việc.
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
