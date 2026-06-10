Để kích hoạt tài lộc, gia chủ cần tránh 4 vị trí đặt thác nước phong thủy

Chỉ một sai lầm khi đặt thác nước phong thủy có thể khiến tài lộc ‘chảy mất’, nhiều nhà mắc phải mà không biết GĐXH - Thác nước phong thủy, hồ cá được xem là “nam châm hút tài lộc”, nhưng đặt không đúng có thể khiến vận khí và tài lộc của gia chủ hao hụt mà không biết. Tìm hiểu hướng và vị trí đặt để thu hút vượng khí cho ngôi nhà của bạn.

Trong phong thủy, thác nước phong thủy được xem là biểu tượng của sự luân chuyển tài lộc, cơ hội và nguồn sinh khí dồi dào. Dù mang năng lượng tốt, nhưng chuyên gia phong thủy khuyên 4 vị trí này cần lưu ý khi bài trí.

Thác nước phong thủy không nên đặt trong phòng ngủ

Không ít gia đình để những thác nước phong thủy mini ở trong phòng ngủ để tăng tính thẩm mỹ. Nhưng đây lại là đại kỵ. Phòng ngủ là không gian cần sự ổn định, yên tĩnh. Trong khi đó, dòng nước của thác nước phong thủy chuyển động liên tục lại mang tính động, có thể làm ảnh hưởng đến cảm giác thư giãn và chất lượng nghỉ ngơi.

Thác nước phong thủy không nên để ở trong phòng ngủ.

Đặt thác nước phong thủy ở trong phòng ngủ có thể sẽ làm trường khí bị xáo động liên tục, làm giảm cảm giác thư giãn cần có của không gian này.

Bên cạnh yếu tố phong thủy, độ ẩm từ dòng nước phát sinh cũng có thể khiến phòng ngủ ẩm thấp, tạo điều kiện cho nấm mốc và côn trùng phát triển khi không kiểm soát tốt. Do đó, phòng ngủ không phải là vị trí tốt để bố trí vật phẩm này dù thác nước mini có đẹp hay ấn tượng đến đâu.

Nhà bếp

Theo nguyên lý ngũ hành, bếp thuộc hành Hỏa, còn nước là hành Thủy. Khi đặt thác nước phong thủy ở trong hoặc quá gần khu vực nấu nướng sẽ tạo nên thế "Thủy Hỏa tương xung". Sự xung khắc này được cho là có thể làm mất cân bằng năng lượng trong nhà, ảnh hưởng tới sự hài hòa của không gian sống.

Bố trí các vật trong không gian bếp, trong đó có thác nước phong thủy cũng cần để ý.

Độ ẩm từ thác nước cũng có tác động đến tuổi thọ của các thiết bị điện, đồ gỗ hoặc khu vực lưu trữ thực phẩm trong bếp. Bởi vậy, gia chủ cần bố trí khoảng cách hợp lý giữa các công trình nước và khu vực nấu nướng để đảm bảo yếu tố phong thủy và công năng sử dụng.

Hướng Nam của ngôi nhà

Sai lầm này ít người để ý đến nhưng lại ảnh hưởng đến phong thủy không gian sống. Trong phong thủy, hướng Nam thuộc hành Hỏa và tượng trưng cho uy tín, mối quan hệ xã hội. Tại khu vực này đặt thác nước hay hồ nước, yếu tố Thủy có thể làm suy giảm năng lượng của hành Hỏa.

Nói cách khác, việc bố trí công trình nước ở hướng Nam giống như dội nước vào ngọn lửa làm nguồn năng lượng tượng trưng cho sự phát triển bị suy yếu. Bởi vậy, khi bố trí thác nước ở hướng này, gia chủ cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng, tham khảo tư vấn từ chuyên gia phong thủy.

Chính giữa lối đi hoặc đối diện trực tiếp cửa chính

Nhiều người cho rằng thác nước ngay trước cửa là đón tài lộc. Tuy vậy, khi bố trí không hợp lý, khu vực này có thể cản trở luồng khí lưu thông hoặc tạo cảm giác tài khí bị cuốn đi quá nhanh.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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