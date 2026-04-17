4 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà “lỗi phong thủy”: Nhìn bình thường nhưng càng ở càng bí bách, khó phất lên

Không ít người sống trong căn nhà đủ đầy tiện nghi nhưng vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi, làm ăn trắc trở, tiền vào rồi lại ra. Đây có thể là dấu hiệu ngôi nhà lỗi phong thủy, mà gia chủ không nhận biết, dẫn đến tình trạng bí bách, khó phát triển.

1. Dấu hiệu ngôi nhà lỗi phong thủy khiến không gian sống bức bách dù trời nắng đẹp

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, ánh sáng tượng trưng cho dương khí. Một căn nhà thiếu ánh sáng tự nhiên, rèm cửa luôn đóng kín, góc phòng ẩm mốc… là biểu hiện rõ của việc dương khí suy yếu. Khi không khí không lưu thông, cảm giác nặng nề tích tụ, lâu dần ảnh hưởng cả tinh thần lẫn sức khỏe.

Cũng có những căn nhà dù rộng, nhưng khi bước vào lại thấy nặng nề. Nguyên nhân có thể đến từ việc bố trí quá nhiều đồ đạc, trần thấp, màu sơn không phù hợp… khiến không gian trở nên tối và bí bách. Trong phong thủy, không gian cần có khoảng trống để khí lưu chuyển.

Ảnh minh họa

2. Lối vào chật chội, cửa chính bừa bộn

Cửa chính được xem là "miệng khí", đón sinh khí vào nhà. Tuy nhiên, ở nhiều ngôi nhà, khu vực này luôn lộn xộn, chất đầy đồ đạc, khiến dòng năng lượng tốt bị cản trở, tài lộc khó tụ.

Chuyên gia cho rằng, để tránh tình trạng bí bách, khó phát triển, gia chủ cần dọn dẹp gọn gàng, tăng cường ánh sáng cho khu vực này. Không gian thay đổi có thể giúp cải thiện vận khí rõ rệt.

3. Đồ đạc hỏng hóc liên tục, sửa mãi không dứt

Trong căn nhà thường xuyên xuất hiện đồ đạc hỏng, từ bóng đèn cháy đến vòi nước rò rỉ… Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là dấu hiệu mất cân bằng năng lượng trong phong thủy.

Đặc biệt khi tình trạng này xuất hiện thường xuyên ở khu vực cửa chính, phòng khách, nhà bếp – những nơi liên quan trực tiếp đến tài khí càng cần lưu ý.

4. Cây xanh trong nhà liên tục héo úa

Cây xanh là biểu tượng của sự sống và sinh trưởng. Nếu cây xanh trồng thường xuyên vàng lá, chết dần dù vẫn chăm sóc, rất có thể môi trường sống đang thiếu sinh khí. Ngược lại, không gian thoáng đãng, đủ ánh sáng thường giúp cây phát triển tốt và mang lại năng lượng tích cực.

Cây xanh trong nhà thường hay héo úa dù chăm sóc tốt thì cần xem lại phong thủy nhà. Ảnh TL

Khi sống trong không gian thiếu cân bằng, con người dễ bị ảnh hưởng tâm lý. Ánh sáng kém, mùi ẩm, bố cục chật chội… có thể khiến các thành viên dễ căng thẳng, mâu thuẫn nhiều hơn bình thường – một biểu hiện phổ biến của nhà có phong thủy xấu.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, khi nhận thấy các dấu hiệu không tốt, gia chủ không nên quá hoang mang. Điều quan trọng là duy trì không gian sống gọn gàng, sạch sẽ, giúp khí lưu thông tốt hơn. Khi nhà cửa được chăm sóc đúng cách, năng lượng tích cực sẽ dần quay trở lại.

Cách hóa giải đơn giản nhà 'lỗi phong thủy'

Theo chuyên gia phong thủy, với ngôi nhà thiếu sáng, sau khi xem phong thủy ngôi nhà hãy tăng ánh sáng tự nhiên bằng cách làm thông thoáng nhà ở, tăng thông gió, bổ sung cửa sổ hoặc trồng thêm cây xanh. Bên cạnh đó cần tẩy uế, xông nhà với trầm, các nguyên liệu giúp thanh tẩy âm khí như bồ kết, bột hoàng đàn...

Nếu nguồn ánh sáng tự nhiên yếu, nhà bị che lấp hãy tăng cường hệ thống chiếu sáng. Với những vị trí u ám, tối tăm, nhiều uế khí, cần lắp thêm đèn và duy trì chiếu sáng thường xuyên để tăng dương khí. Màu sơn tường nên chọn sáng màu sẽ giúp nhà ở nâng cao sinh khí, thêm ấm áp.

Khu bếp có thể hóa giải phần âm khí bằng cách thường xuyên nấu nướng, duy trì lửa bếp nướng sẽ giúp tiêu tán bớt âm khí trong nhà. Phòng khách có thể sử dụng các vật trang trí màu đỏ như đèn lồng, tranh thêu… vì màu đỏ thuộc hành Hỏa, có khả năng làm suy giảm âm khí.

Nếu âm khí trong nhà xuất phát từ môi trường bên ngoài như bãi rác, nghĩa trang, kiến trúc xung quanh... có thể dùng gương bát quái lồi, treo hướng về các vị trí đó để hóa giải sát khí. Ngoài ra, có thể đặt kỳ lân phong thủy trong phòng khách hoặc đặt la bàn phong thủy ở vị trí cao, đúng phương vị để cân bằng hai luồng khí âm – dương.

Chuyên gia phong thủy cũng khuyên, bản thân mỗi người cần biết hóa giải năng lượng âm cho bản thân. Khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như bứt rứt, khó chịu, sức khỏe suy giảm, có thể thực hành các phương pháp thiền, nâng cao thể trạng cải thiện trạng thái tinh thần. Điều này cũng dần góp phần giúp bạn cải thiện ‘lỗi phong thủy’ của ngôi nhà.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

