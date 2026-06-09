5 tuyệt chiêu rã đông thực phẩm siêu tốc bằng nồi chiên không dầu cho người bận rộn
GĐXH - Nồi chiên không dầu không chỉ chiên, nướng thực phẩm mà còn có khả năng rã đông thực phẩm một cách nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả.
Xả đông
Đối với các loại thực phẩm đựng trong túi nilon bạn nên để ở nhiệt độ phòng trong khoảng 15-30 phút, giúp thực phẩm nguội và mềm hơn, tách biệt ra khỏi lớp nilon để tránh tình trạng thực phẩm còn dính lại 1 phần của túi nilon.
Còn đối với thực phẩm đóng hộp/khay thực phẩm bạn chỉ cần để ở nhiệt độ phòng khoảng 5-10 phút.
Tuyệt đối không được để nguyên khay nhựa hoặc túi nilon đựng thực phẩm trực tiếp vào trong nồi chiên không dầu. Khi nhiệt độ trong nồi chiên tăng lên, nhựa và nilon sẽ nóng chảy tạo ra các chất độc hại gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ.
Đặt thực phẩm rã đông vào nồi chiên không dầu
Cách 1: Cho thực phẩm vào trong bát/đĩa rồi mới đặt lên vỉ chiên: Việc này giúp thực phẩm tránh tiếp xúc trực tiếp với bề mặt của nồi chiên, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và cũng dễ dàng vệ sinh nồi.
Lưu ý: Bạn nên sử dụng bát/đĩa làm từ kim loại như nhôm hoặc inox, tránh sử dụng các đồ dùng làm từ gỗ, nhựa, xốp và giấy vì khả năng chịu nhiệt của những chất liệu này kém nên trong quá trình rã đông nhiệt độ tăng cao những vật dụng có thể nứt gãy, biến dạng thậm chí gây cháy nổ.
Cách 2: Đặt trực tiếp thực phẩm lên vỉ chiên: Nếu không có đĩa hoặc chén kim loại, bạn có thể đặt thực phẩm trực tiếp lên vỉ chiên, tuy nhiên khi nấu xong bạn sẽ phải vệ sinh nồi bởi trong quá trình nồi chiên không dầu rã đông, nước từ thực phẩm có thể chảy xuống khay hứng dầu.
Chỉnh nhiệt độ và thời gian rã đông
Cho thực phẩm vào vỉ chiên xong, bạn hãy đóng nồi chiên không dầu lại và tiến hành điều chỉnh thời gian và nhiệt độ để bắt đầu quá trình rã đông.
Đối với nồi chiên chuyên dụng có sẵn chế độ "Đồ đông lạnh" thì bạn chỉ cần chọn chế độ có sẵn của nồi.
Còn đối với nồi chiên không dầu bình thường, bạn nên cài ở mức nhiệt thấp nhất là (thường là 80 độ C) trong vòng 3-5 phút.
Nếu bạn cài ở mức nhiệt cao hơn sẽ làm chín thực phẩm, ảnh hưởng đến hương vị và chất lượng món ăn khi nấu.
Với mức chỉnh nhiệt độ và thời gian này này, bạn có thể áp dụng rã đông bánh mì bằng nồi chiên không dầu và rã đông cá bằng nồi chiên không dầu hiệu quả.
Lưu ý: Rã đông bằng nồi chiên không dầu bao nhiêu phút sẽ phụ thuộc vào mỗi loại thực phẩm.
Kiểm tra thực phẩm
Khi đèn của nồi chiên không dầu tắt là lúc thời gian kết thúc, bạn hãy mở khay chiên ra kiểm tra xem thực phẩm đã mềm chưa. Nếu vẫn trong tình trạng đông đá thì lật mặt thực phẩm và rã đông tiếp khoảng 3-5 phút.
Chế biến thực phẩm
Sau khi thực phẩm đã rã đông hoàn toàn, bạn cần chế biến ngay lập tức. Nếu bạn không chế biến ngay mà bỏ lại vào tủ lạnh, có thể gây ra biến đổi màu, hương vị từ đó làm giảm chất dinh dưỡng và độ tươi ngon có trong thực phẩm.
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