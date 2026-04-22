4 loại cây đặt phòng khách dễ trồng vừa đẹp hiện đại, vừa hút tài lộc ai cũng nên có
GĐXH – 4 loại cây dưới đây vừa đẹp, dễ chăm, vừa mang ý nghĩa phong thủy tích cực, phù hợp với nhiều không gian phòng khách hiện đại.
Không chỉ là vật trang trí, cây xanh trong phòng khách còn đóng vai trò như "bộ lọc năng lượng", giúp không gian sống trở nên hài hòa, dễ chịu và thu hút vượng khí.
Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, đặt cây xanh trong nhà cũng sẽ có tác dụng lớn trong việc bồi dưỡng phong thủy gia đình. Con người có khỏe mạnh, minh mẫn, phong thủy gia đình có tốt mới có thể giúp người ta làm ra của cải và thành công. Việc lựa chọn đúng loại cây không chỉ nâng tầm thẩm mỹ mà còn góp phần cải thiện phong thủy, mang lại cảm giác thư thái và may mắn cho gia chủ.
Cây cảnh phong thủy bình vôi mang tài lộc vào nhà cho không gian sống thêm sinh động
Cây cảnh bình vôi gây ấn tượng bởi phần thân phình độc đáo và những tán lá tròn nhỏ, xanh mướt, buông rủ tự nhiên như một "thác lá". Không chỉ có giá trị thẩm mỹ cao, trong phong thủy cây này còn mang đến may mắn cho gia chủ.
Cây biểu tượng cho tài lộc (lá tròn như đồng xu), bình an xua tà khí và giúp cho gia chủ có được vượng khí.
Điểm cộng lớn là cây rất dễ chăm, chịu được cả ánh sáng mạnh lẫn môi trường thiếu sáng, phù hợp với nhiều vị trí trong phòng khách.
Cây phong nghệ thuật, kích hoạt năng lượng tích cực
Cây phong mang dáng vẻ mềm mại, thanh thoát với những chiếc lá như bàn tay xòe nhẹ. Đặc biệt, màu sắc lá của cây phong lại thay đổi theo mùa, tạo nên hiệu ứng thị giác rất "đắt giá" cho không gian sống. Nó có màu xanh nhạt vào mùa xuân rực rỡ, xanh đậm vào mùa hè và chuyển sang màu cam hoặc đậm vào mùa thu.
Trong phong thủy, cây phong tượng trưng cho may mắn và tài vận, tình yêu và hạnh phúc bền lâu, nguồn năng lượng tích cực. Cây rất hợp với những người mệnh Hỏa – Thổ.
Cây phong cũng thuộc cây dễ trồng, thích hợp đặt ở nơi có ánh sáng tán xạ, thoáng khí, nhiệt độ lý tưởng từ 15–26°C.
Cây cảnh tre lúa
Tre lúa mang vẻ đẹp tối giản nhưng đầy tinh tế, rất phù hợp với phong cách nội thất hiện đại, sang trọng.
Trong phong thủy, tre lúa là cây tốt lành tượng trưng mang lại hòa bình. Tre cũng là loài cây cảnh tượng trưng cho tài lộc, danh dự, sự kiên cường, vững vàng trước thử thách.
Đây là loại cây dễ sống, có thể phát triển trong môi trường ít nắng, tuy nhiên cần đảm bảo độ ẩm và sự thông thoáng. Không nên đặt cây cảnh này dưới điều hòa vào mùa hè.
Cây cảnh ngũ gia bì
Ngũ gia bì là cây cảnh tốt lành, có lá rất xanh tươi quanh năm, dáng cây sang trọng, cành lá sum suê.
Trong quan niệm phong thủy, cây mang ý nghĩa thu hút tài lộc, vượng khí, sự nghiệp hanh thông.
Ưu điểm lớn là cực kỳ dễ chăm sóc: chỉ cần tưới nước định kỳ, đặt nơi có ánh sáng nhẹ và thông gió tốt. Cây cảnh này là sự lựa chọn lý tưởng cho những người lười biếng.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
