Kiện em trai để đòi tài sản thừa kế, chị gái tiết lộ bí mật khiến cả dòng họ bàng hoàng

Tranh chấp thừa kế hơn 11 tỷ đồng

Một vụ tranh chấp tài sản thừa kế xảy ra tại Thiên Tân (Trung Quốc) vào tháng 7/2025 đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận bởi diễn biến đầy bất ngờ.

Theo đó, từ năm 2007, ông Tôn đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng căn nhà cùng sổ tiết kiệm trị giá khoảng 3 triệu NDT (hơn 11 tỷ đồng) cho con trai là Tôn Đệ.

Trước khi qua đời, ông cũng để lại lời nhắn mong con trai dành cho chị gái Tôn Kiệt một khoản tiền phù hợp để bù đắp và giữ gìn tình cảm anh chị em.

Tuy nhiên, sau khi người cha mất, Tôn Kiệt không đồng tình với cách phân chia này.

Bà cho rằng căn nhà và khoản tiền tiết kiệm là tài sản chung của cha mẹ, trong khi hợp đồng chuyển nhượng chỉ có chữ ký của người cha mà không có sự đồng ý của mẹ. Từ đó, hai chị em phát sinh tranh chấp và vụ việc được đưa ra tòa án.

Dù bí mật gia đình được công khai, tòa án xác định tình tiết này không làm thay đổi bản chất vụ việc. Theo quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc, con nuôi và con ruột có quyền thừa kế ngang nhau. Ảnh minh họa

Bí mật hơn nửa thế kỷ được tiết lộ ngay tại phiên tòa

Diễn biến bất ngờ xảy ra khi Tôn Kiệt xuất trình sổ hộ khẩu, cho thấy em trai Tôn Đệ cũng là con nuôi của gia đình.

Thông tin này khiến chính Tôn Đệ cùng nhiều người thân vô cùng sửng sốt vì suốt hơn 50 năm, mọi người đều tin ông là con ruột của bố mẹ.

Theo lời người chị, bà chỉ mới phát hiện sự thật trong thời gian gần đây. Trước đó, cha mẹ luôn giữ kín bí mật và chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai về thân thế của người em.

Con nuôi vẫn có quyền thừa kế như con ruột

Dù bí mật gia đình được công khai, tòa án xác định tình tiết này không làm thay đổi bản chất vụ việc.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc, con nuôi và con ruột có quyền thừa kế ngang nhau. Vì vậy, việc Tôn Đệ là con nuôi không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của ông.

Bên cạnh đó, tòa cũng xác định việc chuyển nhượng tài sản đã được hoàn tất khi người cha còn minh mẫn và khỏe mạnh.

Do đó, căn nhà và khoản tiền tiết kiệm không còn được xem là di sản thừa kế để chia sau khi ông qua đời.

Người em chăm sóc cha mẹ suốt nhiều năm

Trong quá trình giải quyết vụ án, tòa ghi nhận Tôn Đệ là người trực tiếp chăm sóc cha mẹ trong suốt khoảng 30 năm.

Trong khi đó, Tôn Kiệt thừa nhận đã cắt đứt liên lạc với gia đình từ những năm 1990 vì mâu thuẫn cá nhân và gần như không thực hiện nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ trong thời gian dài.

Sau quá trình hòa giải, hai bên đạt được thỏa thuận. Người em tiếp tục sở hữu căn nhà và các tài sản đã được chuyển nhượng, còn người chị nhận khoản tiền mặt 550.000 NDT, tương đương khoảng 2 tỷ đồng.

Cộng đồng mạng tranh cãi

Sau khi vụ việc được chia sẻ, nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho biết họ bất ngờ trước những tình tiết giống như trong phim.

Không ít ý kiến cho rằng việc người chị nhiều năm không chăm sóc cha mẹ nhưng vẫn yêu cầu chia tài sản thừa kế là điều khó chấp nhận.

Ngược lại, cũng có nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với Tôn Đệ khi phải biết sự thật về thân thế của mình ngay tại phiên tòa, coi đây là cú sốc tinh thần khó có thể nguôi ngoai dù quyền lợi tài sản cuối cùng vẫn được bảo đảm.

Vợ tôi được thừa kế 3 căn nhà nhưng nỡ để em chồng thuê phòng trọ lụp xụp Thương em trai phải ở nhà thuê, tôi mấy lần bàn với vợ nhượng lại một trong 3 căn nhà mà vợ được thừa kế với giá hữu nghị, hoặc cho em ở, nhưng cô ấy ích kỷ từ chối.

Theo Toutiao