EQ cao không chỉ biết nói hay, mà còn biết lùi đúng 3 lần này trong cuộc đời

Người EQ cao biết lùi để giữ thể diện cho người khác

Một trong những đặc điểm dễ nhận thấy ở người EQ cao là luôn cân nhắc cảm xúc của người đối diện trước khi nói hoặc hành động.

Nhà văn Trung Quốc Phùng Kế Tài từng kể về một trải nghiệm khi tiếp bạn tại nhà. Trong lúc người lớn trò chuyện, cậu con trai của người bạn liên tục nhảy nhót trên giường. Nếu trực tiếp quở trách đứa trẻ, người cha hẳn sẽ rất ngượng ngùng.

Thay vì phê bình, ông chỉ mỉm cười và nói đầy hài hước: "Đưa cậu bé trở lại mặt đất thôi, hôm nay bay cao quá rồi."

Người bạn lập tức hiểu ý và nhẹ nhàng nhắc nhở con. Không ai cảm thấy khó xử, bầu không khí vẫn vui vẻ như trước.

Đây chính là cách ứng xử thường thấy ở người EQ cao. Họ không cố chứng minh mình đúng hay khiến người khác mất mặt trước đám đông. Đôi khi chỉ cần thay đổi cách diễn đạt, mọi vấn đề đều có thể được giải quyết nhẹ nhàng.

Có câu nói: "Trí tuệ cảm xúc không chỉ nằm ở sự khéo léo mà còn thể hiện qua sự khiêm nhường, bao dung và biết chừng mực."

Người sở hữu EQ cao luôn hiểu rằng, giữ thể diện cho người khác cũng chính là giữ gìn mối quan hệ cho chính mình.

Người EQ cao hiểu rằng, những lợi ích nhỏ trước mắt không thể sánh bằng sự tin tưởng và thiện cảm mà họ tạo dựng trong các mối quan hệ lâu dài. Ảnh minh họa

Người EQ cao biết lùi để tạo lợi ích cho cả hai bên

Trong một thí nghiệm của các nhà tâm lý học Mỹ, mỗi cặp sinh viên được yêu cầu viết ra một con số mà không trao đổi với nhau.

Nếu tổng hai con số nhỏ hơn hoặc bằng 100, cả hai sẽ nhận được số tiền tương ứng. Ngược lại, nếu tổng vượt quá 100, cả hai đều phải mất tiền.

Điều thú vị là phần lớn các cặp đều chọn những con số lớn với hy vọng mình sẽ nhận được nhiều hơn. Kết quả cuối cùng là tất cả đều thua vì không ai chịu nhường ai.

Thí nghiệm cho thấy con người thường ưu tiên lợi ích cá nhân thay vì hợp tác để cùng có lợi.

Trong khi đó, người EQ cao lại có tư duy khác. Họ sẵn sàng lùi một bước nếu điều đó giúp cả hai phía đều đạt được kết quả tốt hơn. Đó không phải là sự thiệt thòi mà là tầm nhìn dài hạn.

Doanh nhân nổi tiếng Trung Quốc Mã Vệ Đô là ví dụ điển hình.

Có lần, một người mới bước chân vào lĩnh vực sưu tầm cổ vật muốn bán bộ sưu tập của mình. Vì thiếu kinh nghiệm, anh liên tục bị trả giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực.

Mã Vệ Đô quyết định mua đúng mức giá hợp lý. Nhiều người cho rằng ông quá cả tin, nhưng ông chỉ bình thản nói rằng ai cũng từng có giai đoạn khởi đầu, không nên lợi dụng sự non nớt của người khác để kiếm lời.

Chính cách cư xử ấy giúp ông xây dựng uy tín và nhận được sự tôn trọng trong giới kinh doanh.

Người EQ cao hiểu rằng, những lợi ích nhỏ trước mắt không thể sánh bằng sự tin tưởng và thiện cảm mà họ tạo dựng trong các mối quan hệ lâu dài.

Người EQ cao biết lùi để cho người khác một cơ hội

Đôi khi, điều đáng quý nhất không phải là giúp đỡ người khác bao nhiêu, mà là giúp họ vẫn giữ được lòng tự trọng.

Nhà văn Lưu Đình Hương từng chia sẻ câu chuyện về Triển Tường – một chủ nhà tại Hàng Châu.

Người thuê nhà của anh là Quách Cường gặp khó khăn vì quán ăn phải đóng cửa. Suốt nhiều tháng, gia đình không đủ khả năng trả tiền thuê nhà. Ban đầu, Triển Tường dự định yêu cầu họ chuyển đi.

Nhưng khi nhìn thấy ba đứa trẻ trong gia đình, anh đổi ý.

Thay vì miễn tiền thuê một cách trực tiếp khiến người thuê cảm thấy mang ơn hay xấu hổ, Triển Tường mời hai vợ chồng đến làm việc tại viện dưỡng lão do mình quản lý vì đang thiếu nhân sự. Tiền lương của họ được dùng để bù vào khoản tiền thuê nhà còn thiếu.

Cách giúp đỡ ấy vừa giải quyết khó khăn trước mắt, vừa giúp người nhận giữ được sự tự trọng.

Sau này, viện dưỡng lão của Triển Tường ngày càng phát triển, còn gia đình Quách Cường cũng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đó là minh chứng rõ ràng cho thấy người EQ cao luôn biết để lại cho người khác một lối đi, bởi họ hiểu rằng lòng tốt đi cùng sự tinh tế mới có sức mạnh lâu bền.

EQ cao không phải là nhún nhường, mà là trí tuệ trong cách đối nhân xử thế

Nhiều người cho rằng lùi bước đồng nghĩa với yếu thế. Thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Người EQ cao biết khi nào nên lên tiếng và khi nào nên im lặng. Họ biết nhường để giữ hòa khí, biết cảm thông để xây dựng niềm tin và biết cho người khác cơ hội để cùng phát triển.

Cuộc sống càng trải qua nhiều va chạm, con người càng nhận ra rằng chiến thắng trong một cuộc tranh cãi không quan trọng bằng việc giữ được những mối quan hệ tốt đẹp.

Biết lùi đúng lúc không phải là mất đi điều gì, mà chính là biểu hiện của sự trưởng thành, bản lĩnh và EQ cao – phẩm chất giúp một người được yêu mến, tôn trọng và thành công bền vững trong cuộc sống.