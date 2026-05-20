Vợ tôi được thừa kế 3 căn nhà nhưng nỡ để em chồng thuê phòng trọ lụp xụp

Thứ tư, 08:28 20/05/2026 | Gia đình

Thương em trai phải ở nhà thuê, tôi mấy lần bàn với vợ nhượng lại một trong 3 căn nhà mà vợ được thừa kế với giá hữu nghị, hoặc cho em ở, nhưng cô ấy ích kỷ từ chối.

Tôi năm nay 42 tuổi, đã kết hôn hơn 14 năm. Vợ tôi là người phụ nữ bên ngoài nhìn vào ai cũng khen là hiền lành, đảm đang, biết vun vén. 

Quả thực, hơn chục năm chung sống, cô ấy chưa từng làm điều gì khiến gia đình nhỏ của chúng tôi lục đục lớn. 

Nhưng có một chuyện âm ỉ trong lòng tôi mấy năm nay, càng ngày tôi càng cảm thấy khó chấp nhận: Vợ tôi được thừa kế 3 căn nhà đắt giá từ bố đẻ, nhưng lại không chịu chia sẻ gì với gia đình chồng, đặc biệt là em trai tôi - người đang phải sống trong căn phòng trọ chật hẹp, lụp xụp.

Tôi xuất thân trong một gia đình bình thường. Bố mẹ buôn bán nhỏ, hai anh em tôi từ nhỏ đã quen với cảnh thiếu thốn. 

Tôi là con cả, lập gia đình trước, đi làm rồi cũng ra riêng. Em trai kém tôi 5 tuổi, sức khỏe không tốt, công việc cũng bấp bênh nên đến nay vẫn chưa mua nổi chỗ ở tử tế. 

Nó phải thuê một căn hộ chung cư kiểu cũ xấu xí, diện tích nhỏ, nội thất sơ sài. Mỗi lần sang chơi, nhìn cảnh em mình sống như thế, lòng tôi không khỏi xót xa.

Trong khi đó, vợ tôi lại thuộc diện “con nhà giàu ngầm”. Lúc mới cưới, tôi cũng không ngờ bên ngoại dư dả đến vậy. 

Bố mẹ vợ làm ăn phát đạt, đầu tư sớm vào bất động sản. Sau khi họ ly hôn và chia tài sản, hai ông bà đều nắm giữ nhiều nhà đất. 

Bố vợ mất, vợ tôi được thừa kế hẳn 3 căn nhà ở Hà Nội, căn tệ nhất bây giờ cũng có giá mười mấy tỷ đồng. Hiện tại, cô ấy đang cho thuê cả ba căn, thu nhập hàng tháng từ đó gấp mấy lần lương của tôi.

Xót em sống khổ so với anh chị, tôi đã nhiều lần nói chuyện với vợ, gợi ý cô ấy nhượng lại cho em một căn với giá hữu nghị, cho trả góp dần dần, căn nhỏ nhất, giá trị thấp nhất cũng được. 

“Nhà mình dư giả như thế, trong khi thằng T. (em trai tôi) đang khổ sở, mình làm anh chị sao có thể hưởng phúc một mình. Dù sao với hai căn còn lại, vợ chồng mình cũng sống sung túc cả đời, đủ cho hai đứa con sau này có chỗ ở", tôi bàn, nghĩ rằng điều này hợp tình hợp lý, vợ hẳn sẽ đồng ý vì cô ấy là người phụ nữ rất hiểu chuyện.

Tôi không ngờ vợ lại từ chối. Cô ấy bảo em trai tôi cần tự lập, chú ấy còn trẻ, còn thời gian phấn đấu và rồi sẽ mua được nhà, rằng bao nhiêu thanh niên thậm chí còn không được như chú ấy, rằng mức sống như em tôi cũng là trung bình chứ không phải là khổ nên không cần anh chị giúp... 

Khi tôi cố thuyết phục, vợ nói thẳng: “Đó là tài sản bố để lại cho em, anh không nên can thiệp về cách em sử dụng. Anh em kiến giả nhất phận, mỗi người đều có phúc phận riêng, chẳng lẽ em phải lo hết cho người nhà của anh?”.

Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi luôn quan niệm, phụ nữ khi lấy chồng thì phải coi gia đình chồng như gia đình mình, phải sống vị tha, san sẻ. 

Bản thân tôi từ khi về làm rể chưa bao giờ so đo với nhà ngoại. Ngày giỗ bố vợ, tôi luôn có mặt, lo liệu chu đáo, thứ gì cũng tốt nhất, không bao giờ tiếc. Tết nhất, tôi luôn biếu tiền cho mẹ vợ, khi bà cần giúp đỡ thì tôi luôn có mặt.

Thế mà vợ tôi, được hưởng phúc phần từ cha mẹ đẻ, lại chẳng hề nghĩ đến gia đình chồng.

Tôi nhớ có lần em trai tôi đánh bạo xin thuê một trong 3 căn nhà của vợ để tiện đi làm ở chỗ mới hơn, chỗ đang ở quá xa và quá nhỏ, hơn nữa chủ trọ hay xử ép. Vậy mà vợ tôi từ chối thẳng thừng, bảo nhà đang cho thuê theo hợp đồng dài hạn nên không thể lấy lại. Tôi quá hiểu là vợ không muốn chịu thiệt vì biết rõ em chồng không thể trả theo giá thị trường.

Hôm ấy khi em trai về, tôi thuyết phục vợ cứ cho chú ấy ở một căn, đừng lấy tiền của em, tôi sẽ cố gắng làm thêm nhiều hơn để kiếm thu nhập bù vào chỗ đó, nhưng vợ vẫn từ chối và tỏ ý không muốn bàn thêm. Tôi thấy mất mặt với em và người thân của mình vô cùng.

Tôi nhận ra vợ mình sống quá ích kỷ. Cô ấy giỏi tính toán, nhưng không biết nghĩ cho chồng và nhà chồng. Nhiều lần tôi nói: “Em thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh xem. Nếu sau này con trai mình lấy vợ, mà con dâu cũng sống với nó kiểu như em đang sống với anh, em có chịu nổi không?”. Vợ chỉ cười nhạt, không trả lời.

Chắc sẽ có người nói tôi tham lam, rằng đó là tài sản riêng của vợ, không nên đụng đến. Nhưng tôi nghĩ khác, của chồng công vợ, đã sống chung thì phải biết chia sẻ. Hơn nữa, đạo lý xưa nay vẫn dạy, con dâu thì phải biết lo cho nhà chồng, coi bố mẹ chồng, anh em chồng như ruột thịt. Vậy mà vợ tôi gần 15 năm sống cùng gia đình tôi vẫn giữ khoảng cách rạch ròi như thể người ngoài.

Tôi không phủ nhận, cô ấy chăm sóc gia đình nhỏ của chúng tôi chu đáo, con cái học hành đủ đầy. Nhưng tôi lại thất vọng vì cô ấy không hề có lòng với anh em nhà chồng.

Bây giờ, mỗi khi nhìn em trai tôi lọ mọ trong căn phòng trọ cũ kỹ, tôi lại thấy chua chát. Nó là em ruột của tôi - người thân nhất của cô ấy, vậy mà cô ấy coi như người dưng. Nếu đổi lại là em gái vợ khổ sở, tôi chắc chắn cô ấy đã sẵn sàng giúp đỡ ngay. Chính sự phân biệt ấy làm tôi thấy bị coi thường.

Đến giờ, tôi vẫn chưa biết phải làm gì để thay đổi suy nghĩ của vợ. Tôi không muốn gia đình đổ vỡ, cũng không muốn em trai khổ mãi. Nhưng sự thất vọng trong lòng tôi ngày một lớn, và tôi sợ một ngày nào đó, nó sẽ trở thành vết nứt không thể hàn gắn giữa chúng tôi.

