Kịp thời ngăn chặn 2 nhóm dùng hung khí chuẩn bị hỗn chiến

Công an thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân đang phối hợp với Công an xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận tiến hành lập hồ sơ theo dõi, răn đe, giáo dục pháp luật với 2 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí nguy hiểm chuẩn bị gây hỗn chiến, xảy ra trên địa bàn thị trấn Tân Nghĩa.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị trấn Tân Nghĩa xác định được thông tin trên mạng xã hội facebook đang có 2 nhóm thanh, thiếu niên của thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam nhiều lần “hẹn” để đánh nhau.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc đa số đều là trẻ vị thành niên. Ảnh: CABT

Công an thị trấn Tân Nghĩa đã tiến hành xác minh, phối hợp với Công an xã Tân Lập tổ chức lực lượng tuần tra an ninh trật tự trên dọc tuyến đường trên địa bàn, nhằm kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh, thiếu niên nói trên.

Quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện nhóm khoảng 7 thanh, thiếu niên có biểu hiện nghi vấn đang tụ tập tại quán cà phê trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, nên đưa các đối tượng về trụ sở công an để làm việc.

Cùng thời gian trên, Công an xã Tân Lập đã tiến hành làm việc với 6 thanh thiếu niên cư trú trên địa bàn xã Tân Lập về hành vi tụ tập, chuẩn bị đánh nhau với nhóm thanh thiếu niên tại thị trấn Tân Nghĩa.

Hung khí các đối tượng chuẩn bị để đánh nhau bị công an thị trấn thu giữ. Ảnh: CABT

Tại cơ quan công an, các nhóm đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội Facebook, nên đã lôi kéo, rủ rê nhiều thanh thiếu niên khác chuẩn bị hung khí, hẹn gặp nhau vào khuya ngày 8/6 để đánh nhau tại khu vực nghĩa trang thuộc khu phố 6, thị trấn Tân Nghĩa.

Khi chuẩn bị tụ tập thì bị các tổ công tác phát hiện đưa về trụ sở công an để làm việc. Cả 2 nhóm đều chưa đủ 18 tuổi, cá biệt có một số trường hợp hiện đang là học sinh vừa kết thúc năm học, nghỉ hè.