Làm gì để hạn chế ảnh hưởng của mùi hoa sữa? Những người này cần lưu ý

Mùi hoa sữa có độc không?

Hoa sữa là loài hoa có vẻ đẹp đặc trưng, mọc thành từng chùm và tỏa hương thơm. Cây thường nở hoa đồng loạt nên mùi hương có thể trở nên nồng nàn, khiến nhiều người băn khoăn liệu mùi hoa sữa có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không.

Cây hoa sữa (Alstonia scholaris) còn được sử dụng trong y học cổ truyền. Bộ phận thường được dùng làm thuốc là vỏ cây, sau khi thu hái sẽ được phơi hoặc sấy khô để bảo quản. Vỏ cây chứa một số hợp chất sinh học, trong khi hoa có các thành phần tinh dầu tạo nên mùi hương đặc trưng.

Ảnh minh họa.

Theo hệ thống nhà thuốc Long Châu,, Một số tài liệu y học cổ truyền đề cập đến việc sử dụng vỏ cây hoa sữa trong các bài thuốc. Tuy nhiên, công dụng được ghi nhận trong tài liệu truyền thống không đồng nghĩa với hiệu quả điều trị đã được chứng minh đầy đủ bằng nghiên cứu lâm sàng. Người dân không nên tự ý sử dụng vỏ cây hoặc các bộ phận của cây để chữa bệnh khi chưa có hướng dẫn của người có chuyên môn.

Vậy mùi hoa sữa có độc không? Hiện chưa có đủ bằng chứng để khẳng định mùi hoa sữa trong môi trường thông thường là chất độc gây ngộ độc hoặc trực tiếp dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng ở tất cả mọi người. Tuy nhiên, mùi hương quá nồng có thể khiến một số người nhạy cảm cảm thấy đau đầu, buồn nôn hoặc khó chịu.

Cần phân biệt tác động của mùi hương với phản ứng dị ứng do phấn hoa. Mùi hương mạnh có thể gây khó chịu ở người nhạy cảm, trong khi phấn hoa có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch ở những người có cơ địa dị ứng. Vì vậy, không nên đánh đồng mọi trường hợp đau đầu, chóng mặt khi ngửi mùi hoa sữa với tình trạng dị ứng hoặc ngộ độc.

Tác hại của mùi hoa sữa: Những biểu hiện cần lưu ý

Vào mùa hoa sữa nở rộ, mùi hương từ những hàng cây có thể lan tỏa trong không khí, đặc biệt tại các tuyến phố có mật độ cây trồng dày. Với người nhạy cảm với mùi mạnh, việc tiếp xúc có thể gây cảm giác ngột ngạt, đau đầu, buồn nôn hoặc mệt mỏi.

Một số người cũng có thể xuất hiện các triệu chứng như hắt hơi, ngứa mũi, ngứa mắt, chảy nước mắt khi tiếp xúc với phấn hoa hoặc các yếu tố gây dị ứng trong môi trường. Tuy nhiên, những biểu hiện này không đủ để xác định nguyên nhân là hoa sữa nếu chưa được đánh giá cụ thể.

Thông tin cho rằng thường xuyên ngửi mùi hoa sữa chắc chắn làm tăng nguy cơ viêm mũi dị ứng, viêm phế quản hoặc các bệnh hô hấp khác cần được xem xét thận trọng. Triệu chứng có thể liên quan đến nhiều yếu tố như phấn hoa, bụi, ô nhiễm không khí, bệnh nền hoặc độ nhạy cảm của từng người.

Do đó, nếu thường xuyên khó chịu khi tiếp xúc với mùi hoa sữa, người dân nên hạn chế tiếp xúc kéo dài, di chuyển đến nơi thông thoáng và theo dõi các triệu chứng. Nếu tình trạng lặp lại hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Ảnh minh họa.

Ai cần cẩn trọng với mùi hoa sữa?

Người mắc migraine nên chú ý nếu mùi nồng thường xuyên xuất hiện trước cơn đau đầu, nhất là khi kèm buồn nôn, sợ ánh sáng hoặc tiếng động. Người mắc hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cần lưu ý nếu tiếp xúc với mùi mạnh đi kèm ho, tức ngực, khò khè hoặc khó thở.

Người có tiền sử dị ứng nên theo dõi các biểu hiện như hắt hơi liên tục, ngứa mũi, ngứa mắt và chảy nước mắt. Tuy nhiên, có cơ địa dị ứng không đồng nghĩa chắc chắn dị ứng với hoa sữa.

Phụ nữ mang thai đôi khi thấy khó chịu với một số mùi, nhưng không nên mặc định khứu giác của mọi thai phụ đều nhạy hơn bình thường. Người cảm thấy nôn nao khi đi qua khu vực hoa sữa nở rộ nên chủ động tránh nguồn mùi. Hiện chưa có đủ cơ sở để khẳng định việc ngửi mùi hoa sữa thông thường gây hại cho thai nhi.

Cách hạn chế ảnh hưởng khi mùa hoa sữa nở

Người dân nếu cảm thấy đau đầu, buồn nôn hoặc khó chịu tại khu vực có mùi hoa sữa nồng, người dân nên di chuyển đến nơi thông thoáng và hạn chế tiếp xúc kéo dài. Nếu sống gần khu vực có nhiều cây hoa sữa, có thể đóng cửa sổ vào thời điểm mùi hương quá nồng, đồng thời giữ không gian trong nhà thông thoáng khi điều kiện bên ngoài phù hợp.

Người mắc hen phế quản hoặc COPD cần tuân thủ phác đồ điều trị, sử dụng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ và chú ý các yếu tố khiến triệu chứng nặng lên. Người có biểu hiện hắt hơi, ngứa mũi, ngứa mắt hoặc chảy nước mắt lặp lại khi tiếp xúc với phấn hoa nên đi khám để xác định nguyên nhân, không tự kết luận mình dị ứng hoa sữa chỉ dựa vào cảm giác khó chịu.

Nếu xuất hiện khó thở rõ rệt, khò khè tăng nhanh hoặc tức ngực nghiêm trọng, người bệnh cần được đánh giá y tế khẩn cấp.

Mùi hoa sữa là nét đặc trưng của mùa thu ở nhiều đô thị, nhưng mức độ cảm nhận và phản ứng của mỗi người không giống nhau. Thay vì quá lo lắng rằng mùi hoa sữa có độc, người dân nên chú ý phản ứng của cơ thể, hạn chế tiếp xúc khi thấy khó chịu và chủ động thăm khám nếu triệu chứng kéo dài hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe.