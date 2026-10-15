Người đàn ông 49 tuổi phát hiện lao phổi sau dấu hiệu khiến nhiều người lo lắng

Ho ra máu đỏ tươi, người đàn ông 49 tuổi phát hiện lao phổi

Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân L.Q. (49 tuổi, ngụ Vĩnh Long) trong tình trạng ho khạc ra máu.

Theo bệnh sử, khoảng 1 tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đau nhói ngực, ăn uống kém và sụt cân. Người bệnh đã đến phòng khám tư nhân thăm khám, điều trị nhưng tình trạng sức khỏe không cải thiện rõ rệt.

Đến ngày nhập viện, bệnh nhân bất ngờ ho khạc ra máu đỏ tươi khoảng 3-4 lần, lượng ít, kèm mệt mỏi và cảm giác nặng ngực. Lo lắng trước những biểu hiện bất thường, người nhà nhanh chóng đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long kiểm tra.

Ảnh: BVCC

Tại đây, các bác sĩ thăm khám, khai thác bệnh sử và chỉ định các cận lâm sàng cần thiết, trong đó có chụp X-quang phổi và nội soi phế quản nhằm tìm nguyên nhân ho ra máu, đồng thời đánh giá các bệnh lý hô hấp, bao gồm lao phổi.

Kết quả thăm khám ghi nhận bệnh nhân mắc lao phổi kèm viêm phổi. Người bệnh được nhập Khoa Nội Hô hấp, điều trị theo phác đồ với thuốc kháng lao, kháng sinh và thuốc cầm máu.

Bệnh nhân cải thiện sau điều trị lao phổi

Sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Sinh hiệu ổn định, người bệnh không ghi nhận ho ra máu thêm, ăn uống được và sức khỏe tiến triển tốt. Bệnh nhân dự kiến xuất viện trong thời gian tới, tiếp tục điều trị và theo dõi theo hướng dẫn của bác sĩ.

Theo BS.CKI. Thạch Hoàng Anh, ho ra máu là triệu chứng hô hấp cần được thăm khám sớm vì có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý như lao phổi, giãn phế quản, viêm phổi, thuyên tắc phổi và ung thư phổi.

Đặc biệt, ho ra máu với lượng nhiều hoặc ồ ạt có thể khiến người bệnh mất máu, tắc nghẽn đường thở, suy hô hấp, tụt huyết áp, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

BS.CKII. Nguyễn Kim Tưởng, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, nhấn mạnh việc chẩn đoán chính xác nguyên nhân ho ra máu ngay từ những dấu hiệu đầu tiên có vai trò quan trọng trong phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm như tràn máu màng phổi hoặc tắc nghẽn đường thở cấp tính.

Ho ra máu có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nguy hiểm

Ho ra máu không phải là biểu hiện chỉ gặp ở người mắc lao phổi mà có thể liên quan đến nhiều bệnh lý hô hấp khác nhau. Vì vậy, người bệnh không nên chủ quan, đặc biệt khi triệu chứng đi kèm mệt mỏi kéo dài, đau ngực, ăn uống kém hoặc sụt cân.

Khi xuất hiện tình trạng ho ra máu, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp. Nếu ho ra máu nhiều, ồ ạt hoặc kèm khó thở, cần được cấp cứu ngay để hạn chế nguy cơ tắc nghẽn đường thở và suy hô hấp.