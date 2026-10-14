Sau tuổi 50: 3 dấu hiệu cảnh báo đường huyết tăng và 4 nguyên tắc kiểm soát không nên bỏ qua

3 dấu hiệu cảnh báo tăng đường huyết không nên bỏ qua

Tăng đường huyết là tình trạng lượng glucose trong máu cao hơn mức bình thường. Nguyên nhân thường liên quan đến việc cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc các tế bào giảm đáp ứng với hormone này, khiến glucose khó đi từ máu vào tế bào để tạo năng lượng.

Theo thông tin Báo Thanh Niên dịch từ Healthline (Mỹ), có những biểu hiện tăng đường huyết dễ bị nhầm với tình trạng thiếu ngủ, căng thẳng hoặc làm việc quá sức. Trong đó, 3 dấu hiệu dưới đây cần được chú ý.

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Mệt mỏi kéo dài dù đã ngủ đủ giấc

Mệt mỏi có thể xuất phát từ thiếu ngủ, làm việc quá sức hoặc ít vận động. Tuy nhiên, nếu tình trạng uể oải xuất hiện thường xuyên, không cải thiện sau khi nghỉ ngơi và đi kèm những biểu hiện bất thường khác, người bệnh nên cân nhắc kiểm tra đường huyết.

Thường xuyên khát nước kèm mệt mỏi

Khát nước sau khi tập thể dục, làm việc ngoài trời hoặc ăn món mặn thường là phản ứng bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, nếu liên tục khát dù đã uống nước, đặc biệt khi đi kèm mệt mỏi và đi tiểu nhiều, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo đường huyết tăng cao.

Nhìn mờ, mỏi mắt bất thường

Mắt mỏi sau nhiều giờ sử dụng điện thoại, làm việc trước máy tính hoặc thiếu ngủ là tình trạng khá phổ biến. Tuy nhiên, nếu thị lực đột ngột thay đổi hoặc nhìn mờ kéo dài, đặc biệt khi đi kèm khát nước và mệt mỏi, người bệnh cần lưu ý khả năng đường huyết đang bất ổn.

Nên làm gì khi có dấu hiệu tăng đường huyết?

Theo khuyến nghị từ các chuyên gia Bệnh viện Đa khoa Medlatec, người nghi ngờ tăng đường huyết có thể sử dụng máy đo đường huyết tại nhà để theo dõi và ghi lại kết quả. Tuy nhiên, chỉ số đo tại nhà không thay thế cho việc thăm khám và xét nghiệm cần thiết để xác định tình trạng bệnh.

Nếu đường huyết thường xuyên cao hơn mục tiêu được bác sĩ hướng dẫn, người bệnh nên liên hệ cơ sở y tế để được đánh giá và điều chỉnh kế hoạch điều trị. Đặc biệt, khi xuất hiện nôn ói, đau bụng, thở nhanh hoặc sâu, hơi thở có mùi trái cây, lơ mơ hay rối loạn ý thức, cần đến cơ sở y tế cấp cứu vì đây có thể là dấu hiệu của biến chứng tăng đường huyết nghiêm trọng.

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Để kiểm soát đường huyết, người bệnh cần chú ý một số nguyên tắc:

Uống đủ nước: Bổ sung nước phù hợp giúp hạn chế mất nước. Người có bệnh lý tim, thận hoặc đang được chỉ định hạn chế dịch cần tuân thủ hướng dẫn riêng của bác sĩ.

Duy trì vận động phù hợp: Hoạt động thể lực thường xuyên có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, không nên cố tập khi đang mệt nhiều hoặc có dấu hiệu bất thường. Người nghi ngờ có ceton trong máu hoặc nước tiểu cần làm theo hướng dẫn y tế và tránh vận động khi được khuyến cáo không tập.

Điều chỉnh chế độ ăn: Ưu tiên rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, nguồn đạm phù hợp và hạn chế đồ uống có đường, thực phẩm nhiều đường bổ sung. Lượng tinh bột và khẩu phần nên được điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe và tư vấn chuyên môn.

Dùng thuốc đúng chỉ định: Không tự ý tăng, giảm liều hoặc ngừng thuốc điều trị đái tháo đường khi thấy đường huyết tăng hay giảm.

Theo dõi đường huyết định kỳ: Ghi lại kết quả đo theo hướng dẫn của bác sĩ, nhất là khi đang điều trị, có biểu hiện bất thường hoặc mắc bệnh cấp tính.

Cách phòng ngừa tăng đường huyết và hạn chế biến chứng

Theo khuyến nghị từ Hệ thống Tiêm chủng Long Châu, chủ động quản lý bệnh đái tháo đường và duy trì lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết. Người bệnh nên xây dựng chế độ ăn cân đối, dùng thuốc đúng hướng dẫn và tái khám theo lịch hẹn.

Bên cạnh đó, cần duy trì cân nặng hợp lý; nếu thừa cân hoặc béo phì, có thể trao đổi với bác sĩ về mục tiêu giảm cân phù hợp. Việc hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá và tăng cường hoạt động thể lực vừa sức cũng góp phần cải thiện sức khỏe chuyển hóa, giảm nguy cơ biến chứng tim mạch.

Người mắc đái tháo đường nên theo dõi đường huyết theo kế hoạch cá nhân hóa thay vì áp dụng một tần suất đo giống nhau cho tất cả mọi người. Tùy loại bệnh, thuốc đang sử dụng và mức độ ổn định của đường huyết, bác sĩ sẽ hướng dẫn thời điểm và số lần kiểm tra phù hợp.

Cần lưu ý, mệt mỏi, khát nước hay nhìn mờ không chỉ xuất hiện ở người tăng đường huyết mà còn có thể liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe khác. Khi các dấu hiệu kéo dài, tái diễn hoặc đi kèm biểu hiện bất thường, người bệnh nên đi khám để được xác định nguyên nhân và xử trí kịp thời.