Bụng to dần, sụt cân bất thường, người đàn ông 43 tuổi phát hiện khối u thận nặng 2 kg

Bụng to lên bất thường, phát hiện khối u thận chiếm phần lớn ổ bụng

Bụng ngày càng to nhưng cân nặng lại giảm là những thay đổi khiến người đàn ông 43 tuổi đi khám. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng cho thấy một khối u lớn xuất phát từ thận phải, kích thước khoảng 10 × 18 × 20 cm.

Trao đổi với PV, BSNT Nguyễn Thế Anh, Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an cho biết, khối u trong bụng bệnh nhân đã chiếm phần lớn không gian ổ bụng, đẩy các cơ quan nội tạng sang trái và làm thay đổi vị trí giải phẫu của nhiều cấu trúc mạch máu lớn, trong đó có tĩnh mạch chủ dưới.

Với kích thước này, khối u không chỉ gây biến đổi đáng kể cấu trúc giải phẫu trong ổ bụng mà còn khiến việc phẫu thuật trở nên phức tạp. Các nguy cơ được đặt ra gồm chảy máu nghiêm trọng và tổn thương những cơ quan, mạch máu lân cận.

Sau khi đánh giá tình trạng người bệnh và hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy bỏ khối u. Theo thông tin từ các bác sĩ, ca mổ đã hoàn thành, toàn bộ khối u nặng khoảng 2 kg được lấy ra và người bệnh được nạo vét hạch theo kế hoạch phẫu thuật. Hiện chưa có thông tin về kết quả giải phẫu bệnh, vì vậy chưa thể xác định cụ thể khối u thuộc loại lành tính hay ác tính. Đây cũng là căn cứ quan trọng để đánh giá bản chất tổn thương và định hướng điều trị tiếp theo.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật lấy bỏ khối u thận kích thước lớn, trong điều kiện nhiều cấu trúc giải phẫu và mạch máu bị thay đổi vị trí. (Ảnh: BVCC)

U thận có thể không biểu hiện rõ ở giai đoạn đầu

U thận có thể không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu; tiểu máu, đau vùng hông lưng hoặc sụt cân không chủ ý là những dấu hiệu cần được thăm khám khi xuất hiện bất thường. (Ảnh: BVCC)

Trường hợp trên cho thấy một khối u trong ổ bụng có thể phát triển đến kích thước lớn trước khi được phát hiện. Tuy nhiên, bụng to dần và sụt cân không phải những dấu hiệu đặc hiệu của u thận. Tình trạng này có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác nhau, do đó cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.

Trao đổi về vấn đề này, ThS.BS CKII Đặng Ngọc Hanh, Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an cho biết: "U thận, đặc biệt là ung thư thận, có thể không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi bệnh biểu hiện, người mắc có thể gặp tình trạng tiểu máu, đau vùng hông lưng, đau bụng hoặc sờ thấy khối bất thường. Một số người có biểu hiện toàn thân như sụt cân không chủ ý, chán ăn và mệt mỏi kéo dài".

Trong đó, tiểu máu là dấu hiệu cần lưu ý. Nước tiểu có thể chuyển màu hồng, đỏ hoặc nâu do lẫn máu. "Tình trạng này không đồng nghĩa với ung thư thận, bởi còn có thể xuất phát từ sỏi tiết niệu, nhiễm khuẩn đường tiết niệu và nhiều nguyên nhân khác. Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ xuất hiện một lần rồi tự hết, người bệnh cũng không nên bỏ qua việc thăm khám" - BS Hanh lưu ý thêm.

Tương tự, đau vùng hông lưng kéo dài hoặc sờ thấy khối bất thường ở bụng cũng cần được kiểm tra. Không nên chờ đến khi khối u gây đau dữ dội hoặc xuất hiện các triệu chứng rõ rệt mới tìm đến cơ sở y tế.

Những dấu hiệu nào cần đi khám sớm?

Theo các khuyến cáo y khoa, người dân nên chủ động kiểm tra sức khỏe khi xuất hiện những biểu hiện bất thường như:

Tiểu máu, dù chỉ xảy ra một lần. Đau vùng hông lưng hoặc bụng kéo dài, không rõ nguyên nhân. Bụng to dần bất thường, không tương ứng với sự thay đổi cân nặng. Sờ thấy khối bất thường ở vùng bụng hoặc hông lưng. Sụt cân không chủ ý, chán ăn hoặc mệt mỏi kéo dài.

Các biểu hiện trên không đủ để kết luận người bệnh mắc u thận hay ung thư thận. Tùy triệu chứng và tình trạng cụ thể, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, siêu âm hoặc chụp CT để tìm nguyên nhân.

Đặc biệt, nếu bụng to lên trong khi cân nặng giảm, người bệnh nên đi khám thay vì tự cho rằng đây chỉ là thay đổi vóc dáng hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường. Không phải mọi khối u thận đều có biểu hiện giống nhau. Việc phát hiện sớm, xác định chính xác bản chất tổn thương và đánh giá mức độ bệnh có ý nghĩa quan trọng trong lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

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