Hà Nội sẽ ưu tiên cắt tỉa, dịch chuyển bớt cây hoa sữa ở những khu vực nào?

Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang mở rộng hơn 5km, ngăn triệt để 'nút thắt cổ chai' ngay cửa ngõ Thủ đô GĐXH - Tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang theo quy hoạch sẽ được mở rộng lên 8 làn xe trước năm 2030. Tuy nhiên, thay vì đầu tư trọn gói từ ngân sách Trung ương hoặc hợp đồng BOT toàn tuyến, Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND TP Hà Nội chủ động bố trí nguồn lực để nâng cấp đoạn hơn 5 km đi trùng Vành đai 3 (từ cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp). Đề xuất này xuất phát từ những căn cứ pháp lý rõ ràng cùng bài toán cân đối nguồn lực hạ tầng quốc gia.

Ngày 15/10, Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, lên phương án can thiệp hệ thống cây hoa sữa trên toàn địa bàn. Việc xử lý không tiến hành đồng loạt, dàn trải mà tập trung nguồn lực vào những điểm nóng dân sinh đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất mỗi mùa hoa nở.

Theo Sở Xây dựng, trước mắt, để giảm thiểu tình trạng mùi hương quá nồng làm đảo lộn sinh hoạt của người dân, công tác cắt tỉa chùm hoa được ưu tiên triển khai ngay tại các tuyến phố, ngõ hẹp có mật độ cây trồng dày đặc, tán cây vươn sát ban công và cửa sổ nhà dân.

Những vị trí nhạy cảm về sức khỏe cộng đồng như khu vực quanh bệnh viện, trạm y tế, trường mầm non, trường học hay các địa bàn có nhiều phản ánh bức xúc của cử tri cũng thuộc diện xử lý khẩn cấp.

Cơ quan chức năng yêu cầu quy trình cắt tỉa phải đảm bảo kỹ thuật, giữ độ an toàn cho cây và nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng hóa chất để hãm hoa.

Theo Sở Xây dựng, những vị trí nhạy cảm về sức khỏe cộng đồng như khu vực quanh bệnh viện, trạm y tế, trường mầm non, trường học hay các địa bàn có nhiều phản ánh bức xúc của cử tri cũng thuộc diện xử lý khẩn cấp.

Đối với định hướng lâu dài, Hà Nội sẽ lập danh mục di dời đối với những cây hoa sữa trồng với khoảng cách bất hợp lý, mật độ quá dày trên cùng một tuyến đường hoặc nằm trong không gian vỉa hè quá chật hẹp, không đủ độ thông thoáng để phân tán hương thơm.

Những cây này sẽ được bứng chuyển về các không gian công cộng rộng lớn, xa khu dân cư như công viên ngoại vi, vườn ươm hoặc các dải phân cách trục giao thông lớn nhằm đảm bảo điều kiện sinh trưởng.

Tại các hố cây sau khi di dời, thành phố sẽ lựa chọn trồng thay thế những giống cây bóng mát đô thị phù hợp thổ nhưỡng, có tán đẹp, ít rụng lá và thân thiện với sức khỏe người dân theo đúng quy hoạch cây xanh đã phê duyệt.

Báo cáo thống kê cụ thể từng vị trí, số lượng cây di chuyển cùng phương án thay thế phải được các địa phương hoàn tất, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 26/10 để trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Trước đó, ngày 14/10, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 21383 gửi Sở Xây dựng về việc rà soát, điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên địa bàn.

Công văn nêu rõ: Dù hoa sữa là nét đặc trưng tạo nên bản sắc đô thị của Hà Nội, nhưng tại một số khu vực tập trung quá nhiều cây đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường sống và sức khỏe cộng đồng.

Tiếp thu ý kiến này, Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với chính quyền các phường, xã cùng đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các điểm nóng có mật độ hoa sữa quá dày.

Từ đó, các đơn vị nghiên cứu đề xuất phương án di dời bớt cây đến vị trí thích hợp hơn, đồng thời trồng thay thế các giống cây đô thị phù hợp, vừa bảo đảm bóng mát, cảnh quan, vừa đúng với quy hoạch phát triển xanh của thành phố.

Liên quan đến tiến độ thực hiện, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, thành phố sẽ không triển khai vội vã hay ồ ạt mà phải có lộ trình bài bản, khoa học.