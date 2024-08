Làm mặt nạ từ than hoạt tính giúp da sáng mịn hơn

Mặt nạ than hoạt tính không hề khó thực hiện. Chỉ cần một chút than hoạt tính và các nguyên liệu có sẵn, bạn đã có những công thức làm đẹp da tuyệt vời.

Than hoạt tính là gì?

Than hoạt tính (tinh than tre) thực chất chính là các nguyên liệu có nguồn gốc carbon như: Xơ, vỏ dừa, vỏ trấu, tre, ngũ cốc, một số loại cây gỗ,... được đem thiêu đốt nhiệt độ cao ở trong điều kiện yếm khí. Sở hữu cấu trúc gồm các lỗ rỗng có thể tích nhỏ, than hoạt tính có độ xốp và tính hấp thụ cao.

Do đó, chúng có thể hút bỏ kim loại nặng, hóa chất, độc tố và bụi bẩn ra khỏi nước và không khí. Cũng vì điều này mà than hoạt tính có tác dụng trong việc làm đẹp, chăm sóc da. Chúng có khả năng làm sạch lỗ chân lông, thải độc, ngăn ngừa mụn, làm dịu kích ứng da,...

Than hoạt tính được dùng để làm đẹp.

Công dụng của mặt nạ than hoạt tính

Than hoạt tính thường xuất hiện trong nhiều loại sản phẩm chăm sóc cơ thể như kem đánh răng, sữa rửa mặt, lotion, dầu dưỡng, xà phòng,... Với mặt nạ than hoạt tính, các chuyên gia đã chỉ ra được những lợi ích của nó đối với làn da.

Loại bỏ bụi bẩn

Nhờ các lỗ nhỏ trên bề mặt mà than hoạt tính có thể hấp thụ bụi bẩn, tạp chất và độc tố ra khỏi làn da.

Tẩy tế bào chết

Mặt nạ than hoạt tính cũng có công dụng tẩy các tế bào chết, giúp làn da trở nên mềm mịn hơn. Cũng chính nhờ khả năng này mà làn da của bạn cũng sẽ trắng sáng hơn.

Kiểm soát bã nhờn

Than hoạt tính hỗ trợ hấp thu và điều tiết dầu thừa nên giúp bạn tránh được hiện tượng da mặt bị bóng nhờn.

Ngăn mụn trứng cá

Dầu thừa, bã nhờn, vi khuẩn tích tụ ở da có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông, đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra mụn trứng cá. Những loại vi khuẩn trú ẩn trong lỗ chân lông có thể khiến da bạn bị nổi mụn viêm, làm kích ứng da, dẫn đến sưng tấy và mẩn đỏ. Than hoạt tính có khả năng kháng khuẩn tốt nên sẽ giúp lỗ chân lông được thông thoáng, từ đó giúp ngăn ngừa tình trạng này.

Giảm kích ứng cho da

Bên cạnh công dụng chăm sóc, làm đẹp da, than hoạt tính còn hỗ trợ giảm sưng, đỏ, ngứa rất hiệu quả trong các trường hợp kích ứng da do côn trùng cắn, nhiễm trùng…

Cách làm mặt nạ than hoạt tính tại nhà

Mặt nạ than hoạt tính với sữa chua và yến mạch

Sữa chua có khả năng dưỡng ẩm, tăng cường sức đề kháng cho làn da. Trong khi đó, yến mạch là loại nguyên liệu quen thuộc giúp tẩy tế bào chết, giúp làm mềm mịn và đem lại vẻ trắng sáng cho làn da. Sự kết hợp của than hoạt tính, sữa chua và yến mạch sẽ là công thức mặt nạ dưỡng da toàn diện, lành tính cho mọi loại da.

Mặt nạ than hoạt tính, yến mạch và sữa chua.

Trộn đều bột than hoạt tính cùng 2 muỗng sữa chua không đường và 2 muỗng yến mạch cho đến khi thu được hỗn hợp sền sệt. Vệ sinh da rồi đắp hỗn hợp đã trộn lên da. Giữ nguyên mặt nạ như vậy trong khoảng 15 phút cho các dưỡng chất thấm vào bên trong da rồi dùng nước sạch rửa mặt lại. Lau khô mặt sau đó có thể thoa thêm một chút serum dưỡng ẩm để chăm sóc da tối ưu nhất, giúp da mịn màng hơn.

Mặt nạ than hoạt tính và nha đam

Nha đam được rất nhiều chị em ưa chuộng bởi những lợi ích tuyệt vời đem lại trong lĩnh vực làm đẹp. Không chỉ cải thiện tình trạng khô da, giúp tẩy tế bào chết và làm sáng da mà nha đam còn giúp se kín lỗ chân lông, ngăn ngừa sự xuất hiện của mụn trứng cá. Áp dụng công thức mặt nạ than hoạt tính và nha đam 2 lần mỗi tuần, màu da của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Để thực hiện, bạn rửa sạch lá nha đam, loại bỏ vỏ và bào lấy gel nha đam. Nghiền nhuyễn một viên than hoạt tính rồi trộn đều với một muỗng gel nha đam để thu được hỗn hợp mặt nạ. Thoa mặt nạ than hoạt tính và nha đam lên da, thư giãn trong vòng 10 phút rồi rửa mặt sạch sẽ với nước mát.

Dưỡng sáng da bằng mặt nạ than hoạt tính và nha đam

Mặt nạ than hoạt tính, chanh và sữa chua

Chanh tươi rất giàu vitamin C, đem lại công dụng chống lão hóa, hạn chế sự sản sinh melanin nên sẽ làm trắng sáng da. Ngoài ra, chanh còn có thể tẩy tế bào chết cho da, loại bỏ bụi bẩn và hỗ trợ trị mụn rất hiệu quả.

Mặt nạ than hoạt tính, chanh và sữa chua sẽ thích hợp cho những ai có làn da dầu hoặc da hỗn hợp thiên dầu sử dụng. Nếu bạn có làn da nhạy cảm, dễ bị kích ứng thì nên cẩn trọng khi đắp loại mặt nạ này.

Để thực hiện, hãy trộn đều một muỗng bột than hoạt tính đã nghiền nhuyễn cùng 5 muỗng sữa chua và 2 giọt nước chanh. Vệ sinh da mặt rồi thoa hỗn hợp mặt nạ trên da. Giữ nguyên và đợi khoảng 15 phút để các dưỡng chất thấm vào da rồi dùng nước lạnh rửa mặt lại.

Mặt nạ than hoạt tính, bột nghệ và sữa tươi

Công thức mặt nạ này sẽ rất thích hợp cho những làn da chẳng may bị tổn thương do mụn. Trong đó, nghệ sẽ giúp trị mụn trứng cá, làm mờ sẹo thâm, giúp da trắng sáng mịn màng còn sữa tươi sẽ có công dụng kích thích cơ thể sản xuất collagen tự nhiên cho làn da.

Cho 3 muỗng bột than hoạt tính trộn đều với một muỗng bột nghệ và 2 muỗng sữa tươi. Khuấy cho đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Đắp hỗn hợp lên da trong vòng 15 phút rồi dùng nước lạnh rửa mặt thật sạch để da không bị vàng do nghệ.